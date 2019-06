Þær ensku áfram með fullt hús stiga

Enska landsliðið endar með fullt hús stiga í D-riðlinum á HM kvenna í Frakklandi eftir að þær ensku unnu 2-0 sigur á Japan í Hreiðrinu í Nice í kvöld.



Ellen White kom þeim ensku yfir á fjórtándu mínútu en aftur var Ellen á ferðinni sex mínútum fyrir leikslok er hún tvöfaldaði forystuna með sínu öðru marki.



Enska liðið vinnur því riðilinn. Endar með fullt hús stiga og hefur einungis fengið á sig eitt mark í mótinu en Phil Neville er þjálfari liðsins.





P 3 W 3#ENG are through to the #FIFAWWC knock-out stages as group winners.



