Fyrsta plata rólyndistónlistarmannsins Árna Vil, Slightly Hungry, kom út nýverið, en Árni hefur áður gert garðinn frægan með sveitinni FM Belfast.



Í dag frumsýnir hann svo myndband við lokalag plötunnar, This and that. Myndbandið var unnið af leikhópnum Kriðpleiri, og flytja meðlimir hópsins í því þvottavél fyrir tónlistarmanninn Teit Magnússon.



Plötunni lýsir Árni sem töluvert persónulegri. „Stefin í lögunum mörgum hverjum eru einhvers konar uppgjör en ég tel að það hafi verið óhjákvæmilegt til þess að geta byrjað upp á nýtt.“ Tilgangur plötunnar hafi verið að loka ákveðnu tímabili.



„Þetta er kannski ákveðin klisja en það getur verið erfitt að hefjast handa á nýju ef maður bindur ekki slaufu á gamla pakkann,“ segir Árni og bætir við að rauði þráðurinn gegnum plötuna sé leit að sátt og tilraun til að forðast stöðnun. „Ég hef í rauninni alltaf verið þjakaður af ótta við að festast eða staðna.“









Titil plötunnar, Slightly Hungry, segir Árni vísa til kjörástands til þess að gera hluti. „Hvort sem það er að skapa, hreyfa sig, vinna eða bara hvað sem er. Það er óþægilegt að vera of svangur og jafnvel verra að vera of saddur.“ Hann minnir að abstraktmálarinn Agnes Martin eigi heiðurinn að þessari verkspeki.



Þó lög og textar plötunnar séu alfarið samin af Árna segir hann Þóri Andersen eiga mikinn hlut í henni, en hann sá um upptökustjórn og hljóðblöndun á plötunni. „Hugmyndaflug hans og nálgun á tónlist gaf hverju lagi þann karakter sem það þarfnaðist.“



Árni ætlar að semja jólalag fyrir næsta útvarpsleikrit Kriðpleirs og senda það í jólalagakeppni Rásar 2. vísir/vilhelm

Fyrir utan tónlistina er Árni meðlimur í leikhópnum Kriðpleiri, sem vinnur nú að útvarpsleikriti undir vinnutitlinum „Litlu jólin“. Þar að auki er hann mikið að stússast með listahópnum Art Studio Art Collective, en hópurinn var t.a.m. með vinnustofu í Harbinger á dögunum.



Aðspurður um tilurð þvotta­véla­flutninga­mynd­bandsins segir Árni að Kriðpleir ásamt Hauki Valdimar Pálssyni hafi upphaflega gert myndbandið fyrir Teit Magnússon.



„Hann fann því ekki lag þannig ég ákvað að nota efnið. Enda passar það fullkomlega við þetta lag að mínu mati.“



Árni hefur farið nokkuð nýstárlegar leiðir í að vekja athygli á útgáfu plötunnar. Hægt væri að nefna tvær „herferðir“ í því samhengi, annars vegar „stock photo“ herferð og hins vegar umsagnir íslenskra rappara um plötuna.







Að ofan má sjá umsögn Birnis um plötuna og hér að neðan má sjá eina af „stock photo“ kynningarmyndunum.