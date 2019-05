Sjötta vika Lenovo deildarinnar hefst í kvöld

Sjötta vika Lenovo deildarinnar hefst nú í kvöld á tveimur leikjum í League of Legends. Fyrsti leikurinn hefst klukkan 19:30 þegar Frozt og KINGS mætast og þá hefst leikur Old Dogs og Dusty LoL klukkan 20:30.



Keppt er í League of Legends á miðvikudögum og Counter-Strike Global Offensive á fimmtudögum. Á sunnudögum er keppt í báðum greinum.



