„Gamla klíkuverkið er endanlega gengið af göflunum“

Óhætt er að segja að margir séu furðulostnir vegna niðurstöðu Siðanefndar Alþingis. Og þá furðu sína og hneykslan tjá þeir nú óspart á samfélagsmiðlum.



Í morgun var greint frá því að Siðanefnd Alþingis hafi komist að þeirri niðurstöðu að Þórhildur Sunna Ævarsdóttir þingmaður Pírata hafi gerst brotleg við siðareglur þingsins. Það gerði hún með ummælum þess efnis að rökstuddur grunur væri á því að Ásmundur Friðriksson, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, hafi dregið sér fé með ríflegum akstursgreiðslum sem hann rukkaði skrifstofu þingsins um.



Hart var sótt að hinum mjög svo duglega Ásmundi vegna aksturspeninga. En, nú virðist sem hann standi uppi með pálmann í höndunum. Eftir úrskurð siðanefndar.

Þá lá fyrir að Ásmundur hafði fengið undanþágu frá reglum, ef ferðalög þingmanna fara yfir ákveðin mörk ber þeim að notast við bílaleigubíl en ekki sinn eigin. Þá hafði komið fram að Ásmundur hafði meðal annars verið að erindast fyrir sjónvarpsstöðina ÍNN hvar Ásmundur fékkst við dagskrárgerð og hann hafði inni í akstursbók sinni ferðir sem tengdust beint prófkjörsbaráttu hans sjálfs.



Er hægt að skaða ímynd Alþingis?

Gamla klíkuverkið gengið af göflunum

Ásta Ragnheiður Jóhannesdóttir er formaður siðanefndar Alþingis.

Undrun, furða og hneykslan hefur brotist út á Facebook; þar klóra margir sér í kollinum. Og telja hér öllu á haus snúið. Magnús Guðmundsson blaðamaður er einn þeirra sem reynir að fá þetta til að koma heim og saman.„Ég er ekki alveg að átta mig á fréttum dagsins. Var það siðanefnd Alþingis sem þakkaði fyrir sig með því að skíta á dyrapallinn? Er hægt að skaða ímynd Alþingis? Er Óli Jó að ritstýra þessu?“Hörður Torfason tónlistarmaður segir þetta gersamlega út í hött:„Hér er verið að beina athyglinni frá kjarna málsins með óþverrahætti. Þórhildur Sunna hefur borið af sem stjórnmálamaður frá því að hún kom á þing. Málefnaleg, á stundum hvöss en þrekmikil og djörf kona. Sú tegund stjórnmálamanns sem við þurfum. Mál Ásmundar Friðrikssonar, þingmanns Sjálfstæðisflokksins, á að rannsaka og hann sleppur ekki undan grun fyrr en það hefur verið gert. Eins á að rannsaka framkomu Miðflokksmanna á Klaustri, svo eitthvað sé nefnt. Hvar stendur siðanefnd Alþingis í því máli?“Grímur Atlason framkvæmdastjóri reynir einnig að koma þessu heim og saman í kolli sínum:„Við vorum þarna þrír um borð og hundurinn sá fimmti.“ „Ekkert er útilokað allt.“ „Höfuðáttirnar fjórar eru þrjár: Norður og Suður.“ Að þetta skuli vera fyrsti úrskurður þessarar nefndar er vart til þess fallið að breyta mjög litlum staf í alþingi í bara lítinn staf. Þetta er eiginlega algjört met.“

Og þannig gengur dælan á samfélagsmiðum., fólk á erfitt með að fá þetta til að ganga heim og saman og er niðurstaða siðanefndar, sem Ásta R. Jóhannesdóttir (formaður), Margrét Vala Kristjánsdóttir og Salvör Nordal skipa en í forföllum Salvarar var Róbert H. Haraldsson í nefndinni.



Hjörtur Hjartarson sagnfræðingur telur þetta einmitt til marks um samtryggingu pólitíkusa: „Það fyrsta sem kemur frá siðanefnd Alþingis: Þingmaður Pírata ávíttur fyrir að benda á gróf spillingarbrot og krefjast rannsóknar. - Gamla klíkuverkið er endanlega gengið af göflunum. - Takið eftir þingmönnum sem þegja þunnu hljóði.“



Dýpri speki en við getum skilið

Þórhildur Sunna er að margra mati skeleggur þingmaður. Þeir telja öfugsnúið að hún skuli vera vítt, og að hún hafi vegið að æru alþingis, með því að fara fram á rannsókn á akstursgreiðslum Ásmundar Friðrikssonar með þeim orðum að rökstuddur grunur lægi fyrir um að hann hafi dregið sér fé.

Ragnhildur Sverrisdóttir fjölmiðlafulltrúi segir að sjálfsagt sé að gera þeir fullyrði ekki meira um annað fólk en þeir geti staðið fyrir. „Þeir eiga auðvitað ekki að „kasta rýrð á Alþingi og skaða ímynd þess“ með ummælum sem hafa „óneitanlega neikvæð áhrif á traust almennings til Alþingis“. Það er frábært að siðanefnd Alþingis skuli nú vera að móta viðmið sín um hvað telst að kasta rýrð á þingið og draga úr trausti í þess garð. Áherslurnar koma okkur dauðlegum kannski á óvart, en þarna undir býr auðvitað dýpri speki en við getum skilið.“

Guðrún Jónsdóttir í Stígamótum segir: „Jahérna hér!“ Ljóst er að henni er ofboðið: „Þessi niðurstaða segir mest um “siða”nefndina sjálfa. Hélt að virðing þingsins gæti ekki orðið mikið minni. Loksins fundu þeir einhvern til þess að setja ofaní við! Þórhildur Sunna Ævarsdóttir láttu ekki þagga niður í þér og takk fyrir að standa vaktina gagnvart spillingu aftur og aftur.“



Dilja Ámundadóttir upplýsingafulltrúi er ein þeirra sem á bágt með að fá þráð í þuluna: „Hvað er þessi siðanefnd Alþingis eiginlega búin að vera að gera sl. mánuði? Leita að fötunum hans Gunnars Braga sem hann týndi í blackout-inu?“



Niðurstaðan til marks um siðleysi þeirra sem að henni komust

Og formaður Eflingar, Sólveig Anna Jónsdóttir, skrifar pistil um málið sem hún birtir á Facebook-síðu sinni. Niðurlagið er svohljóðandi:„Ég fann viðtal við einn af meðlimum Ósýnilegu nefndarinnar, tekið þar sem hann sat í fangelsi fyrir að hafa ekki viljað sætta sig við að vera undirgefinn þegn í ríki fáráðlinga. Ég gleymi aldrei svarinu hans þegar hann var spurður um ásaknir valdhafa um að hann væri hættulegur glæpamaður: Such a pathetic allegation can only be the work of a regime that is on the point of tipping over into nothingness. Ég hugsaði um þetta dásamlega svar í morgun þegar ég las fréttina um að Þórhildur Sunna hefði brotið siðareglur með því að segja satt. Ég styðst við innsýnina sem franski „glæpamaðurinn“ veitti mér og segi: Svona aumkunarverð niðurstaða getur aðeins verið til marks um siðleysi þeirra sem að henni komast.“