Eriksen hetjan á ögurstundu │ Southampton skoraði fljótasta mark úrvalsdeildarinnar

Christian Eriksen tryggði Tottenham sigur gegn Brighton á ögurstundu er liðin mættust í úrvalsdeildinni í kvöld en leiknum lauk með 1-0 sigri Tottenham.



Látlaus sókn Tottenham virtist ekki ætla að bera árangur en það var komið fram á 88. mínútu er fyrsta og eina mark leiksins kom.



Það skoraði Daninn Christian Eriksen með þrumuskoti og hetjuleg barátta Brighton tryggði þeim ekkert stig. Mikilvæg stig í poka Tottenham.



Þeir eru í þriðja sætinu með 70 stig, þremur stigum á undan Chelsea sem er í fjórða sætinu og Arsenal er í fimmta sætinu með 66 stig. Tottenham í bílstjórasætinu hvað varðar Meistaradeildarsæti.



Brighton er í sautjánda sætinu með 34 stig en sæti neðar er Cardiff með 31 stig. Brighton er því áfram í bullandi fallbaráttu en bæði lið eiga þrjá leiki eftir.





29 - Christian Eriksen scored Spurs' opening goal with what was their 29th shot and 21st from outside the box against Brighton. Finally. #TOTBHA