Bein útsending: Niðurstöður Samtalsins kynntar Smári Jökull Jónsson skrifar 11. október 2026 13:30 Halla Tómasdóttir forseti Íslands ásamt dóttur sinni á viðburði í gær. Annar dagur verkefnisins Samtalið er í dag en markmið verkefnisins er að skapa vettvang þar sem fólk á öllum aldri getur komið saman, hlustað á hvert annað og rætt hvernig samfélag það vilji skapan saman. Í dag verða niðurstöður samtala gærdagsins kynntar og Halla Tómasdóttir forseti flytur ávarp. Fyrri dagur verkefnisins fór fram í gær en þá fóru samtöl fram í menntaskólum víða um land og Halla Tómasdóttir forseti hélt einnig samtal á Bessastöðum. Dagskráin hefst klukkan 14:00. Verkefnið var þannig upp sett að ungt fólk leiðir samtalið en þeim sem yngri og eldri eru var boðið að taka þátt til að skapa raunverulegt samtal kynslóða. Meðal umræðuefna eru menntun, framtíðin, gervigreind, samfélagsmiðlar og tungumálið en hægt var að senda inn tillögur að umræðuefnum til umsjónaraðila verkefnisins. Að verkefninu stendur Samtal, félag til almannaheilla, í víðtæku samstarfi við ungt fólk, skóla, félagasamtök, stofnanir og stjórnvöld um allt land. Tilefnið er að fjörutíu ár eru liðin frá leiðtogafundinum í Höfða. Beint streymi frá seinni dag Samtalsins má finna hér að neðan en í dag mun ungt fólk kynna niðurstöður samtala gærdagsins og þá mun Halla Tómasdóttir, forseti Íslands og verndari verkefnisins, flytja ávarp. Einnig koma fram Stúlknakór Kársness, Stúlknakór Reykjavíkur, Tjarnarkórinn, Fjallabræður og Karlakór Reykjavíkur en sungin verða lög helguð friði og bjartri framtíðarsýn. Börn og uppeldi Forseti Íslands Grunnskólar Framhaldsskólar Mest lesið Tugir slösuðust vegna skýstróka á Sikiley Erlent Telur núna sannað að fundin sé hin rétta Brattahlíð Eiríks rauða Innlent Vill auka aðgengi að verkjalyfjum Innlent Halla Gunnars svarar fyrir sig á Sprengisandi Innlent „Sólveig Anna virðist vera með mig algjörlega á heilanum“ Innlent Braust inn með hníf í annarri og hamar hinni Innlent Suðaustan stormur og gul viðvörun Veður Á annað hundrað sektaðir Innlent Vill nýjan Úkraínuforseta Erlent Vilja bílastæðin upp úr skotgröfunum Innlent Fleiri fréttir Bein útsending: Niðurstöður Samtalsins kynntar Uppbyggilegra samtal en í athugasemdum „Sólveig Anna virðist vera með mig algjörlega á heilanum“ Mótmæla sjókvíaeldi í tveimur landshlutum „Ég hef áhyggjur af Alþýðusambandinu“ Spenna fyrir þingi ASÍ og framlög til sjóvarna ekki næg Halla Gunnars svarar fyrir sig á Sprengisandi Braust inn með hníf í annarri og hamar hinni Telur núna sannað að fundin sé hin rétta Brattahlíð Eiríks rauða Kalla eftir aðgerðum ekki yfirlýsingum Vill auka aðgengi að verkjalyfjum „Ég sé ekki að íslenskt samfélag vilji kasta því fyrir róða“ Vilja bílastæðin upp úr skotgröfunum Á annað hundrað sektaðir Þrír réðust á einn Halla ætli að sölsa undir sig ASÍ Guðmundur Ari nýr varaformaður Samfylkingar „Vona nú bara að hann fari að jafna sig á tapinu“ Bein útsending: Samtal um framtíðina Opið hús í Höfða í dag Kristrún flytur ræðu á flokksstjórnarfundi Eldur í álverinu í Straumsvík Áfall fyrir Evrópu, hvatning um að jafna sig á tapi og sögulegt afmæli Guðlaugur Þór villtist inn í myndver Þyrlulaus í nokkrar klukkustundir Segjast geta hafið framkvæmdir á morgun Keyrði á og flúði en skildi númeraplötu eftir Seldu óvart hjól viðskiptavinar Sigurveig I. Jónsdóttir er látin Þingmenn laumuðust í laugina eftir lokun Sjá meira