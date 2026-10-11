Innlent

Bein út­sending: Niður­stöður Sam­talsins kynntar

Smári Jökull Jónsson skrifar
Halla Tómasdóttir forseti Íslands ásamt dóttur sinni á viðburði í gær.
Halla Tómasdóttir forseti Íslands ásamt dóttur sinni á viðburði í gær.

Annar dagur verkefnisins Samtalið er í dag en markmið verkefnisins er að skapa vettvang þar sem fólk á öllum aldri getur komið saman, hlustað á hvert annað og rætt hvernig samfélag það vilji skapan saman. Í dag verða niðurstöður samtala gærdagsins kynntar og Halla Tómasdóttir forseti flytur ávarp.

Fyrri dagur verkefnisins fór fram í gær en þá fóru samtöl fram í menntaskólum víða um land og Halla Tómasdóttir forseti hélt einnig samtal á Bessastöðum. Dagskráin hefst klukkan 14:00.

Verkefnið var þannig upp sett að ungt fólk leiðir samtalið en þeim sem yngri og eldri eru var boðið að taka þátt til að skapa raunverulegt samtal kynslóða. Meðal umræðuefna eru menntun, framtíðin, gervigreind, samfélagsmiðlar og tungumálið en hægt var að senda inn tillögur að umræðuefnum til umsjónaraðila verkefnisins.

Að verkefninu stendur Samtal, félag til almannaheilla, í víðtæku samstarfi við ungt fólk, skóla, félagasamtök, stofnanir og stjórnvöld um allt land. Tilefnið er að fjörutíu ár eru liðin frá leiðtogafundinum í Höfða.

Beint streymi frá seinni dag Samtalsins má finna hér að neðan en í dag mun ungt fólk kynna niðurstöður samtala gærdagsins og þá mun Halla Tómasdóttir, forseti Íslands og verndari verkefnisins, flytja ávarp. 

Einnig koma fram Stúlknakór Kársness, Stúlknakór Reykjavíkur, Tjarnarkórinn, Fjallabræður og Karlakór Reykjavíkur en sungin verða lög helguð friði og bjartri framtíðarsýn.

Börn og uppeldi Forseti Íslands Grunnskólar Framhaldsskólar

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