Stafrænt heilbrigðiskerfið byggt á skilvirkni Hilmar Ingimundarson skrifar 25. september 2026 11:30 Viðtal á Sprengisandi 15. mars síðastliðinn vakti mig til umhugsunar. Þar ræddu þeir Tryggvi Þorgeirsson, læknir og stofnandi Sidekick Health, og Davíð Ottó Arnar, yfirlæknir á Landspítala, um stöðu heilbrigðiskerfisins og þau tækifæri sem felast í stafrænni þróun. Það sem situr eftir við hlustun á viðtalið við þá er einföld en óþægileg staðreynd: Heilbrigðiskerfið okkar er ekki hannað til að hámarka skilvirkni og að bæta þjónustuna. Nú er hvati kerfisins ekki að gera meira fyrir minna, heldur þvert á móti. Ef þjónustuaðili sinnir fleiri sjúklingum á dag, minnka tekjurnar í mörgum tilfellum. Ef tekist er á við að einfalda ferla eða færa þjónustu yfir í stafrænar lausnir, skilar það sér ekki sjálfkrafa í sparnaði heldur oft minni fjármögnun, sem er kerfislægt vandamál. Á sama tíma stendur kerfið frammi fyrir þremur stórum áskorunum: i) mönnunarvanda, ii) ört vaxandi fjölda aldraðra og iii) sífellt meiri fjárþörf. Það er því ljóst að við getum ekki leyst framtíðarvandann með auknu fjármagni einu saman. Við þurfum að hugsa í lausnum og teikna kerfið upp á nýtt. Stafræn heilbrigðisþjónusta mun án efa skipta sköpum og vera lykilatriði í því að bæta þjónustu til lengri tíma. Árið 2018 lýstu íslensk stjórnvöld því yfir að auka ætti hlutdeild fjarlækninga í heilbrigðisþjónustu til ársins 2030, meðal annars til að bæta aðgengi íbúa á landsbyggðinni að sérfræðiþjónustu. En þrátt fyrir skýr markmið þar um er raunveruleikinn sá að fjarlækningar eru enn nánast óplægður akur hér á landi. Það er sérstaklega sláandi í ljósi þess að reynslan, bæði hér heima og erlendis, sýnir að stafrænar lausnir virka. Þær geta stytt biðtíma, bætt eftirfylgd og aukið þátttöku sjúklinga í eigin meðferð. Biðlistar valda ekki eingöngu óþægindum, þeir eru kostnaðurvaldur. Þeir tefja greiningu, auka líkur á alvarlegri veikindum og leiða til dýrari meðferða síðar. Með því að færa einfaldari erindi yfir í stafrænt form má losa um tíma sérfræðinga og beina sjúklingum fyrr á rétta braut, þjónusta þá hraðar og koma þeim sem mest þurfa á sérfræðiþjónustu að halda strax að. Það er skynsamleg forgangsröðun. Bæði fyrir sjúklinga og fyrir heilbrigðiskerfið. Forsenda þess að koma upp sklivirkri stafrænni heilbrigðisþjónustu er að virkja réttu hvatana til breytinga. Nýtt kerfi þarf að umbuna en ekki refsa fyrir skilvirkni, nýsköpun og árangur. Stafræn heilbrigðisþjónusta á ekki að snúast um að gera meira með auknum tilkostnaði, heldur hversu vel það er gert með sem skilvirkustum á sem hagkvæmasta máta. Nýtum okkur tæknina og innleiðum lausnir, sem þjónusta fleiri, hraðar og betur. Höfundur er framkvæmdastjóri. Viltu birta grein á Vísi? Kynntu þér reglur ritstjórnar um skoðanagreinar. Senda grein Mest lesið Icelandair: Hver á flugfélagið og hver vill kaupa það? Gestur Valgarðsson Skoðun Áskorun til heilbrigðisráðherra Ásgrímur Grétar Jörundsson Skoðun Sleggjan fundin Dofri Hermannsson Skoðun Af indíánum og kúrekum Guðrún Jónsdóttir Skoðun Fáfræði, fordómar og fimm flokkar Hjálmtýs Lilja Benatov Hjartar Skoðun Gulur september: Helst góð geðheilsa í hendur við góða stjórnun? Katrín Þrastardóttir Skoðun Samræðusiðfræði og sálgæsla Ása Lind Finnbogadóttir Skoðun Þegar sjálfboðaliðar borga með sér Hildur Dís Jónsdóttir Skoðun Aðgerðaáætlunin er til, en hvar stöndum við? Sigurlín Margrét Sigurðardóttir Skoðun SÁÁ er stærra en einstaklingarnir Ólafur Hand Skoðun Skoðun Skoðun Stafrænt heilbrigðiskerfið byggt á skilvirkni Hilmar Ingimundarson skrifar Skoðun Hvað þarf barn í grunnskóla að kunna til að fá 10 í grunnskóla? Þorsteinn Mar Gunnlaugsson skrifar Skoðun Reykjalundur endurhæfir – Endurhæfum Reykjalund Svana Helen Björnsdóttir skrifar Skoðun Að ganga út eða ganga inn Indriði Þröstur Gunnlaugsson skrifar Skoðun Gulur september: Helst góð geðheilsa í hendur við góða stjórnun? Katrín Þrastardóttir skrifar Skoðun Aðgerðaáætlunin er til, en hvar stöndum við? Sigurlín Margrét Sigurðardóttir skrifar Skoðun Af indíánum og kúrekum Guðrún Jónsdóttir skrifar Skoðun Icelandair: Hver á flugfélagið og hver vill kaupa það? Gestur Valgarðsson skrifar Skoðun Áskorun til heilbrigðisráðherra Ásgrímur Grétar Jörundsson skrifar Skoðun Samræðusiðfræði og sálgæsla Ása Lind Finnbogadóttir skrifar Skoðun Þegar landsframleiðsla dugar ekki Sigurður Sigurðsson skrifar Skoðun Fáfræði, fordómar og fimm flokkar Hjálmtýs Lilja Benatov Hjartar skrifar Skoðun Þegar sjálfboðaliðar borga með sér Hildur Dís Jónsdóttir skrifar Skoðun Sleggjan fundin Dofri Hermannsson skrifar Skoðun Að vaxa út úr vandanum Runólfur Ágústsson skrifar Skoðun Tuttugu ár frá brottför varnarliðsins – úr áfalli í uppbyggingu Árni Sigfússon skrifar Skoðun Gefið með annarri hendinni og tekið með hinni Sigrún Ólafsdóttir,Zophonías O. Jónsson skrifar Skoðun Hvers vegna liggur svona mikið á? Um breytingar á námsmati í grunnskólum Sædís Ósk Harðardóttir skrifar Skoðun Opið bréf til ríkisstjórnar Íslands - Ákall um aðgerðir vegna þjóðarmorðs Halldóra Haraldsdóttir skrifar Skoðun SÁÁ er stærra en einstaklingarnir Ólafur Hand skrifar Skoðun Festi frystir verð á yfir 600 vörum í baráttunni gegn verðbólgu Ásta S. Fjeldsted,Magnús Kr. Ingason skrifar Skoðun Meistaravík, Akureyri og nýtt öryggishlutverk á norðurslóðum Njáll Trausti Friðbertsson skrifar Skoðun 21% þá – 2% nú Jón Pétur Zimsen skrifar Skoðun Við borgum, þeir kosta. Eða hvað? María Rut Ágústsdóttir skrifar Skoðun Ekki er allur afgangur eins Birta Karen Tryggvadóttir skrifar Skoðun Virðing er ekki veikleiki Theodór Francis Birgisson skrifar Skoðun Boðuð skattahækkun á húsnæðisuppbyggingu kemur á versta tíma Jón Sigurðsson,Pétur H. Halldórsson skrifar Skoðun Skiptir máli að skipta máli í vinnunni? Sigrún Þóra Sveinsdóttir skrifar Skoðun Er EES samningurinn orðinn klafi á Íslendinga? Eggert Guðmundsson skrifar Skoðun Kona með spegil Þorgerður María Þorbjarnardóttir skrifar Sjá meira