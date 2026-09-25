Reykjalundur endurhæfir – Endurhæfum Reykjalund Svana Helen Björnsdóttir skrifar 25. september 2026 10:33 Að Reykjalundi í Mosfellsbæ er starfrækt einstök endurhæfingarmiðstöð sem hefur í áratugi þjónað íslensku þjóðinni. Þangað kemur fólk eftir veikindi, slys og önnur áföll til að byggja upp heilsu sína, færni og sjálfsbjargargetu og ná aftur fótfestu í lífinu. Á hverju ári njóta á annað þúsund manns endurhæfingar á Reykjalundi. Nú er komið að Reykjalundi sjálfum að fá endurhæfingu. Húsakostur Reykjalundar er að stórum hluta kominn til ára sinna og viðhalds- og endurbótaþörf er orðin mjög mikil. Fjölmörgum rýmum hefur þegar þurft að loka vegna ástands húsnæðisins og það hamlar starfseminni. Brýnt er að ráðast í úrbætur svo hægt sé að tryggja áfram öfluga og nútímalega endurhæfingarþjónustu. Endurhæfum Reykjalund Föstudaginn 2. október verður efnt til landssöfnunar undir yfirskriftinni „Endurhæfum Reykjalund“. Hollvinir Reykjalundar standa að átakinu í samvinnu við RÚV og verður söfnunin meðal annars í beinni útsendingu í sjónvarpi RÚV og úr símaveri Sýnar. Einnig mun starfsfólk Reykjalundar hjóla táknrænt um 3000 km leið á þrekhjólum í íþróttasal Reykjalundar, en það er vegalengdin milli allra heilsugæslustöðva landsins, þaðan sem sjúklingar koma með tilvísun læknis, til endurhæfingar á Reykjalundi. Í tilefni landssöfnunarinnar hafa prjónakonur hannað sérstakt prjónamunstur og munu vonandi fá tækifæri til að sýna fallegar peysur með Reykjalundar-munstri í útsendingunni. Markmið söfnunarinnar Markmiðið er að afla fjár til brýnna framkvæmda og endurbóta á húsnæði Reykjalundar, meðal annars gagngerra endurbóta á sjúkraþjálfunarálmu. Vonir standa til að einstaklingar, fyrirtæki og stofnanir um allt land taki höndum saman um þetta mikilvæga verkefni. Reykjalundur á sér yfir 80 ára farsæla sögu; hefur starfað frá miðri síðustu öld og er í dag stærsta sérhæfða endurhæfingarmiðstöð landsins. Þar er unnið að því á hverjum degi að bæta lífsgæði fólks, auka færni þess og gera því kleift að lifa sjálfstæðara lífi - og þegar mögulegt er - snúa aftur til vinnu og virkrar þátttöku í samfélaginu. Í slíkri starfsemi felast mikil mannleg og samfélagsleg verðmæti. Öflug endurhæfing er jafnframt mikilvæg fjárfesting fyrir allt íslenskt samfélag. Rekstur ekki drifinn af hagnaðarvon Rekstur Reykjalundar er ekki drifinn á grunni peningalegs hagnaðar og Reykjalundur greiðir ekki arð. Heilbrigðisþjónustan er veitt samkvæmt þjónustusamningi við Sjúkratryggingar Íslands, sem greiða fyrir endurhæfingu skjólstæðinga. Fjármögnunin nær hins vegar ekki til nauðsynlegs viðhald húsnæðis, uppbyggingar eða endurnýjunar húsnæðisins. Reykjalundur er í eigu SÍBS og hefur uppbygging staðarins í gegnum tíðina að verulegu leyti byggst á sjálfsaflafé, einkum af Happdrætti SÍBS. Þátttaka landsmanna í happdrætti hefur minnkað hratt á síðustu árum – og þar með tekjur til viðhalds og uppbyggingar húsakosts Reykjalundar. Endurhæfing fólks ætti heldur ekki að vera happdrætti. Reykjalundur hefur byggt upp kynslóðir Íslendinga og hjálpað fólki að ná vopnum sínum á ný. Nú gefst þjóðinni tækifæri til að leggja Reykjalundi lið svo þar verði áfram hægt að veita framúrskarandi endurhæfingu um ókomin ár. Höfundur er forstjóri Reykjalundar. Viltu birta grein á Vísi? Kynntu þér reglur ritstjórnar um skoðanagreinar. Senda grein Mest lesið Icelandair: Hver á flugfélagið og hver vill kaupa það? Gestur Valgarðsson Skoðun Áskorun til heilbrigðisráðherra Ásgrímur Grétar Jörundsson Skoðun Sleggjan fundin Dofri Hermannsson Skoðun Af indíánum og kúrekum Guðrún Jónsdóttir Skoðun Fáfræði, fordómar og fimm flokkar Hjálmtýs Lilja Benatov Hjartar Skoðun Gulur september: Helst góð geðheilsa í hendur við góða stjórnun? 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