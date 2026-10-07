Gaur! Vertu töffari! Sveinn Waage skrifar 7. október 2026 12:32 Þegar karlmenn taka skýra og sýnilega afstöðu gegn kynferðisofbeldi eru þeir ekki, né þurfa að þóknast einhverju fólki út í bæ. Við gerum það fyrir konurnar í okkar lífi og annarra. Við eigum/áttum mæður og ömmur. Margir okkar eiga eiginkonur og systur og ef við erum extra heppnir í lífinu eigum við dætur. Og svo auðvitað frænkur okkar og vinkonur. Við tökum afstöðu fyrir ÞÆR! Ef þú ert svo heppinn að eiga dóttir sem elskar þig og þú myndir deyja fyrir, þá veistu vel hvað hræðir þig mest í lífinu. Þú færð illt í magann þegar þú hugsar til þess að á hana verði ráðist, ekki satt? Konurnar í fréttunum sem er nauðgað og beittar ofbeldi eru ALLAR dætur einhvers! Og hversu ógeðslega feginn ertu að hún er ekki dóttir þín? Að sjá það sem veikleika að standa með dætrum okkar allra er það galnasta sem um getur. Að sjá það sem "Ekki Töff" er einmitt akkúrat öfugt. Það er ekkert eins aumkunarvert og Ekki Töff að vera Andrew Tate-típu fan og konuhatandi incel lúser. Halda að þú sért e-ð Alpha Wolf eintak. By the way; L. David Mechkom sem kom með kenninguna um Alpha Wolf 1970 eyddi svo ferlinum að reyna að leiðrétta hana. Rannsóknin var gerð á úlfum í haldi en ekki í náttúrunni þar sem samvinna og virðing dýranna sigraði áskoranir. Og talandi um töff; Það ER fokking TÖFF að standa með dætrum okkar allra! Hvort haldið þig að sé líklegra að a) Þú náir að kynnast kláru, flottu stelpunni sem er með þér háskólanum með því að þykjast vera e-ð "Alpha" eintak eða B) að þú endir í "rómantísku mansali" í útlöndum. Vertu TÖFF! Vertu sýnilega á móti ofbeldi. Vertu í liði með dætrum okkar allra. Þú passar mína dóttur og ég passa þína. Vertu Fokking Töffari! Höfundur er faðir, sonur, frændi, vinur, eiginmaður og töffari. Viltu birta grein á Vísi? Kynntu þér reglur ritstjórnar um skoðanagreinar. Senda grein Sveinn Waage Mest lesið Saklaus uns Diljá ákveður annað Íris Erlingsdóttir Skoðun Hvar eru gögnin að baki ákvörðuninni? Gréta María Grétarsdóttir Skoðun SÁÁ í uppnámi – Mín sýn sem aðstandandi Harpa Hildiberg Böðvarsdóttir Skoðun Er einkavæðingin hættulegri en gervigreindin? Kristján Logason Skoðun Hver fær reikninginn? Ingibjörg Isaksen Skoðun Til varnar tjáningarfrelsi Hallmundur Albertsson Skoðun Þegar kjarabarátta kennara bitnar á börnunum Sigvaldi Egill Lárusson Skoðun Styrkleikar barna og ungmenna – grunnur að betri líðan og námsárangri Steinn Jóhannsson Skoðun „Samningsfrelsi“ braskara eða leigubremsa? Jón Ferdínand Estherarson Skoðun Af hverju er efnahagur Íslands veikur? – Hvað getum við lært af Dönum? Þorvaldur Ingi Jónsson Skoðun Skoðun Skoðun Hvar lendir sleggjan næst? Þorgrímur Sigmundsson skrifar Skoðun Gaur! Vertu töffari! 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