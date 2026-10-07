Hver fær reikninginn? Ingibjörg Isaksen skrifar 7. október 2026 11:31 Í desember 2023 sagði Kristrún Frostadóttir, þá formaður Samfylkingarinnar: „Nú verður að milda höggið fyrir heimilin.“ Hún gagnrýndi að dregið væri úr stuðningi við skuldsett heimili og leigjendur á tímum hárra vaxta og verðbólgu. Vaxtabótakerfið næði einmitt til „tekjulægsta fólksins með þyngstu greiðslubyrðina“. Í fjárlagafrumvarpi ríkisstjórnarinnar er staðfest að vaxtabætur falla niður frá 1. janúar 2027. Mánudaginn 5. október spurði ég því forsætisráðherra á Alþingi hvað hefði breyst. Hvers vegna væri nú rétt að afnema stuðning sem hún hafði sjálf talið svo mikilvægan? Væri staða þessara heimila orðin svo góð að þau þyrftu ekki lengur á honum að halda? Við því fékkst ekki skýrt svar. Stuðningurinn hverfur og álögurnar aukast Eðlilegt er að endurskoða vaxtabótakerfið. En brottfall vaxtabóta verður að skoða í samhengi við aðrar breytingar fjárlagafrumvarpsins. Á sama tíma og mörg heimili missa stuðning standa þau frammi fyrir auknum álögum. Hækkanirnar lenda líka á fólkinu sem forsætisráðherra lýsti sem tekjulægsta fólkinu með þyngstu greiðslubyrðina. Forsætisráðherra vísaði til þess að fyrri ríkisstjórn hefði veikt kerfið og að fjármununum yrði beint í önnur úrræði, meðal annars hlutdeildarlán. Hún útskýrði hins vegar ekki hvaða stuðningur tæki við hjá þeim sem missa vaxtabæturnar. Nýtast úrræðin fólki sem þegar hefur keypt sér heimili og glímir við þunga greiðslubyrði? Að kerfi hafi veikst réttlætir ekki eitt og sér að afnema stuðninginn sem eftir stendur. Spurningin er hvað tekur við hjá fólkinu. Ábyrgur rekstur ríkissjóðs er grundvallaratriði. En það skiptir máli hvernig jafnvægi er náð og hver ber kostnaðinn. Markmið um hallalaus fjárlög leysir stjórnvöld ekki undan því að meta afleiðingarnar fyrir heimilin. Lægri verðbólga krefst samræmis Ábyrgð í ríkisfjármálum snýst einnig um að draga úr verðbólgu. Þegar ríki og sveitarfélög hækka gjaldskrár og skatta án samræmdrar stefnu aukast útgjöld heimilanna. Hækkanir sem mælast í vísitölu neysluverðs ýta henni jafnframt upp. Aðhald getur dregið úr eftirspurn og verðbólguþrýstingi. Því þarf að meta bæði þau áhrif og verðhækkandi áhrif gjalda og skatta. Velja þarf aðgerðir sem styðja við hjöðnun verðbólgu án óhóflegra byrða á viðkvæm heimili. Þetta er hugsunin að baki Heimilissátt Framsóknar: að milda álögur, meta samanlögð áhrif skatta, gjalda og bóta á ólíkar fjölskyldur og samræma gjaldtöku ríkis og sveitarfélaga markmiðinu um lægri verðbólgu. Heimili og fyrirtæki þurfa fyrirsjáanleika til að skipuleggja útgjöld og fjárfestingar. Vonandi sér ríkisstjórnin að sér og leggur fram aðgerðir í þessa átt. Enn er svigrúm til að breyta frumvarpinu, verja viðkvæmustu heimilin og samræma ákvarðanir hins opinbera. Hefur ríkisstjórnin reiknað áhrifin? Brottfall vaxtabóta, gjaldahækkanir og frysting barnabóta og skerðingarmarka geta komið niður á sama heimilinu. Við bætast möguleg áhrif bankaskatts á lánskjör og verðlagsáhrif á verðtryggðar skuldir. Fjölskyldan stendur undir heildinni, þótt ákvarðanirnar séu kynntar hver í sínu lagi. Þess vegna spurði ég forsætisráðherra einnig hvort ríkisstjórnin hefði greint eða óskað eftir greiningu á samanlögðum áhrifum aðgerðanna á heimilin. Hún vísaði til greiningar frá sumrinu um aukinn kaupmátt frá árinu 2024. En liðinn kaupmáttarvöxtur svarar ekki spurningunni um kostnað nýrra aðgerða. Hvað þýðir frumvarpið fyrir einstætt foreldri, barnafjölskyldu með þung húsnæðislán eða tekjulágt par? Hver verður samanlögð byrði breytinganna? Hversu stórum hluta ráðstöfunartekna þurfa þessi heimili að verja í aukinn kostnað? Útreikningar okkar í Framsókn sýna að byrðin leggst hlutfallslega þyngst á tekjulágar fjölskyldur. Þær hafa minnst svigrúm til að mæta auknum útgjöldum og finna mest fyrir því þegar stuðningur minnkar samhliða hækkunum. Hvernig samræmist það loforðinu um að breiðu bökin beri byrðarnar? Svar óskast Ríkisstjórnin þarf að sýna hvað breytingarnar þýða fyrir ráðstöfunartekjur, útgjöld og skuldir ólíkra fjölskyldna. Hafi hún unnið slíkt heildarmat á hún að birta það. Hafi hún ekki gert það þarf matið að liggja fyrir áður en Alþingi afgreiðir fjárlagafrumvarpið. Það er forsenda upplýstrar umræðu að þingmenn og almenningur geti séð heildarmyndina. Án hennar er hætta á að einstakar ákvarðanir virðist viðráðanlegar þótt samanlögð áhrif þeirra séu íþyngjandi. Það nægir ekki að vita hvað aðgerðirnar skila ríkissjóði. Ríkisstjórnin verður líka að sýna hver fær reikninginn og hvort viðkomandi hafi svigrúm til að greiða hann. Boðaðar aðgerðir ríkisstjórnarinnar til að stuðla að friði á vinnumarkaði eru skref í rétta átt, en aðeins skref. Höfundur er þingmaður Framsóknar. Viltu birta grein á Vísi? Kynntu þér reglur ritstjórnar um skoðanagreinar. Senda grein Ingibjörg Ólöf Isaksen Mest lesið Saklaus uns Diljá ákveður annað Íris Erlingsdóttir Skoðun Hvar eru gögnin að baki ákvörðuninni? Gréta María Grétarsdóttir Skoðun SÁÁ í uppnámi – Mín sýn sem aðstandandi Harpa Hildiberg Böðvarsdóttir Skoðun Er einkavæðingin hættulegri en gervigreindin? Kristján Logason Skoðun Þegar kjarabarátta kennara bitnar á börnunum Sigvaldi Egill Lárusson Skoðun Til varnar tjáningarfrelsi Hallmundur Albertsson Skoðun „Samningsfrelsi“ braskara eða leigubremsa? Jón Ferdínand Estherarson Skoðun Af hverju er efnahagur Íslands veikur? – Hvað getum við lært af Dönum? Þorvaldur Ingi Jónsson Skoðun Þegar kerfið verður hluti af vandanum Arna Hrönn Aradóttir ,Sigríður Arndís Jóhannsdóttir Skoðun Styrkleikar barna og ungmenna – grunnur að betri líðan og námsárangri Steinn Jóhannsson Skoðun Skoðun Skoðun Hver fær reikninginn? Ingibjörg Isaksen skrifar Skoðun Styrkleikar barna og ungmenna – grunnur að betri líðan og námsárangri Steinn Jóhannsson skrifar Skoðun Hvar eru gögnin að baki ákvörðuninni? Gréta María Grétarsdóttir skrifar Skoðun Er einkavæðingin hættulegri en gervigreindin? Kristján Logason skrifar Skoðun Saklaus uns Diljá ákveður annað Íris Erlingsdóttir skrifar Skoðun Sameining lögregluumdæma – Tækifæri fyrir Búðardal Guðbrandur Tumi Gíslason skrifar Skoðun „Samningsfrelsi“ braskara eða leigubremsa? Jón Ferdínand Estherarson skrifar Skoðun Einkunnakerfi í öngstræti Jón Pétur Zimsen skrifar Skoðun Ekki einu sinni Margrét Einarsdóttir getur fullyrt það Erna Bjarnadóttir skrifar Skoðun Ég gerði tilraun til lýðræðislegrar uppreisnar í VG Hlynur Már Ragnheiðarson skrifar Skoðun Til varnar tjáningarfrelsi Hallmundur Albertsson skrifar Skoðun Hefur þú áhuga á námsárangri og líðan barna í Garðabæ? Almar Guðmundsson,Margrét Bjarnadóttir skrifar Skoðun Við getum í rauninni ekki tapað Hjörtur J. Guðmundsson skrifar Skoðun SÁÁ í uppnámi – Mín sýn sem aðstandandi Harpa Hildiberg Böðvarsdóttir skrifar Skoðun Skaðaminnkun í sautján ár – og þörfin enn mikil Sóley Kristín Guðbjartsdóttir skrifar Skoðun Verður Grensásvegur hjarta tónlistar í Reykjavík? Magnea Gná Jóhannsdóttir skrifar Skoðun Þegar kerfið verður hluti af vandanum Arna Hrönn Aradóttir ,Sigríður Arndís Jóhannsdóttir skrifar Skoðun Aðför að ferðaþjónustunni Helgi Kjartansson skrifar Skoðun Farsæld barna verður ekki tryggð án fjármagns Jóhanna Erla Guðjónsdóttir skrifar Skoðun Endurhæfum Reykjalund - Þakkir frá stjórn Hollvina Reykjalundar Júlíus Þór Jónsson,Bárður H. Tryggvason,Erna Arnardóttir,Kolbrún Þorsteinsdóttir,Örn Kjærnested skrifar Skoðun Af hverju er efnahagur Íslands veikur? – Hvað getum við lært af Dönum? Þorvaldur Ingi Jónsson skrifar Skoðun Þegar kjarabarátta kennara bitnar á börnunum Sigvaldi Egill Lárusson skrifar Skoðun Reykjavík beygir af Brynhildur Bolladóttir skrifar Skoðun Einkunnaskalinn 1–10 sem byrjar á 4 Gunnar Salvarsson skrifar Skoðun Fimm óskir á afmælisdaginn Anna Margrét Hrólfsdóttir skrifar Skoðun Seljum ekki Landsvirkjun meðan við getum ráðið því sjálf Júlíus Valsson skrifar Skoðun Umhverfi byggt af umhyggju Helga Guðrún Vilmundardóttir,Sigríður Maack,Jóhanna Höeg Sigurðardóttir skrifar Skoðun Hvenær ætti gjafakort að renna út? Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir skrifar Skoðun Góð lífskjör og öflugt atvinnulíf í Fjarðabyggð Haraldur Líndal Haraldsson skrifar Skoðun Uppbyggingarsjóður: Oft fyrsta já-ið sem kemur góðum hugmyndum af stað Díana Jóhannsdóttir,Örlygur Hnefill Örlygsson skrifar Sjá meira