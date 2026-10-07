Skoðun

Gervigreindin sparar tíma og peninga

Karl Steinar Óskarsson skrifar

Hún skipuleggur vikumatseðilinn, fyllir körfuna og sýnir mér hugmyndir að heimilinu en ég fer yfir tillögurnar og tek ákvörðunina

Fyrir mér er gervigreind ekki lengur framandi framtíðartækni. Hún er orðin hagnýtt verkfæri sem hjálpar mér að undirbúa verkefni, bera saman ólíka kosti og koma hlutunum í verk.

Ég nota gervigreind nánast á hverjum degi. Ekki vegna þess að ég hafi ákveðið að tileinka mér einhverja sérstaka tækni, heldur vegna þess að hún nýtist við ósköp venjuleg verkefni. Ég get fengið hjálp við að velja efni og lit á pallinn, skipuleggja vikuinnkaup eða sjá hugmynd að húsgögnum í stofunni á mynd áður en ég kaupi nokkuð.

Í öllum þessum dæmum tekur gervigreindin að sér undirbúning sem annars kostar mig tíma. Hún safnar saman valkostum, setur upp fyrsta kast og bendir á það sem þarf að athuga. Ég fer yfir niðurstöðuna, leiðrétti hana og tek ákvörðunina. Þannig nýtist tæknin án þess að ég afhendi henni stjórnina.

Framkvæmdirnar byrja með betri undirbúningi

Þegar ég ætla að mála útihurð, bera á pall eða gera við eitthvað heima byrja spurningarnar áður en verkfærin eru tekin fram. Ég get lýst undirlaginu, sagt hvað hefur áður verið notað og tekið fram hvaða búnað ég á. Út frá því fæ ég tillögu að verkferli, lista yfir efni og áætlun um það magn sem þarf.

Mynd af yfirborði, tæki eða hlut getur líka gefið gagnlegar vísbendingar um hvað þarf að skoða. Þetta minnkar líkurnar á óþarfa ferð í verslun eða röngum innkaupum. Áður en ég hefst handa ber ég þó ráðleggingarnar saman við leiðbeiningar framleiðanda og leita til fagmanns þegar verkið krefst þess.

Vikuinnkaupin byrja í samtali

Vikuinnkaupin sýna vel hversu mikinn tíma má spara. Ég segi hversu margir verða heima og á hvaða aldri þeir eru, hvers konar máltíðir við viljum, hvað er þegar til og hvaða vörur við kaupum reglulega. Ef við viljum tvær fiskmáltíðir eða einhver á heimilinu borðar ekki tiltekið hráefni tek ég það fram. Tillögurnar miðast því við okkar heimili.

Gervigreindin kemur síðan með hugmyndir að vikumatseðli og uppskrift fylgir alltaf hverri máltíð. Ég get beðið um rétti sem við höfum ekki prófað áður eða eitthvað sem hentar annasömum kvöldum. Þannig prófum við ýmislegt nýtt og skemmtilegt í stað þess að festast í sömu réttunum viku eftir viku.

Þegar ég er sáttur við matseðilinn verður til innkaupalisti. Með mínu leyfi getur gervigreindin farið inn á minn aðgang í snjallversluninni, fundið vörurnar og sett þær í körfuna. Ég þarf því ekki að leita að hverri vöru fyrir sig eða muna allt sem vantar. Ef kostnaðurinn er of hár get ég beðið um ódýrari tillögu áður en lengra er haldið.

Þegar karfan er tilbúin fer ég yfir hana. Ég breyti magni, tek vörur út eða vel aðra tegund. Að því loknu klára ég kaupin og vel heimsendingu. Kaupin fara ekki í gegn nema ég samþykki þau. Gervigreindin sér um tímafrekan undirbúning en valið og greiðslan eru hjá mér. Miðað við innkaupaútgjöld okkar áður en við tókum þetta verklag upp hefur fjölskyldan sparað um 40.000 krónur á mánuði. Að auki sparast töluverður tími.

Breytingar á heimilinu verða sýnilegar

Gervigreindin getur líka hjálpað mér þegar ég velti fyrir mér breytingum á heimilinu. Ég get sent inn mynd af stofunni, gefið upp mál og lýst óskum um liti, lýsingu og húsgögn. Ég tek einnig fram fjárhagsrammann og hvaða hlutir eiga að vera áfram. Síðan fæ ég myndir sem sýna nokkrar mögulegar útfærslur á herberginu.

Ég get síðan beðið um aðra liti, breytta uppröðun eða ódýrari útgáfu og séð áhrifin á nýrri mynd. Þegar hugmyndin er komin í réttan farveg get ég óskað eftir tillögum að húsgögnum, ljósum og mottum ásamt tenglum á vefsíður þar sem vörurnar fást. Hún getur hjálpað mér að bera saman verð, stærðir og framboð, en ég staðfesti upplýsingarnar alltaf á vef seljanda áður en ég kaupi.

Þegar ég veit ekki hvar ég á að byrja

Margt í daglegu lífi tefst vegna þess að ég veit ekki hvar ég á að byrja. Tæki birtir villukóða, nýjan búnað þarf að setja upp eða langar leiðbeiningar reynast óskýrar. Þá get ég beðið um einfalda skýringu og skref sem ég get fylgt í réttri röð.

Stundum er gagnlegasta niðurstaðan sú að rétt sé að hætta og kalla til sérfræðing. Það sparar líka tíma og getur komið í veg fyrir skemmdir eða óþarfa áhættu. Þá veit ég fyrr hvenær ég get haldið áfram sjálfur og hvenær ég þarf fagmann.

Samtalið skerpir hugmyndina

Gervigreindin nýtist mér líka við að móta hugmyndir og setja verkefni í röð. Ég get lagt fram drög að texta og beðið um skýrara orðalag, fengið mótrök við hugmynd eða spurningar sem ég hafði ekki sjálfur hugsað út í. Ég get einnig fengið stutta samantekt á löngu efni áður en ég les það nánar.

Fyrsta svarið þarf ekki að vera fullkomið. Ég útskýri betur, leiðrétti forsendur og bið um aðra nálgun þegar þess þarf. Niðurstaðan þróast í samtalinu og verður smám saman betur sniðin að verkefninu.

Lokaákvörðunin er mín

Gervigreind getur haft rangt fyrir sér og stundum svarað af meira öryggi en innistæða er fyrir. Ég staðfesti því mikilvægar upplýsingar, sérstaklega þegar þær varða heilsu, fjármál, lög eða öryggi.

Sama gildir þegar ég leyfi henni að vinna á mínum aðgangi. Leyfið þarf að vera skýrt og ég þarf að sjá hvað hún hefur gert áður en ég samþykki nokkuð. Gervigreindin má útbúa körfuna en hún á ekki að ganga frá kaupunum án minnar yfirferðar.

Fyrir mér felst stærsti ávinningurinn í því að leiðin frá hugmynd að framkvæmd verður styttri. Gervigreindin málar ekki fyrir mig, eldar ekki matinn og flytur ekki húsgögnin. Hún hjálpar mér að undirbúa verkið, sjá valkostina og komast af stað. Hún sér um fyrsta kastið. Ég fer yfir það og hef lokaorðið.

Höfundur er deildarstjóri fiskeldis hjá Matvælastofnun. Greinin er skrifuð í eigin nafni og endurspeglar persónuleg fagleg sjónarmið höfundar.

Karl Steinar Óskarsson

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