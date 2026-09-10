Snúum vörn í sókn

Niðurstöður PISA voru birtar í vikunni og þar er ýmislegt sem við getum glaðst yfir. Ísland er meðal efstu þjóða í þrautseigju nemenda, félagslegum tengslum í skóla, sjálfstjórn í námi og stuðningi kennara að mati nemenda og hér mælist einelti lítið. En niðurstöðurnar eru engu að síður áhyggjuefni fyrir Ísland og kalla á skýr viðbrögð. Námsárangur íslenskra nemenda heldur áfram að versna. Á aðeins tíu árum hefur Ísland fallið um 64 PISA-stig í lestri og ekkert ríki hefur fallið meira samanlagt á sama tímabili.
Við í meirihlutanum tökum niðurstöðunum alvarlega. Við getum þó ekki sagt að þær komi okkur mikið á óvart. Ekki vegna þess að íslensk börn geti ekki lært eða vegna þess að kennararnir okkar séu ekki nógu góðir. Þvert á móti. Þegar þróun árangurs íslenskra nemenda í PISA-könnunum OECD frá aldamótum er skoðuð er rauði þráðurinn sá að PISA fallið er ekki hægt að rekja til einnar afmarkaðrar orsakar eða eins ákveðins atburðar. Gögnin benda fremur til þess að um samverkandi og langvarandi þróun sé að ræða sem hófst löngu áður en hægt var að benda á þætti á borð við nýja aðalnámskrá, aukna skjánotkun eða heimsfaraldurinn. Við þurfum því að hætta að leita að einni einfaldri skýringu og horfa frekar á heildarmyndina. Við þurfum að skoða kröfur í námi, námsefni, námsmat, kennsluhætti, starfsumhverfi kennara og þann stuðning sem nemendur fá. Jafnframt þurfum við að læra af þeim löndum sem hafa náð betri árangri og skoða hvað þau hafa gert öðruvísi ásamt því að horfa til úrbóta tillagna OECD og sérfræðinga á sviði menntamála.
Frá upphafi kjörtímabilsins höfum við lagt ríka áherslu á þessi mál, meðvituð um þá þróun sem verið hefur í námsárangri og þörfina fyrir skýrar úrbætur. Við ýttum því strax úr vör aðgerðum til úrbóta og á síðustu 100 dögum höfum við þegar komið ýmsu í verk.
Betur má ef duga skal. Nú þarf að draga skýra línu, snúa vörn í sókn og ráðast markvisst í þau verkefni sem blasa við. Næsta skref er því gerð sóknaráætlunar um bættan námsárangur í grunnskólum Reykjavíkurborgar. Markmið okkar er skýrt. Við viljum gera skólakerfið okkar betra fyrir öll börn. Við viljum bæta námsárangur allra nemenda án þess að það komi niður á líðan þeirra. Fleiri stig í PISA er ekki markmið í sjálfu sér. Það á að vera afleiðing af góðu skólakerfi, kerfi þar sem börn læra og ná árangri, en líður jafnframt vel og fá tækifæri til að blómstra.
Höfundar skipa meirihluta Sjálfstæðisflokks, Viðreisnar og Framsóknar í skóla- og frístundaráði Reykjavíkurborgar
Jóna Hlíf Halldórsdóttir skrifar
Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir skrifar
Ingrid Kuhlman skrifar
Bjarni Fritzson,Hafrún Kristjánsdóttir,Magnea Gná Jóhannsdóttir,Þorvaldur Davíð Kristjánsson skrifar
Jónína Björk Óskarsdóttir skrifar
Skúli Helgason skrifar
Hrafnhildur Bragadóttir skrifar
Sigurður Sigurðsson skrifar
Erna Bjarnadóttir skrifar
Inga Henriksen skrifar
Anna Laufey Stefánsdóttir skrifar
Gauti Kristmannsson skrifar
Arndís Þórarinsdóttir skrifar
Jóhannes Þór Skúlason skrifar
Stefán Jón Hafstein skrifar
Carl Baudenbacher skrifar
Valdimar Víðisson skrifar
Karl Steinar Óskarsson skrifar
Njáll Trausti Friðbertsson skrifar
Finnur Pálmi Magnússon skrifar
Björg Magnúsdóttir skrifar
Katrín Þrastardóttir skrifar
Sveinn Atli Gunnarsson skrifar
Steinunn Gyðu- og Guðjónsdóttir skrifar
Diljá Mist Einarsdóttir skrifar
Valdimar Breiðfjörð Birgisson skrifar
Fanný Gunnarsdóttir skrifar
Ebba Margrét Magnúsdóttir skrifar
Jón Bjarnason skrifar
Daði Már Kristófersson skrifar