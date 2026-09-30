Taktík Jens Garðar Helgason skrifar 30. september 2026 06:33 „Þetta var taktík.“ Þetta eru orð Örnu Láru Jónsdóttur, þingmanns Samfylkingarinnar, formanns efnahags- og viðskiptanefndar og nefndarmanns í fjárlaganefnd Alþingis. Þannig lýsti hún ákvörðun ríkisstjórnarinnar um 5,2% krónutöluskatta og gjalda. Fyrirtækin tóku því alvarlega. Heimilin tóku því alvarlega. Fjármálamarkaðurinn tók því alvarlega. En þjóðin átti víst ekki að gera það. Að sögn Örnu Láru var þetta bara „taktík“ til aðgeta lækkað hana síðar. Vandinn er bara sá að fjárlagafrumvarp er ekki prúttmiði. Verðbólguvæntingar eru ekki leikfang. Og fjárhagur heimilanna má aldrei vera spilapeningur í pólitísku sjónarspili. Hún má kalla þetta taktík. Ég kalla þetta ábyrgðarleysi. Samfylkingarin hefur falið Örnu Láru mikið ábyrgðahlutverk. Hún veit því, eða ætti að vita, að fjárlagafrumvarp er ekki blaðra sem stjórnmálamenn senda á loft til að sjá hvert vindurinn ber hana. Tölurnar hafa áhrif. Orðin hafa áhrif. Boðaðar skattahækkanir hafa áhrif. Fyrirtæki ákveða verð. Launafólk mótar kröfur. Heimilin horfa á vextina og verðtryggðu lánin sín halda áfram að bólgna út. Verðbólgan er komin í 5,9%. Vextir eru 8%. Þetta er ekki stundin til að leika sér með væntingar fólks og fyrirtækja. Enginn ábyrgur skipstjóri stefnir skipinu viljandi á sker til þess eins að geta síðar kallað það taktískt afrek að beygja frá því. Annaðhvort ætlaði ríkisstjórnin að hækka skatta og gjöld um 5,2% eða hún ætlaði það aldrei og setti tölurnar fram til málamynda. Þá var Alþingi og þjóðinni réttur leikþáttur í stað fjárlagafrumvarps. Hvorugt er boðlegt. Sveitarfélögin hafa stigið fram og sett sér 2,5% viðmið. Ríkið átti að gera slíkt hið sama. Ganga á undan. Sýna ábyrgð. Leggja sitt af mörkum. Í staðinn fékk þjóðin skattahækkanir og eftiráútskýringu um að þetta hefði allt saman verið „taktík“. Þar til Kristrún Frostadóttir leiðréttir þessa lýsingu Örnu Láru verður ekki komist hjá því að taka hana alvarlega og sjá fárlagafrumvarpið sem enn eitt pólitíska markaðstrixið. Ríkisstjórnin kalla þetta taktík, þið fáið reikninginn. Höfundur er varaformaður Sjálfstæðisflokksins og þingmaður Norðausturkjördæmis Viltu birta grein á Vísi? Kynntu þér reglur ritstjórnar um skoðanagreinar. Senda grein Jens Garðar Helgason Mest lesið Erum við tilbúin fyrir hálfs metra hækkun sjávar? Eyþór Eðvarðsson Skoðun Þvílíkar villigötur Ketill Guðmundsson Skoðun Ævilöng túlkaþjónusta á kostnað útsvarsgreiðenda Kristín Kolbrún Waage Kolbeinsdóttir Skoðun Miklum afla landað utan kvóta Sigurjón Þórðarson Skoðun „Er hún ekki bara á túr?” Karen Ösp Friðriks,Eydís Sara Óskarsdóttir,Ísabella Ögn Þorsteinsdóttir,Valgerður Þ. 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