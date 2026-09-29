„Það er enn verið að drepa börn“

Það eru mörg teikn á lofti um aukna andstöðu við þjóðarmorðingjana í Ísrael. Á nýafstöðnu Allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna kom fjöldi þjóðarleiðtoga í pontu og fordæmdu árásir Ísraels á Gaza og á Palestínumenn á Vesturbakkanum.
Abdullah konungur Jórdaníu spurði:
„
Hversu lengi ætlum við að láta okkur nægja fordæmingu eftir fordæmingu án þess að gripið sé til áþreifanlegra aðgerða?“ Hann ræddi einnig sk. friðarferli: „Reyndar myndu margir halda því fram að þessi ferli hafi þjónað sem afvegaleiðing … á meðan tók Ísrael meira land, stækkaði ólöglegar landnemabyggðir, reif niður heimili og hrakti íbúa heilu þorpanna á brott.“
Pedro Sánchez forsætisráðherra Spánar sagði:
„Grimmd sem hikar ekki lengur við að sjá rifbein sveltandi barns eða sjúkrahús sem eru rústir einar.“ Hann nefndi engin nöfn en sagði: Við vitum öll hverjir þeir eru og hverjar aðferðir þeirra eru.“ og þeir fara ekki að lögum og reglum: „vitandi fullvel, að enginn mun þora að draga þá til ábyrgðar.“
Macron Frakklandsforseti sagði:
„Lítið á hvað er að gerast á Vesturbakkanum, þar sem brot eru framin daglega. Í nafni hvers? Hamas hefur aldrei verið virkt á Vesturbakkanum. Það sem þar er byggt [landránsbyggðirnar], dag eftir dag, gerir verkefnið óframkvæmanlegt: að virðing sé borin fyrir lögmætum rétti palestínsku þjóðarinnar til að vera til.“
Luiz Inácio Lula Da Silva forseti Braselíu sagði:
„Kynslóðir Palestínumanna munu bera sársaukann og áfallið sem þjóðarmorð á konum og börnum, framið af ríkisstjórn Netanyahu á Gaza, skilur eftir sig.“
Micheál Martin forsætisráðherra Írland sagði:
“Þegar allur sannleikurinn um það sem hefur gerst – og það sem enn á sér stað – á Gasasvæðinu kemur loks í ljós, þegar gögnunum hefur verið safnað saman, vitnisburðirnir heyrðir og hinar raunverulegu hryllingsmyndir loks afhjúpaðar í heild sinni, mun það valda heiminum skömm.“
Þorgerður Katrín utanríkisráðherra flutti einnig ræðu og vísaði til orða Netanyahus um siðferðislega hugleysingja er hann gagnrýndi þá sem yfirgáfu salinn þegar hann hugðist halda ræðu. Í ræðunni sagði Þorgerður „siðferðislega hugleysingja vera þá sem neita að semja um frið, og komi í veg fyrir að mannúðaraðstoð berist til þeirra sem þurfi og virði alþjóðalög að vettugi.“
Ræða Þorgerðar Katrínar utanríkisráðherra hefur flogið víða um netheimna og hlotið mikið lof en jafnframt verið gagnrýnd fyrir að ganga ekki lengra, að segja ekki hreint út að eigi Ísrael ekki sæti meðal siðmenntaðra þjóða.
Þorgerður Katrín sagði í viðtali á RÚV: „Það er búið að skrifa undir friðarplan, Sameinuðu þjóðirnar eru búnar að samþykkja ákveðna áætlun en samt er það þannig að það er verið að drepa börn og verið er að koma í veg fyrir að mannúðaraðstoð komi inn á svæðið.“
Þetta er hárrétt hjá Þorgerði Katrínu - en það vantar framhaldið eða botninn í umræðuna - það vantar skýr orð um hver staðan er í ljósi þess að Ísrael mun aldrei hlusta á orð, það eru eingöngu alvöru aðgerðir sem geta þokað málum áfram og til að stöðva barnadrápin sem utanríkisráðherra hryllir við eins og öllu fólki með siðferðiskennd.
Íslensk utanríkisstefna fylgir stefnu sem kallast „tveggja ríkja lausnin“ - stefna sem Sameinuðu þjóðirnar fylgja og flest aðildarríki samtakanna. Í ræðum ýmissa leiðtoga kemur fram að hernám Ísraels á Vesturbakkanum og Gaza komi í veg fyrir þessa lausn. En það að aðhafast ekkert, að ráðast ekki á öllum sviðum viðskipta, vísinda, menningar gegn Ísrael, að sniðganga og einangra ríkið, er verið að gefa þeim grænt ljós á áframhaldandi landstuld og þjóðarmorð - og þar með er allt tal um „tveggja ríkja lausn“ algjörlega innantómt.
Ísraelsk yfirvöld neita alfarið að samþykkja ríki Palestínumanna og með stöðugri útþennslu ólöglegra landránsnýlendna er skipulega unnið að innlimun Vesturbakkans í Ísrael. Og það er talað opinberlega um innlimun Gazastrandarinnar. Að auki hertaka þeir nú stóra hluta Líbanons og Sýrlands sem þeir munu ekki skila nema þeir verða neyddir til þess.
Ræðurnar sem vitnað er til í þessari grein eru mikilvægar og réttmætar - en þær sniðganga það sem verður að gera fyrr frekar en síðar - það verður enginn árangur fyrr en verkin verða látin tala í stað orða.
Höfundur er formaður Félagsins Ísland - Palestína.
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Kristín Kolbrún Waage Kolbeinsdóttir skrifar
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