Nei-hreyfingin vann óvæntan sigur í þjóðaratkvæðagreiðslunni 29. ágúst 2026, þrátt fyrir mótstöðu sem virtist nær óyfirstíganleg. Ríkisstjórnin virtist hafa öll tromp á hendi: óttann við Donald Trump Bandaríkjaforseta, háa vexti og þau rök að ekki væri verið að taka afstöðu til aðildar heldur aðeins kanna hvað ESB hefði að bjóða Íslandi. Kjósendur gætu alltaf hafnað samningnum í síðari þjóðaratkvæðagreiðslu. Raunveruleg álitamál aðildar voru að mestu látin liggja milli hluta, að sjávarútveginum undanskildum. Þess í stað var dregin upp nær paradísarleg mynd af ESB sem lausn á öllum vandamálum landsins. Sérstaklega þungt vó að Ríkisútvarpið, RÚV, gætti ekki hlutleysis heldur tók opinskátt afstöðu með ríkisstjórninni. Svipaða sögu er að segja af Háskóla Íslands, þar sem ég var eitt sinn gestaprófessor. Með skömmum fyrirvara rifti háskólinn formlegum leigusamningi við prófessor sem hafði bókað sal fyrir fyrirlestur minn. Fjölmargir prófessorar skipuðu sér sömuleiðis við hlið stjórnvalda, rétt eins og gerst hefur í umræðunni um svissneska samningapakkann.
Sigurinn er meira en stundarfyrirbrigði. Meirihluti upp á 52,8% er skýr niðurstaða. Maastricht-sáttmálinn var á sínum tíma samþykktur í Frakklandi með mun minni mun án þess að lýðræðislegt gildi niðurstöðunnar væri dregið í efa. Úrslitin staðfesta að Ísland kýs áfram að sameina efnahagslega samþættingu og varðveislu fullveldis. Aðild að EES á grundvelli EFTA-stoðarinnar er meðvitað valinn kostur í stað ESB-aðildar.
Ríkisstjórnin lagði einkum áherslu á óttann við Donald Trump. Vangaveltur um Grænland og Ísland, sem fram komu á Alþjóðaefnahagsþinginu í Davos 2026, voru þó ekki haldbær rök fyrir því að Ísland breytti um stefnu og færðist nær ESB. Því meira sem styrkur nei-hliðarinnar varð sýnilegur á síðustu dögum baráttunnar, þeim mun fastar var hamrað á þessari ógnarmynd. Málflutningurinn sannfærði þó ekki í öryggismálum. Ísland á aðild að NATO en hefur engan eigin her. Öryggi landsins hefur um langt skeið byggst á Atlantshafsbandalaginu og varnarsamningnum við Bandaríkin. ESB hefur engan sameiginlegan her og er á mikilvægum sviðum enn háð hernaðarmætti Bandaríkjanna.
Sú staðhæfing að aðeins væri verið að kanna hvaða varanlegu undanþágur ESB kynni að bjóða Íslandi dró dul á þá staðreynd að já hefði þegar beint landinu inn á pólitíska braut sem erfitt hefði orðið að hverfa frá. Þegar viðræður eru hafnar vakna væntingar, þrýstingur eykst og pólitísk staða málsins breytist. Reynslan frá Sviss sýnir hversu erfitt getur verið að snúa við eftir að ríki hefur á annað borð lagt af stað eftir ákveðinni Evrópupólitískri braut.
Aðildarherferð ESB hefði auk þess gert endanlega höfnun erfiðari. Reynslan annars staðar frá sýnir að sambandið beitir þá ekki aðeins efnislegum rökum heldur einnig viðvörunum um einangrun, óstöðugleika og meintan skort á öðrum valkostum. Stofnanir, ríkisstjórnir, fjölmiðlar, frjáls félagasamtök og sérfræðingar endurtaka gjarnan sömu frásögnina: Samþætting sé trygging fyrir friði, lýðræði, stöðugleika, sameiginlegum gildum og framförum, en efasemdir um hana eru auðveldlega stimplaðar sem afturhald. Raunar var þessi herferð þegar hafin. Guy Verhofstadt, fyrrverandi forseti Evrópuþingsins, gekk svo langt að kalla ESB „heimsveldi hins góða“ (Empire of the Good).
Prófessorar færðu fram hin kunnu kennslubókarrök um að Ísland þyrfti loks að fá sæti við borð sambandsins: Þar sem landið þyrfti hvort sem er að taka upp reglur ESB í gegnum EES ætti það einnig að fá að taka þátt í ákvörðunum. Formleg þátttaka í ákvörðunum í Brussel tryggir litlu ríki þó ekki raunveruleg áhrif. Sæti í ráðinu, nokkrir Evrópuþingmenn og hugsanlega einn framkvæmdastjóri vega varla upp á móti því sem Ísland myndi missa í sjávarútvegi, landbúnaði, gjaldmiðlamálum, utanríkisviðskiptum og stofnanalegu sjálfstæði. Annmarki EES-samningsins er að Ísland hefur aðeins aðkomu að mótun ákvarðana. ESB-aðild veitti takmarkaðan meðákvörðunarrétt, en verðið væri fullveldistap á sviðum sem skipta þjóðina sköpum.
Sjávarútvegurinn hefur frá upphafi verið þungamiðja málsins á Íslandi. Yfirráð yfir fiskveiðiauðlindinni hafa ekki aðeins efnahagslega þýðingu heldur eru þau órjúfanlegur þáttur í fullveldi þjóðarinnar. Með já-i hefði vaknað sú spurning að hve miklu leyti yfirráð yfir aflaheimildum og auðlindum hafsins færðust undir sameiginlega fiskveiðistefnu ESB.
Andstaðan við ESB-aðild er einnig mikil innan landbúnaðarins. Smáir framleiðendur og byggðir sem reiða sig á landbúnað yrðu fyrir auknum samkeppnisþrýstingi. Jafnframt færðist ákvörðunarvald um stuðningskerfi, framleiðslustaðla og fæðuöryggi í auknum mæli frá íslenskum stjórnvöldum. Fyrir lítið land með sérstakar landfræðilegar og loftslagslegar aðstæður vega þessi sjónarmið þungt.
Við bættust gjaldmiðlamál og áhætta í utanríkisviðskiptum. Veik evra reyndist lítt aðlaðandi. Eigin gjaldmiðill hjálpaði Íslandi að ná sér hraðar á strik eftir bankahrunið 2008 með gengisfellingu en til dæmis Írlandi innan evrusvæðisins. Hernaðarlega mikilvæg lega landsins á norðurslóðum og fríverslunarsamningurinn við Kína skýra hvers vegna Ísland vill ekki afsala sér þessu svigrúmi.
Annar ókostur við ESB-aðild fælist í því að EFTA-stoðin, með Eftirlitsstofnun EFTA og EFTA-dómstólnum, hyrfi. Hún gerir EES/EFTA-ríkjunum kleift að gæta hagsmuna sinna innan eigin stofnanakerfis. Í Icesave-dóminum frá 2013 verndaði EFTA-dómstóllinn Ísland gegn milljarðakröfum, þrátt fyrir þrýsting frá framkvæmdastjórn ESB, Bretlandi og Hollandi. Dómstóllinn hafnaði kröfum Eftirlitsstofnunar EFTA og komst að þeirri niðurstöðu að íslenska ríkinu bæri ekki að greiða erlendum innstæðueigendum hins fallna Landsbanka bætur úr ríkissjóði. Málið sýndi þannig raunverulegt gildi EFTA-stoðarinnar: Sjálfstæður dómstóll leysti úr því á lagalegum grundvelli, þrátt fyrir pólitískan þrýsting frá ESB.
Umræðan um fyrirhugað eftirlit ESB með einkasamskiptum, svokallað Chat Control, hefur líklega átt verulegan þátt í að beina yngri kjósendum í átt að nei-hliðinni. Málið snýst um stafrænt frelsi, friðhelgi einkalífs og heimildir stjórnvalda til að fylgjast með einkasamskiptum. Samkvæmt skoðanakönnunum ætluðu um 60% kjósenda á aldrinum 18 til 29 ára að greiða atkvæði gegn tillögunni. Ungt fólk var jafnframt áberandi meðal ötulustu sjálfboðaliða nei-hliðarinnar og setti sterkan svip á kjördaginn. Það sýnir að nei-ið byggðist ekki á fortíðarþrá heldur trú á eigin framtíð.
Á meðan fundir já-hliðarinnar virtust oft einkennast af þreyttum fræðimönnum og sósíalískum stjórnmálamönnum var nei-hliðin borin uppi af ungu fólki og vinnandi fólki sem fengið hefur nóg af sköttum, forræðishyggju og skrifræði og sér framtíð sína í hátækni og upplýsingatækni.
Orkumálin gefa heldur ekki tilefni til nánari aðlögunar að ESB. Raforkukerfi Íslands er einangrað og byggist nær alfarið á vatnsafli og jarðhita. Landið býr því yfir stöðugri endurnýjanlegri orku. ESB-aðild myndi að vísu ekki kalla sjálfkrafa á sæstreng til Evrópu, en reglur innri orkumarkaðarins, loftslagsstefna sambandsins og kröfur um samstöðu gætu aukið þrýsting í þá átt. Reynslan frá Noregi sýnir að tenging við evrópska orkumarkaðinn getur flutt verðsveiflur hans inn á heimamarkaðinn. Fyrir Ísland gæti slíkt haft verulegar afleiðingar, enda er lágt og stöðugt raforkuverð mikilvægt samkeppnisforskot. Lítið land eins og Ísland hefur því takmarkaðan ávinning af nánari aðlögun að evrópskri orkustefnu sem hefur grafið undan orkuöryggi, verðstöðugleika og samkeppnishæfni iðnaðarins.
Niðurstaða þjóðaratkvæðagreiðslunnar eru einnig góð tíðindi fyrir Noreg, Liechtenstein og Sviss. Hún styrkir pólitískan grundvöll EES/EFTA-stoðarinnar gagnvart Noregi og Liechtenstein. Í Sviss, þar sem EFTA nýtur ekki alltaf þeirrar viðurkenningar sem samtökin verðskulda, sýnir niðurstaðan að raunhæfir og burðugir evrópskir valkostir við ESB-aðild eru fyrir hendi. Viðleitni ESB til að veikja þessa sjálfstæðu stoð evrópsks samstarfs ber vott um skort á stefnumótandi framsýni. Hún gæti enn reynst nauðsynleg, til dæmis í framtíðarsamskiptum við Bretland, Sviss, Tyrkland eða jafnvel Úkraínu.
Það vekur athygli hvernig niðurstöðu íslensku þjóðaratkvæðagreiðslunnar hefur verið lýst. Þótt 52,8% kjósenda hafi greitt atkvæði gegn tillögunni eru úrslitin gjarnan sögð „naum“. Með því er gefið í skyn að atkvæðagreiðslan sé ekki lokaorð og að síðar kunni að þurfa að leiðrétta niðurstöðu hennar. Þessi túlkun er einkennilega ósamkvæm. Þegar Svíþjóð samþykkti ESB-aðild árið 1994 með 52,3% atkvæða þótti það nægilega skýr lýðræðisleg niðurstaða. Þegar Ísland hafnar endurupptöku aðildarviðræðna árið 2026 með 52,8% atkvæða þykir sambærilegur — og raunar stærri — meirihluti skyndilega ekki hafa sama vægi.
Áherslan á að meirihluti kjósenda á höfuðborgarsvæðinu hafi kosið já þjónar svipuðum tilgangi. Í henni felst sá undirtónn að menntaðir borgarbúar hafi kosið „rétt“, en sjómenn, bændur og landsbyggðarfólk ekki skilið hvað framtíðin í Evrópu krefðist. Sú afstaða Íslendinga að EES-samningurinn þjóni hagsmunum landsins er einnig oft lítilsvirt með því að benda á að Ísland eigi ekki aðild að ESB og hafi því engan atkvæðisrétt innan stofnana þess. ESB-aðild er þannig sett fram sem æðsta stig evrópskrar samþættingar. Um leið er horft fram hjá því að smáríki getur varðveitt meira fullveldi innan EES. Ísland nýtur þar víðtæks aðgangs að innri markaðnum en stendur utan sameiginlegrar stefnu ESB á mikilvægum sviðum og heyrir undir sjálfstætt stofnanakerfi EFTA, með Eftirlitsstofnun EFTA og EFTA-dómstólnum.
EFTA-stoðin er ekki aðeins framlenging á stofnanakerfi ESB. EFTA-dómstóllinn er sjálfstæður dómstóll og stendur ekki undir Evrópudómstólnum í neinu réttarfarslegu stigveldi. Ráðgefandi álit hans ganga jafnframt skemur gagnvart fullveldi aðildarríkjanna en bindandi forúrskurðir Evrópudómstólsins innan ESB-stoðarinnar. Þá er sjaldan rætt um vaxandi pólitíseringu framkvæmdastjórnar ESB og sífellt víðtækari túlkun Evrópudómstólsins á rétti sambandsins. Sá sem tekur niðurstöðu Íslands alvarlega verður því ekki aðeins að ræða frekari stækkun ESB heldur einnig þær stofnanalegu takmarkanir sem aðild leggur á lítil ríki.
Ísland hrekur jafnframt þá þægilegu forsendu í Brussel að aðild að ESB og upptaka evrunnar séu óhjákvæmilegur efnahagslegur áfangastaður Evrópuríkja. Landið á aðild að Schengen-samstarfinu, EES og EFTA, en er áfram fullvalda ríki með eigin gjaldmiðil.
Þá vaknar augljós spurning: Ef litlu, auðugu og lýðræðislegu ríki utan ESB og evrusvæðisins vegnar vel, í hverju á efnahagslegur ávinningur þess af aðild að felast?
Baráttan fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna var því ekki óhlutbundin umræða um Evrópu heldur prófraun á loforð ESB. Sambandið var kynnt sem lausn á nánast öllum vandamálum, en slík upphafning vakti tortryggni margra kjósenda. Ofregluvæðing, hugmyndafræðileg loftslagsstefna, hneykslismál, inngrip í tjáningarfrelsi, efnahagslegur veikleiki Þýskalands og Frakklands, óleyst innflytjendamál og vaxandi tilhneiging til miðstýringar gerðu ESB ekki að aðlaðandi valkosti. Stefnunni í átt til ESB var að lokum ekki hafnað vegna þröngsýni eða einangrunarhyggju heldur á grundvelli yfirvegaðs mats á kostnaði og ávinningi — og vegna þess að Íslendingar vildu ekki framselja ákvörðunarvaldið um eigin framtíð til Brussel.
Prof. Dr. iur. Dr. rer. pol. h.c. Carl Baudenbacher
Baudenbacher Law AG, Lawyers & Advisors | Door Tenant Monckton Chambers | Visiting Professor London School of Economics | President of the EFTA Court 2003-2017
Carl Baudenbacher skrifar
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