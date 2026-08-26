Hlaupið er búið - en láttu það ekki stoppa þig

Það var sannkallað stórfljót fólks á öllum aldri sem flæddi um götur höfuðborgarinnar í Reykjavíkurmaraþoninu, þeirri árlegu hreyfi- og gleðihátíð. 13.000 þátttakendur í hlaupinu voru Íslendingar eða 1 af hverjum 30 landsmönnum.
Reykjavíkurmaraþonið er einstakt. Þar koma saman þaulreyndir langhlauparar og skokkarar sem eru ýmsu vanir en á hverju ári eru líka margir sem eru að stíga sín fyrstu skref í hlaupum og reglulegri hreyfingu. Fólk tekur þátt á mismunandi forsendum; sumir keppa við klukkuna, margir drífa sig af stað til að styðja við tiltekin málefni eða til að koma sér af stað í hreyfingu og ýmsir taka einfaldlega þátt til að njóta stemningarinnar. Sumir vinna sína eigin stórsigra jafnvel þó þeir komi ekki fyrstir í mark.
Varst þú í þessum hópi?
Það skiptir engu máli hvað þú hljópst hratt eða hve langt, mikilvægast er að þú fórst af stað. Það allra besta væri síðan að þú héldir áfram, nú þegar skriður er kominn á, af því regluleg hreyfing er einfaldlega eitt það besta sem þú getur gert fyrir heilsuna. Hjartað og æðakerfið, stoðkerfið og andleg heilsa nýtur góðs af auk þess sem regluleg hreyfing stuðlar að heilbrigðri líkamsþyngd og dregur úr líkum á ýmsum sjúkdómum, þar á meðal ákveðnum krabbameinum. Einnig bendir flest til þess að þeir sem stunda reglulega hreyfingu eigi betra með að takast á við erfið veikindi og jafna sig eftir þau.
Við hjá Krabbameinsfélaginu hvetjum öll sem hlupu til að nýta þátttökuna í Reykjavíkurmaraþoninu sem stökkpall til að halda áfram á þessari braut. Haltu áfram að hreyfa þig; á morgun, í næstu viku, í næsta mánuði. Einn dag í einu, eitt skref í einu og þá ertu sannarlega að gera þér og heilsunni greiða. Mundu líka að allt er betra en ekki neitt, það þarf ekki maraþonþjálfun til að hafa mikil og góð áhrif á heilsuna.
Þegar horft er til stóra samhengisins getur sú hvatning og innspýting sem Reykjavíkurmaraþonið hefur til að koma stórum hluta þjóðarinnar á hreyfingu haft ótrúlega mikil áhrif. Það á einkum við ef sem flestir halda áfram að hreyfa sig og gera reglulega hreyfingu að sjálfsögðum þætti í lífi sínu og drífa jafnvel fjölskylduna og sem flesta aðra með. Hreyfing hvers og eins skiptir máli og því fleiri sem hreyfa sig, því betra fyrir okkur sem samfélag.
Við hjá Krabbameinsfélaginu hvetjum þig til að líta ekki á Reykjavíkurmaraþonið sem endapunkt. Líttu frekar á það sem upphaf að áframhaldandi hreyfingu.
Höfundur er teymisstjóri í fræðslu og forvörnum hjá Krabbameinsfélaginu.
Finnur Torfi Magnússon skrifar
Guðríður Lára Þrastardóttir skrifar
Sigurður H. Helgason skrifar
Agnar H. Johnson skrifar
Vigdís Ásgeirsdóttir skrifar
Eyjólfur Ingvi Bjarnason skrifar
Sigrún Elva Einarsdóttir skrifar
Guðbjörg Oddný Jónasdóttir skrifar
Friðjón R. Friðjónsson skrifar
Gauti B. Eggertsson skrifar
Björn B Björnsson skrifar
Ragna Sigurðardóttir skrifar
Sigurjón Þórðarson skrifar
Logi Einarsson skrifar
Lúðvík Bergvinsson skrifar
Baldur Pétursson skrifar
Íris Björk Hreinsdóttir skrifar
Þorsteinn Kristinsson skrifar
Jón Jónsson skrifar
Íris Erlingsdóttir skrifar
Carl Baudenbacher skrifar
Egill Almar Ágústsson skrifar
Reynir Zoëga skrifar
Jón Ívar Einarsson skrifar
Rúnar Vilhjálmsson skrifar
Egill Gautason skrifar
Daði Már Kristófersson skrifar
Bergljót T. Gunnlaugsdóttir skrifar
Jón Bragi Gunnlaugsson skrifar
Þorgrímur Sigmundsson skrifar