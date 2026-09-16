Hvað gerist þegar ótti er endurtekinn nógu oft til að fordómar fari að líta út eins og heilbrigð skynsemi? Inga V. Henriksen Bergdal skrifar 16. september 2026 12:33 Undanfarið hef ég fylgst með umræðu á íslenskum samfélagsmiðlavettvangi fyrir mæður. Slíkir hópar geta gegnt mikilvægu hlutverki; þar leita konur ráða, deila reynslu og styðja hver aðra í öllu frá uppeldi og veikindum barna til sambanda og ofbeldis. Kannski er það einmitt þess vegna sem ákveðin orðræða sem þar hefur birst hefur vakið hjá mér sérstakan óhug. Í umræðum um innflytjendur birtast fullyrðingar um að konur þurfi sérstaklega að varast karla frá tilteknum löndum. Einstök ofbeldisbrot verða að vitnisburði um menningu heilla samfélaga og talað er um Indverja, Afgana og jafnvel „Afríkumenn“ eins og heil heimsálfa sé eitt samfélag, ein menning og ein gerð karlmanna. Þegar þessari alhæfingu er mótmælt er svarið gjarnan að þetta séu ekki fordómar heldur raunsæi. Það er rétt að staða kvenna er mjög mismunandi eftir samfélögum og að menningarleg, félagsleg og trúarleg viðhorf geta viðhaldið kynjamisrétti. En þjóðerni eitt og sér segir okkur ekki hver afstaða einstaklings til kvenna er né hvort hann muni beita ofbeldi. Þegar greining á samfélagsgerð er yfirfærð á einstakling út frá uppruna hans erum við ekki lengur að greina kerfi heldur alhæfa um fólk. Þegar óttinn verður að staðreynd Félagsvísindin hafa lengi rannsakað hvernig mörk verða til milli „okkar“ og „hinna“. Stanley Cohen lýsti með hugtakinu moral panic, eða siðferðislegt fár, hvernig hópur getur orðið tákn fyrir víðtækari ógn. Esses, Medianu og Lawson (2013) sýna jafnframt hvernig endurtekin framsetning innflytjenda og flóttafólks sem ógn við öryggi, gildi eða samfélagsskipan getur mótað viðhorf til heilla hópa, aukið félagslega fjarlægð og ýtt undir afmennskun. Afmennskun byrjar sjaldnast á því að einhver lýsi yfir að annað fólk sé ekki manneskjur. Hún getur byrjað miklu hversdagslegar: þegar einstaklingurinn verður að „þessu fólki“, glæpur eins manns að upplýsingum um milljónir og fólk að „flóði“, „bylgju“ eða „álagi“. Manneskjan hverfur smám saman á bak við flokkinn. Þetta sést skýrt þegar rætt er um ofbeldi. Þegar maður af erlendum uppruna fremur hræðilegt brot er fljótt farið að spyrja hvað það segi um menningu hans, trú eða uppruna. Þegar íslenskur maður fremur sambærilegt brot spyrjum við sjaldnast hvað það segir um Íslendinga sem þjóð. Íslenski maðurinn fær að vera einstaklingur. Hinn verður fulltrúi hóps. Þetta þýðir ekki að menning skipti engu máli. Við eigum að geta rætt samfélög þar sem réttindi kvenna eru skert og valdakerfi viðhalda undirskipun þeirra. En við verðum að greina á milli samfélagskerfis, valdhafa og einstaklings. Afganistan undir stjórn Talibana sýnir vel hvers vegna þessi aðgreining skiptir máli. Frá valdatöku þeirra árið 2021 hafa réttindi og frelsi kvenna og stúlkna verið skert með kerfisbundnum hætti, meðal annars með útilokun frá framhalds- og háskólamenntun, stórum hluta atvinnulífs og opinberu lífi. Það segir hins vegar ekki að þessi stefna endurspegli viðhorf afgönsku þjóðarinnar. Þvert á móti sýndi landskönnun UN Women árið 2025 meðal 2.190 Afgana að yfir níu af hverjum tíu töldu mikilvægt að stúlkur geti haldið áfram námi og stuðningurinn var víðtækur meðal bæði karla og kvenna, í borgum jafnt sem dreifbýli. Að leggja stefnu kúgandi stjórnvalda að jöfnu við viðhorf heillar þjóðar er því ekki aðeins ósanngjörn alhæfing; það þurrkar út þann fjölbreytileika, andstöðu og réttindabaráttu sem einnig er hluti af samfélaginu. Fólk er ekki sjálfkrafa fulltrúar þeirra valdakerfa sem það fæðist inn í - og allra síst þegar það sjálft býr við afleiðingar þeirra. Feðraveldi er ekki þjóðerni. Kvenfyrirlitning er ekki vegabréfseiginleiki. Samfélög verða heldur ekki til í sögulegu tómarúmi. Stríð, fátækt, pólitískur óstöðugleiki og veikburða stofnanir hafa ekki aðeins áhrif á líf fólks á meðan átök standa yfir; þau móta sjálfar forsendur samfélaga til þróunar. Stríð eyðileggja ekki aðeins hús og vegi. Þau veikja menntakerfi, heilbrigðisþjónustu, réttarkerfi og atvinnulíf og grafa undan borgaralegu samfélagi og þeim innviðum og stofnunum sem skapa forsendur fyrir öryggi, menntun, lýðræðislegri þátttöku og réttindabaráttu. Þegar kynslóðir verja stórum hluta orku sinnar í að lifa af, tryggja börnum mat, finna skjól eða endurreisa það sem átök hafa eyðilagt, verða forsendur samfélagsþróunar allt aðrar en í ríkjum sem hafa búið við áratugi friðar, efnahagslegs öryggis og stöðugra stofnana. Þegar samfélag er ítrekað knúið aftur í það verkefni að tryggja grunnöryggi verður minna svigrúm til þeirrar langtímauppbyggingar sem félagslegar, efnahagslegar og réttindalegar framfarir byggja á. Það afsakar aldrei kúgun kvenna, ofbeldi eða mannréttindabrot. Skýring er ekki afsökun. En ef við viljum skilja hvers vegna réttindi, stofnanir og félagsleg viðmið þróast með ólíkum hætti verðum við að skoða sögu, vald, stríð, efnahagslegar aðstæður og stofnanir. Að horfa fram hjá öllu þessu og kalla niðurstöðuna einfaldlega „menningu“ er ekki djúp greining. Það er þægileg leið til að sleppa við hana. Þegar fordómurinn fær skjól Nafnlaus birting getur verið mikilvæg fyrir fólk sem þarf að ræða ofbeldi, veikindi eða aðrar viðkvæmar aðstæður. En eitthvað breytist þegar sama skjól er notað til að dæma heilu þjóðernin. Hópurinn er auðkenndur og dæmdur en sá sem kveður upp dóminn þarf ekki sjálfur að standa með nafni við orð sín. Og hér skiptir samhengi vettvangsins máli. Þetta eru mæður. Ekki vegna þess að mæður beri meiri siðferðilega ábyrgð en feður, heldur vegna þess að þetta er fólk sem jafnframt er að ala upp næstu kynslóð. Félagsmótun barna fer ekki aðeins fram þegar við setjumst niður og segjum þeim hvað sé rétt og rangt. Hún á sér stað stöðugt í hversdeginum: við matarborðið, í bílnum, yfir fréttunum, í brandaranum sem enginn leiðréttir og í svipbrigðinu þegar ákveðin manneskja birtist á skjánum. Börn læra ekki aðeins af því sem við segjum þeim með beinum hætti, heldur líka af því hvernig við tölum um annað fólk, hverjum við sýnum samkennd og hverjum við mætum með tortryggni. Rannsóknir sýna tengsl milli viðhorfa foreldra og barna, þótt þau séu hvorki einföld né sjálfvirk. Börn eru virkir þátttakendur í eigin félagsmótun og mótast jafnframt af jafningjum, skóla, fjölmiðlum og eigin reynslu. Fjölskyldan er engu að síður eitt þeirra félagslegu umhverfa þar sem þau læra að lesa samfélagið: hvaða munur milli fólks virðist skipta máli, hvaða hópar teljast tilheyra „okkur“ og hverjir eru ítrekað staðsettir fyrir utan þann ramma. Þegar alhæfingar um uppruna, trú eða þjóðerni verða hluti af hversdagslegu tungumáli geta þær öðlast yfirbragð sjálfsagðrar þekkingar. Fordómar þurfa þannig ekki að vera kenndir með beinum hætti til að verða hluti af heimsmynd barns. Þeir geta falist í mynstrinu sem barnið lærir að þekkja - í því sem virðist svo sjálfsagt að enginn tekur lengur eftir því. Fordómar erfast ekki líffræðilega, en þeir geta borist félagslega milli kynslóða. Það sem berst milli kynslóða eru þó ekki aðeins yfirlýstar skoðanir. Börn læra líka félagsleg viðmið: hvaða flokkanir virðast eðlilegar, hvaða hópum er mætt með tortryggni og hverjir fá sjálfkrafa að tilheyra „okkur“. Þegar alhæfingar um uppruna, trú eða þjóðerni verða hluti af hversdagslegu tungumáli geta þær þannig öðlast yfirbragð sjálfsagðrar þekkingar fremur en fordóma. Þar liggur einmitt styrkur félagsmótunarinnar — hún kennir okkur ekki aðeins hvað við eigum að hugsa, heldur líka hvað okkur finnst svo sjálfsagt að við hættum að taka eftir því. Sama ferli á sér stað á stærri samfélagslegum skala. Viðhorf mótast ekki aðeins innan fjölskyldna heldur í samspili fjölmiðla, stjórnmálaumræðu, samfélagsmiðla og hversdagslegra samskipta. Þegar sömu tengslin eru endurtekin milli innflytjenda og glæpa, múslima og öfgahyggju eða ákveðins þjóðernis og kvenfyrirlitningar, geta þau smám saman orðið hluti af því sem samfélagið upplifir sem almenna vitneskju. Þá þarf fordómurinn ekki lengur að birtast sem opinbert hatur. Hann getur birst sem „varúð“, „raunsæi“ eða einfaldlega heilbrigð skynsemi. Þar verður óttinn samfélagslega áhrifamikill. Flókin vandamál á borð við húsnæðisskort, efnahagslegt óöryggi, ójöfnuð og álag á opinbera þjónustu eiga sér margar og samverkandi orsakir. Þegar þeim er hins vegar gefið eitt auðþekkjanlegt andlit; „innflytjandinn“, „hælisleitandinn“, „músliminn“ - færist athyglin frá kerfum og aðstæðum yfir á hóp fólks. Þegar sá hópur hefur þegar verið skilgreindur sem uppspretta vandans verður jafnframt auðveldara að setja réttindaskerðingu eða útilokun fram sem nauðsynleg viðbrögð. Mynstrið er kunnuglegt. Hópur er fyrst skilgreindur sem öðruvísi, síðan tengdur samfélagslegum vandamálum og loks settur fram sem ógn. Einstök dæmi fá að tákna heildina og endurtekningin sér um restina: það sem eitt sinn hefði verið auðþekkjanleg alhæfing fer smám saman að hljóma eins og staðreynd Þess vegna skiptir máli að skoða ekki aðeins hvern okkur er sagt að óttast, heldur hvernig sú hugmynd varð til; hvaða frásagnir eru endurteknar, hverjar hverfa úr sjónmáli, hver fær að vera einstaklingur og hver er látinn svara fyrir heilan hóp. Því fordómar byrja ekki alltaf á hatri. Stundum nægir að rækta óttann nógu lengi til þess að fordómarnir sem fylgja honum verði svo hversdagslegir að við förum að kalla þá heilbrigða skynsemi. Höfundur er meistaranemi í félagsráðgjöf til starfsréttinda. Viltu birta grein á Vísi? 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