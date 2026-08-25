Innlent

Hundrað skjálfta hrina við Eld­ey

Samúel Karl Ólason skrifar
Tæplega hundrað jarðskjálftar hafa mælst á svæðinu en það þykir algengt og er líklega ekki undanfari frekari skjálfta eða eldgoss.
Tæplega hundrað jarðskjálftar hafa mælst á svæðinu en það þykir algengt og er líklega ekki undanfari frekari skjálfta eða eldgoss. Vísir/Egill

Tæplega hundrað jarðskjálftar hafa mælst í jarðskjálftahrinu við Eldey í nótt. Hrinan hófst á stórum skjálfta klukkan 03:38. Fyrsti skjálftinn var 4,1 að stærð en sumir eftirskjálftar hafa verið yfir 3,0.

Sigríður Magnea Óskarsdóttir, náttúruvársérfræðingur á Veðurstofu Íslands, segir að hrina hafi verið nær landi í gær, en skjálftavirkni á þessu svæði sé mjög algeng vegna flekahreyfinga og því ekki undanfari stærri atburðar.

Skjálftarnir séu langt frá allri byggð og ólíklegt að fólk finni fyrir þeim.

Síðasti skjálfti sem var stærri en 4 við Eldey á Reykjaneshrygg var í mars. Í febrúar var einnig kröftug hrina á svæðinu.

Frá vef Veðurstofunnar.
Eldgos og jarðhræringar

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