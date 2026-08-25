Tæplega hundrað jarðskjálftar hafa mælst í jarðskjálftahrinu við Eldey í nótt. Hrinan hófst á stórum skjálfta klukkan 03:38. Fyrsti skjálftinn var 4,1 að stærð en sumir eftirskjálftar hafa verið yfir 3,0.
Sigríður Magnea Óskarsdóttir, náttúruvársérfræðingur á Veðurstofu Íslands, segir að hrina hafi verið nær landi í gær, en skjálftavirkni á þessu svæði sé mjög algeng vegna flekahreyfinga og því ekki undanfari stærri atburðar.
Skjálftarnir séu langt frá allri byggð og ólíklegt að fólk finni fyrir þeim.
Síðasti skjálfti sem var stærri en 4 við Eldey á Reykjaneshrygg var í mars. Í febrúar var einnig kröftug hrina á svæðinu.
Jarðskjálfti sem mældist þrjú komma eitt stig reið yfir um um tuttugu kílómetra suðvestur af Eldey á Reykjaneshrygg rétt fyrir klukkan tvö í nótt.
Jarðskjálftahrina hófst á Reykjaneshrygg í gærkvöldi og hefur stærsti skjálftinn mælst 3,5 að stærð. Ekki mælist órói á svæðinu, að sögn Veðurstofu.