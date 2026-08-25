Ég fæ reglulega skammir fyrir að vera „orðljót.“ Held að orðið „píkuveldi“ sé það sem fer fyrir flestra brjóst. Mér finnst reyndar dálítið spaugilegt að í landi þar sem hálf þjóðin flykkist árlega í skrúðgöngur undir regnboga- og transfánum skuli fólk ekki þola að heyra eða sjá orðið „píka.”
Ekki eru nema rúm fjörutíu ár síðan íslenskar orðabækur skilgreindu fyrsta merkingarlið orðsins „píka“ sem „stúlka, vinnustúlka“ — og sérstaklega var tekið fram að orðið væri „oft notað í spaugi.”
Á meðan Morgunblaðið, elsti og íhaldssamasti fjölmiðill landsins, birti þessa mynd undir fyrirsögninni: „Stuð og stemning í Gleðigöngunni” þykir orðið „píka” vera svo gróft að margir fá fyrir brjóstið. Eða einhvern annan líkamshluta…
Ég hef einnig fengið löðrunga á handarbakið fyrir að vekja athygli á dæmum (ekki nafngreindum, engin ástæða til þess) sem sýna hve margir eru illa skrifandi á okkar ástkæra, ylhýra máli. Það er ekki aðeins vegna þess að ég er gömul nöldurskjóða að ég hef tekið eftir því að ótrúlegur fjöldi fólks getur varla stafað sig fram úr einföldustu setningum. Þetta er áfellisdómur yfir íslenska menntakerfinu — sem er auðvitað yfirgnæfandi kvenmannað.
Og þar með höfum við tekið U-beygju beint aftur inn í íslenska píkuveldið, þar sem konur eru 80–85% kennara í grunnskólum (og hlutfallið nálgast 94% í leikskólum) og yfir 90% nemenda í kennaranámi við Háskóla Íslands eru konur.
Ég læt ekki segja mér hvað ég má og má ekki segja. Mér finnst orðið píka ekki vera ljótt orð og enginn segir mér að ég megi ekki kalla Ísland „píkuveldi” (þó það – að Íslandi sé stjórnað af kvenfólki – sé í sjálfu sér dapurleg staðreynd sem hefur stefnt þjóðinni í voða).
En það sem mikilvægara er – við verðum að varðveita tungumálið okkar, íslenskuna, okkar dýrmæta sameiginlega arf. Þeir sem fylgjast með þróun málsins hljóta að hafa tekið eftir hvernig vókismi hefur smogið eins og eitraður snákur inn í málið. Alls kyns sýndaryrði og skrípyrði hafa ratað inn í íslenskar orðabækur undanfarna áratugi.
Þetta skiptir máli. Íslenskan er ekki eitthvert óþrjótandi heimstungumál sem láta má reka stjórnlaust fyrir straumi. Hún er móðurmál örfárra hundruð þúsunda manna. Samt hefur hún varðveist með svo undraverðum hætti að við getum enn, nærri átta öldum síðar, lesið texta Snorra Sturlusonar og skilið tungumál forfeðra okkar. Fáar þjóðir eiga slíkan menningararf.
Tungumálið er ekki bara tæki til að panta pítsu eða skrifa færslu á Facebook eða Instagram. Í því geymist saga okkar, hugsunarháttur, sjálfsmynd, skopskyn, ljóð, lög og sögur þjóðarinnar. Ef íslenskan verður fátækari, ónákvæmari og sífellt háðari ensku glötum við ekki aðeins orðum. Við slítum þræði sem legið hafa órofnir milli kynslóða í nærri þúsund ár.
Mér finnst stórkostlegt að hugsa til þess að geta enn lesið orð sem Snorri Sturluson skrifaði á þrettándu öld. Snorri er einn forfeðra minna — eins og ótal annarra Íslendinga — en það merkilegasta er ekki blóðskyldleikinn. Það er málskyldleikinn.
Átta hundruð ár skilja okkur að, en íslenskan tengir okkur enn saman.
Vonandi fyrirgefur Jónas Hallgrímsson mér fyrir að fá lánaða fyrstu línuna (leirburðurinn skrifast alfarið á undirritaða):
Ástkæra, ylhýra málið,sem margar aldir geymaorð okkar feðra og mæðraí minningunum lifa.
Ég heyri í Snorra afaúr átta alda fjarska:„Fjársjóð málsinsver þú hann um aldir ókomnar.“
Höfundur er fjölmiðlafræðingur.
Íris Erlingsdóttir skrifar
Carl Baudenbacher skrifar
Egill Almar Ágústsson skrifar
Reynir Zoëga skrifar
Jón Ívar Einarsson skrifar
Rúnar Vilhjálmsson skrifar
Egill Gautason skrifar
Daði Már Kristófersson skrifar
Bergljót T. Gunnlaugsdóttir skrifar
Jón Bragi Gunnlaugsson skrifar
Þorgrímur Sigmundsson skrifar
Sigurgeir Jónasson skrifar
Diljá Mist Einarsdóttir skrifar
Sindri S. Kristjánsson skrifar
Eggert Guðmundsson skrifar
Höskuldur Einarsson skrifar
Kristín Thoroddsen skrifar
Halldór Rafn Halldórsson skrifar
Gunnar Bragi Sveinsson skrifar
Yngvi Ómar Sigrúnarson skrifar
Ingibjörg Rósa Björnsdóttir skrifar
Steinunn Þórðardóttir skrifar
Ólafur Hannesson skrifar
Ágúst Valves Jóhannesson skrifar
Pétur B. Sveinsson skrifar
Magnús B. Jóhannesson skrifar
Jón Þorvaldur Heiðarsson skrifar
Árni Páll Jónsson skrifar
Steingrímur Jónsson skrifar
Brynhildur Heiðar- og Ómarsdóttir skrifar