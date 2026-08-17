Skoðun

66 milljónir verða að 477 milljónum!

Runólfur Ágústsson skrifar

Við hjónin eigum íbúðarhúsnæði í Þingholtunum í Reykjavík. Til að fjármagna kaup á því húsi tókum við tvö lán árið 2022, samtals að fjárhæð 66,8 mkr. Þau lán standa nú í 80,1 mkr. þrátt fyrir mánaðarlegar afborganir upp á tæpar 400 þúsund krónur.

Við vorum að skuldbreyta ofangreindum lánum hjá okkar ágæta viðskiptabanka sem vegna þess gaf út skilmálabreytingu. Þar kemur fram hvað við munum þurfa að borga til baka í heild, þegar lánið verður uppgreitt. Það eru litlar 477,5 mkr.

Vaxtaumhverfi krónunnar er þannig að 66 milljóna lán þarf að endurgreiða með 477 milljónum!

Það er frábært að eiga fjármagn í þessu umhverfi en ömurlegt að skulda. Ég skil vel að þeir sem geta fengið slíka áxöxtun á sitt fé séu á móti því að ganga í ESB og taka upp Evru. Ég skil hins vegar ekki þá sem skulda húnæðislán að vilja ekki kanna hvort í boði sé að lækka greiðslubyrði sína um hundruði þúsunda á mánuði.

Við erum saman í liði, opnum á það að skoða aðild að ESB. Þar höfum við engu að tapa en allt að vinna. Segjum Já!

Höfundur er framkvæmdastjóri.

Runólfur Ágústsson Verðlag Fasteignamarkaður

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