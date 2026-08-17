66 milljónir verða að 477 milljónum!

Við hjónin eigum íbúðarhúsnæði í Þingholtunum í Reykjavík. Til að fjármagna kaup á því húsi tókum við tvö lán árið 2022, samtals að fjárhæð 66,8 mkr. Þau lán standa nú í 80,1 mkr. þrátt fyrir mánaðarlegar afborganir upp á tæpar 400 þúsund krónur.
Við vorum að skuldbreyta ofangreindum lánum hjá okkar ágæta viðskiptabanka sem vegna þess gaf út skilmálabreytingu. Þar kemur fram hvað við munum þurfa að borga til baka í heild, þegar lánið verður uppgreitt. Það eru litlar 477,5 mkr.
Vaxtaumhverfi krónunnar er þannig að 66 milljóna lán þarf að endurgreiða með 477 milljónum!
Það er frábært að eiga fjármagn í þessu umhverfi en ömurlegt að skulda. Ég skil vel að þeir sem geta fengið slíka áxöxtun á sitt fé séu á móti því að ganga í ESB og taka upp Evru. Ég skil hins vegar ekki þá sem skulda húnæðislán að vilja ekki kanna hvort í boði sé að lækka greiðslubyrði sína um hundruði þúsunda á mánuði.
Við erum saman í liði, opnum á það að skoða aðild að ESB. Þar höfum við engu að tapa en allt að vinna. Segjum Já!
Höfundur er framkvæmdastjóri.
Freyja Þórisdóttir skrifar
Júlíus Valsson skrifar
Runólfur Ágústsson skrifar
Þorvaldur Ingi Jónsson skrifar
Rúnar Vilhjálmsson skrifar
Ágúst Elvar Bjarnason skrifar
Sandra Sigurðardóttir skrifar
Gauti Kristmannsson skrifar
Árni Rúnar Þorvaldsson skrifar
Martha Árnadóttir skrifar
Stefán Atli Rúnarsson skrifar
Birgir Finnsson skrifar
Ármann Halldórsson skrifar
Gunnar H. Garðarsson skrifar
Gísli Hjálmtýsson skrifar
Stefán Hrafn Jónsson skrifar
Ragnhildur Jónsdóttir skrifar
Arna Lára Jónsdóttir skrifar
Guðmundur Ari Sigurjónsson skrifar
Ragnheiður Stephensen skrifar
Hjálmar Bogi Hafliðason skrifar
Kristín Vala Ragnarsdóttir skrifar
Jón Daníelsson skrifar
Friðrik Björgvinsson skrifar
Sigrún Guðmundsdóttir skrifar
Sæunn Gísladóttir skrifar
Sigurlaug Knudsen,Margrét Kristín Blöndal,Katrín Harðardóttir,Elsa María Blöndal skrifar
Árni Guðmundsson skrifar
Egill Almar Ágústsson skrifar
Sunna G. Sigurðardóttir skrifar