Það fer ekki fram hjá þeim foreldrum sem hafa börn í íþróttum að sjálfboðavinna skiptir gríðarlegu máli fyrir starfsemi íþróttafélaga. Sjálfboðavinna foreldra og aðstandenda iðkanda er lífæð fyrir íþróttastarfið. Við borgum æfingagjöld, sem hafa hækkað töluvert síðustu misseri og mörg okkar sinnum sjálfboðavinnu á þeim mælikvarða að ótrúlegt sé að eina greiðslan sé að íþróttastarfið gangi smurt fyrir sig. Aðstandendur og iðkendur sem nú æfa í Egilshöll í eigu Heima fasteignafélags, þurfa nú að greiða fyrir bílastæði. Stjórnir deilda sem leigja aðstöðu af Heimum hafa reynt eftir fremsta megni að koma áhyggjum sínum um þetta fyrirkomulag á framfæri.
Bílastæði sem lengst eru frá húsinu eru gjaldfrjáls fyrstu fjórar klukkustundirnar. Nær húsinu eru gjaldfrjálsar fyrstu 15 mínúturnar. Eftir það kostar hver klukkustund um 450 kr Það gefur augaleið að þetta kemur sér afar illa, sérstaklega fyrir mótahald og annað sem oft fer fram í húsinu.
Að auki eru þeir sem sinna hvað mesta sjálfboðavinnu nú þegar, oft að koma með vörur, mat og annað sem þarf fyrir starfsemina, bera þarf það inn í hús og koma fyrir – í sjálfboðavinnu.
Fyrir það þarf nú að greiða.
Hér ætla ég að taka dæmi fyrir Íshokkídeildina, hana þekki ég best. Að ná út úr bíl vörum fyrir mót sem dæmi og ferja uppá þriðju hæð, ein – í sjálfboðavinnu er ekki vinnandi vegur að ná undir korteri. Þegar mót eru hjá okkur er viðvera þeirra sem við það vinna aldrei undir 4 tímum, má hér nefna að iðkandi sem keppir einn leik, hann er að jafnaði um 5 klukkustundir í Egilshöll að sinna þeim eina leik.
Yngri flokkarnir eru hálfan daginn á sínum mótum.
Við hvern leik þarf 7 til 8 sjálfboðaliða, það hefur oft reynst erfitt og hvað þá ef fólk þarf nú að borga með sér. Gefur auga leið að þessi ákvörðun kemur sér ákaflega illa fyrir starfsemi sem nú þegar tekur virkilega á sjálfboðaliða. Innan okkar deildar eru ótal ferðir norður á land til að keppa, rúta kemur iðulega að morgni laugardags að sækja okkur haldið er norður, leikur eða leikir spilaðir og svo oft komið heim að nóttu um kl 3. Með yngri flokkum eru fylgdarmenn, þeir greiða þá fyrir bílastæði að auki núna.
Gjörsamlega galið að ekki sé hægt að gera þetta öðruvísi og hugsa aðeins út fyrir gróðahugsun og huga að brothættri starfsemi sem á að auka hreyfingu, heilbrigði og lýðheilsu framtíðarinnar.
Höfundur er formaður Foreldrafélags Bjarnarins, íshokkídeildar Fjölnis.
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Ólafur Hand skrifar
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Njáll Trausti Friðbertsson skrifar
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María Rut Ágústsdóttir skrifar
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Theodór Francis Birgisson skrifar
Jón Sigurðsson,Pétur H. Halldórsson skrifar
Sigrún Þóra Sveinsdóttir skrifar
Eggert Guðmundsson skrifar
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Carl Baudenbacher skrifar
Baldvin Björgvinsson skrifar
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Camilla Rut Arnarsdóttir skrifar
Björgvin Jóhannesson skrifar
Erla Björg Sigurðardóttir skrifar