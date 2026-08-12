Hernaðarástand í Fannborg

Það verður sífellt augljósara að framkvæmdir sem Kópavogsbær hefur heimilað á Fannborgar- svæðinu í hjarta Kópavogs eru óþolandi fyrir íbúa. Það sem enn verra er, byggingar sem þar eiga að rísa á næstu 5 til 7 ár um munu skapa mannskemmandi umhverfi til langs tíma. Þetta hefur blasað við frá því að meirihluti bæjarstjórnar samþykkti deiliskipulag fyrir svæðið. Á síðasta kjörtímabili var ítrekað reynt að koma vitinu fyrir meirihlutann og fá hann til, að leiðrétta alvarleg mistök sem gerð voru með sölu á fasteignum bæjarfélagsins á svæðinu árið 2018 og samþykkt á deiliskipulag fyrir svæðið sem fylgdi í kjölfarið 2022 . Ekki var á það hlustað og mér finnst ákvarðanir meirihluta bæjarstjórnar í þessu máli sýna mannfyrirlitningu og skort á virðingu fyrir íbúum.
Þessa dagana ríkir „hernaðarástand“ vegna framkvæmda á Fannborgarsvæðinu: Rask og ónæði sem íbúar búa við er langt umfram mörk sem eðlileg geta talist. Rúðubrot og aðrar skemmdir á fasteignum hafa ítrekað komið upp og hávaði er yfirgengilegur. Mörg dæmi eru um að íbúar hafi flúið heimili sín og nokkrar íbúðir eru „múraðar“ inni með háum krossviðsplötum. Framundan er „sprengjutímabilið“ þar sem farið verður allt 10 metra niður klöppina við veggi fjölbýlishúsa. Þar á að byggja bílakjallara á hæðum og byggingar ofanjarðar verða allt að 12 hæðir. Fyrirhuguð þétting á svæðinu er fordæmalaus að mati Skipulagsstofnunar og til samanburðar er græna gímaldið hrein hátíð.
Í Fannborg 8 eru 29 íbúðir fyrir eldri borgara og meðalaldur þeirra er um 88 ár. Margir sem búa á svæðinu eru fatlaðir og reglan um rétt þeirra að hafa aðgang að bílastæðin innan 25 metra frá heimili sínu er ekki virt. Heilsa og vellíðan íbúa virðast engu máli skipta.
Það er ekki of seint að bregðast við. Mér finnst Kópavogsbúar ekki eiga að una því óréttlæti að um 300 samborgarar, margir aldraðir og fatlaðir, þurfa að axla byrðarnar af óhóflegri þéttingu og dæmalausum áralöngum framkvæmdum til að fullnægja metnaði meirihluta bæjarstjórnar um þétta og háa byggð, sem í stangast á við allar meginkröfur um ljósvist, hljóðvist og verðurskilyrði. Aðstæður á svæðinu nú minna á stríðsástand. Við það búa íbúar 5 daga vikunnar, og raunar líka á laugardögum þótt öðru hafi verið lofað.
Ætla bæjaryfirvöld Fannborgarbúum að sætta sig við svona ástand mörg næstu ár? Þau veittu heimildir til þessara framkvæmda, með fullri vitund um áhrif þeirra og afleiðingar án þess að bjóða íbúum nokkrar bætur eða uppkaup íbúða? Væntanlega mun reyna á kröfur gagnvart Kópavogsbæ í bótamálum fyrir dómstólum. Má ekki ennþá vonast til að horfið verði frá núverandi framkvæmdum og leitað að mildari útfærslu uppbyggingar með samtali og samráði við íbúa? Enn er það ekki of seint og gæti orðið kostnaðarminna fyrir bæinn en að halda áfram að óbreyttu.
Viljum við, íbúar Kópavogs, að meirihluti bæjarstjórnar leyfi sér að fara svona með fatlaða og aldraða borgara sem eiga sér enga vörn gagnvart hörmungunum sem á dynja? Er ekki tímabært að þeir axli ábyrgð sem komu öllu í óefni fyrir íbúa í og við Fannborg? Fremst í þeim hópi eru bæjarstjóri og forveri hennar í starfi. En þeir eru margir fleiri sem áttu þátt í að koma þessum samborgurum okkar í grafalvarlega og heilsuspillandi stöðu. Í ljósi aðstæðna kalla ég eftir því að íbúar verði beðnir afsökunar og staða mála útskýrð fyrir þeim, sé það yfir höfuð mögulegt. Best væri þó að bæjarstjóri og meirihluti bæjarstjórnar beitti sér fyrir því að leiðrétta þau mistök sem gerða hafa verið með samþykkt á deiliskipulagi og byggingaheimildum í miðbæ Kópavogs.
Höfundur situr í stjórn félagsins Vinir Kópavogs.
Matthías Arngrímsson skrifar
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