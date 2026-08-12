Skoðun

Ís­land er í ESB

Gísli Hjálmtýsson skrifar

Það er erfitt að sigta í gegnum upplýsingaóreiðuna sem hellt er yfir landann þessa dagana.

Ísland er með aukaaðild að Evrópusambandinu frá 1994 gegnum EES. Það er engin atkvæðagreiðsla framundan um það. Við erum hins vegar bara með aukaaðild, með enga aðkomu að umræðu um og mótun á stefnu og reglugerðum sem við þó erum skuldbundin af. Það er verðug spurning hvort við séum betur sett með okkar aukaaðild, eða hvort við viljum fá fulla aðild og þar með þátttöku í mótun samstarfs Evrópuþjóða og þess regluverks sem útfærir þetta samstarf.

En um þetta verður ekki kosið núna í ágúst.

Í næstkomandi þjóðaratkvæðagreiðslu er spurt hvort við viljum vita með vissu hvað í því felst að fara alla leið og fá fulla aðild að Evrópusambandinu.

Í því felst samtal og skipuleg vinna um helstu hagmunamál þjóðarinnar við stærsta og mikilvægasta viðskiptasvæði okkar, sem í gegnum aukaaðild okkar að Evrópusambandinu setur allar meginreglur okkar atvinnulífs. Þessari vinnu er ekki kastað á glæ hver sem niðurstaðan verður – þetta samtal ætti í raun alltaf að vera í forgangi.

Ég skil ekki hvað þeir sjá fyrir sér sem vilja ekki að þetta samtal fari fram.

Ég segi Já til að sjá.

Höfundur er áhugamaður um nýsköpun, viðskiptafrelsi og framtíð Íslands.

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