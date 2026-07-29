ESB og skoðanabræður þínir Yngvi Ómar Sigrúnarson skrifar 29. júlí 2026 13:02 Ég hef fylgst vel með umræðunni í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar og það má greina ágætlega hvernig fólk skiptist í fylkingar — og ekki síður hvað liggur að baki afstöðu þess. Sért þú: ☐ fjármagnseigandi sem vill verja stöðu sína,☐ uppfullur af misskilinni ættjarðarást og telur Ísland öðrum löndum fremra,☐ atvinnurekandi sem nýtur góðs af fákeppni og vilt halda henni,☐ aðdáandi Donalds Trump,☐ meðal þeirra sem hagnast á háum vöxtum, verðtryggingu eða hækkandi eignaverði,☐ tortrygginn í garð útlendinga,☐ í forsvari fyrir verkalýðsfélag og telur hærri krónutölu á launaseðli umbjóðenda þinna meira virði en kaupmáttinn sem gengisfelling étur síðan upp,☐ lítið eða ekkert skuldugur og finnur því síður fyrir vaxtabyrði íslensku krónunnar,☐ sannfærður um að hamfarahlýnun sé lygi og þú hafir sjálfur áttað þig á sannleikanum,☐ svo heppinn að þurfa ekki að hafa áhyggjur af stöðu barna þinna á einum dýrasta húsnæðismarkaði Evrópu,☐ illa við hinsegin fólk,☐ öfgavinstrimaður sem hefur aldrei alveg komist út úr kaldastríðspólitík síðustu aldar,☐ ginkeyptur fyrir áróðri sem gengur þvert gegn staðreyndum og sannleikanum,☐ greinandi eða hagfræðingur sem fær greitt fyrir að flytja málflutning gegn ESB sem stenst illa skoðun — en gætir sjálfur samt alveg kosið já, þá ertu í réttum félagsskap meðal nei-sinna. Einn eða tveir reitir duga. Ef þú hakar við fleiri gæti hins vegar verið ástæða til að hafa smá áhyggjur. Það er stundum sagt að af vinum þínum megi þig þekkja. Í þessu tilviki mætti kannski orða það aðeins öðruvísi: Af skoðanabræðrum þínum má þig þekkja. Höfundur er stafrænn hönnuður sem segir já til að sjá — og vill síðan fá að taka upplýsta ákvörðun um það sem raunverulega verður samið um. Viltu birta grein á Vísi? Kynntu þér reglur ritstjórnar um skoðanagreinar. Senda grein Skoðun: Þjóðaratkvæðagreiðsla um ESB-viðræður Mest lesið Afvegaleiðingum og rangfærslum Gauta svarað Konráð S. Guðjónsson Skoðun Á hugmyndafræðilegt ofbeldi heima í kosningabaráttu? Hnikarr Bjarmi Franklínsson Skoðun Gervigreindarskrif Halldórs Jörgen Olesen Hjörvar Sigurðsson Skoðun Íslands-Lúpínan Kristján Hreinsson Skoðun Litblindur á fótboltavellinum Ingunn Eir Andrésdóttir Skoðun Aðlögun, hvaða aðlögun? Halldór Jörgen Olesen Skoðun Samningurinn sem stækkar í kyrrþey Hjálmar Vilhjálmsson Skoðun Hjá LESA skrifum við sögurnar sjálf og höfundar eiga alltaf að fá greitt Birgir Hrafn Birgisson Skoðun Hefur þú komið á Þjóðhátíð? Íris Róbertsdóttir Skoðun Svar við grein Per Ekström varðandi varanlegar undanþágur Hjörvar Sigurðsson Skoðun Skoðun Skoðun Merkilegur tvískinnungur Ingólfur Sverrisson skrifar Skoðun Þjóðin á að njóta vafans Snorri Másson skrifar Skoðun Tosca skýst upp úr turninum í Brussel Jónas Sen skrifar Skoðun ESB og skoðanabræður þínir Yngvi Ómar Sigrúnarson skrifar Skoðun Hjá LESA skrifum við sögurnar sjálf og höfundar eiga alltaf að fá greitt Birgir Hrafn Birgisson skrifar Skoðun Litblindur á fótboltavellinum Ingunn Eir Andrésdóttir skrifar Skoðun Á hugmyndafræðilegt ofbeldi heima í kosningabaráttu? Hnikarr Bjarmi Franklínsson skrifar Skoðun Hvað er dýrmætara en rétturinn og valdið til að ráða okkar málum sjálf? Diljá Mist Einarsdóttir skrifar Skoðun Gervigreindarskrif Halldórs Jörgen Olesen Hjörvar Sigurðsson skrifar Skoðun Íslands-Lúpínan Kristján Hreinsson skrifar Skoðun Afvegaleiðingum og rangfærslum Gauta svarað Konráð S. Guðjónsson skrifar Skoðun Áhættumat í röngum höndum Magnús Guðmundsson skrifar Skoðun Ábyrgð Ríkisstjórnar Íslands áður en aðildarviðræður við ESB hefjast Eggert Guðmundsson skrifar Skoðun Hefur þú komið á Þjóðhátíð? Íris Róbertsdóttir skrifar Skoðun Kíkt í pakkann Júlíus Valsson skrifar Skoðun Samningurinn sem stækkar í kyrrþey Hjálmar Vilhjálmsson skrifar Skoðun Hvað kostar léleg umsýsla ríkissjóðs okkur í raun? Sigurður Sigurðsson skrifar Skoðun Þegar gróðureldar verða að samfélagsógn Snorri Birgisson skrifar Skoðun Flestir nota gervigreind eins og leitarvél Þórdís Inga Ingigerðardóttir skrifar Skoðun Sex staðreyndir um dánaraðstoð Ingrid Kuhlman skrifar Skoðun Aðlögun, hvaða aðlögun? Halldór Jörgen Olesen skrifar Skoðun Svar við grein Per Ekström varðandi varanlegar undanþágur Hjörvar Sigurðsson skrifar Skoðun Veganismi og dýraskaði Atli Sævar Guðmundsson skrifar Skoðun Þjóðaratkvæðagreiðslan er lýðræðisleg aðferð og lærdómsferli Þorsteinn Gunnarsson skrifar Skoðun Tími varanlegra undanþága er liðinn Eggert Sigurbergsson skrifar Skoðun Málefnið liggur á götunni Steindór Þórarinsson skrifar Skoðun Finnska fordæmið – aðlögun að afnámi tollverndar eða umbreytingu stuðningskerfis? Erna Bjarnadóttir skrifar Skoðun Er betra að vita en halda? Óli Rúnar Ástþórsson skrifar Skoðun Eitt lítið og saklaust skref í einu í átt til Brussel Einar Geir Þorsteinsson skrifar Skoðun Það er ekki eftir neinu að bíða Trausti Hjálmarsson skrifar Sjá meira