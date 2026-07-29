Skoðun

ESB og skoðana­bræður þínir

Yngvi Ómar Sigrúnarson skrifar

Ég hef fylgst vel með umræðunni í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar og það má greina ágætlega hvernig fólk skiptist í fylkingar — og ekki síður hvað liggur að baki afstöðu þess.

Sért þú:

☐ fjármagnseigandi sem vill verja stöðu sína,

☐ uppfullur af misskilinni ættjarðarást og telur Ísland öðrum löndum fremra,

☐ atvinnurekandi sem nýtur góðs af fákeppni og vilt halda henni,

☐ aðdáandi Donalds Trump,

☐ meðal þeirra sem hagnast á háum vöxtum, verðtryggingu eða hækkandi eignaverði,

☐ tortrygginn í garð útlendinga,

☐ í forsvari fyrir verkalýðsfélag og telur hærri krónutölu á launaseðli umbjóðenda þinna meira virði en kaupmáttinn sem gengisfelling étur síðan upp,

☐ lítið eða ekkert skuldugur og finnur því síður fyrir vaxtabyrði íslensku krónunnar,

☐ sannfærður um að hamfarahlýnun sé lygi og þú hafir sjálfur áttað þig á sannleikanum,

☐ svo heppinn að þurfa ekki að hafa áhyggjur af stöðu barna þinna á einum dýrasta húsnæðismarkaði Evrópu,

☐ illa við hinsegin fólk,

☐ öfgavinstrimaður sem hefur aldrei alveg komist út úr kaldastríðspólitík síðustu aldar,

☐ ginkeyptur fyrir áróðri sem gengur þvert gegn staðreyndum og sannleikanum,

☐ greinandi eða hagfræðingur sem fær greitt fyrir að flytja málflutning gegn ESB sem stenst illa skoðun — en gætir sjálfur samt alveg kosið já,

þá ertu í réttum félagsskap meðal nei-sinna. Einn eða tveir reitir duga. Ef þú hakar við fleiri gæti hins vegar verið ástæða til að hafa smá áhyggjur.

Það er stundum sagt að af vinum þínum megi þig þekkja. Í þessu tilviki mætti kannski orða það aðeins öðruvísi:

Af skoðanabræðrum þínum má þig þekkja.

Höfundur er stafrænn hönnuður sem segir já til að sjá — og vill síðan fá að taka upplýsta ákvörðun um það sem raunverulega verður samið um.

Skoðun: Þjóðar­at­kvæða­greiðsla um ESB-viðræður

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