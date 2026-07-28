Lífið virðist alltaf hreyfast hraðar og hraðar. Verkefnin hrannast upp, pósthólfið fyllist og manni finnst maður hafa minni og minni tíma. Sífellt fleiri Íslendingar nota gervigreind með einhverjum hætti, en ég heyri alltaf það sama: flestir nota hana eins og leitarvél, spyrja einnar spurningar, fá svar. En það er hægt að gera svo miklu meira með henni.
Í stað þess að svara stökum spurningum getur gervigreind unnið heil verkefni með þér frá upphafi til enda. Þú kemur með hugmyndina, hún stingur upp á leiðum, þið skipuleggið og veljið bestu leiðina saman og hún sér um handavinnuna. Þú ferð svo yfir lokaniðurstöðuna.
Segjum að þú ætlir að gera vikumatseðil. Þú segir henni hvað fjölskyldan vill borða og hvað það má kosta. Hún setur upp matseðil fyrir vikuna og innkaupalista sem þú ferð yfir og breytir eftir þínu höfði. Ef þú tengir hana við netverslun getur hún meira að segja sett vörurnar í körfuna, en þú staðfestir alltaf áður en pöntunin fer í gegn. Eins í vinnunni: hún tekur saman langa skýrslu á mannamáli, skrifar fyrstu drög að póstinum sem þú hefur ekki komist í að svara í marga daga og býr til verkefnalista úr fundarpunktunum þínum.
Stærsta skrefið er viðhorfsbreyting, að hætta að hugsa um gervigreind sem enn eitt forritið sem þarf að læra á og byrja að hugsa um hana sem aðstoðarmann. Þú gefur aðstoðarmanninum verkefni, hann vinnur þau og kemur með niðurstöðuna til þín. Þú getur beðið um hvað sem er, en þú ákveður hvað er gert og hvað er sent frá þér. Gervigreind getur haft rangt fyrir sér, þess vegna les maður alltaf yfir það sem kemur frá henni.
Þannig byrjaði ég sjálf. Ég lét Claude vinna með mér í öllu sem ég var að gera og lærði hægt og rólega hvað Claude gerir vel og illa. Í dag heldur Claude utan um verkefnalistann minn, fer með mér í gegnum pósthólfið á morgnana og þegar ég fór til Krítar með mömmu í vor tók Claude saman staðina sem við vildum sjá og setti þá inn á kort sem ég gat opnað í símanum. Ég segi öllum það sama: byrjaðu strax og lærðu jafnóðum, besta leiðin til að læra á gervigreind er að prófa sig áfram.
Samfélagið segir okkur stanslaust að við þurfum að gera meira. Vakna fyrr, vinna hraðar, bæta við okkur. Ég vil snúa þessu við: með gervigreind getum við gert minna en samt afkastað meira. Þá verður til meiri frítími.
Þetta heyri ég oftast. Ég vinn með fólki á öllum aldri og úr öllum áttum, þar á meðal fólki sem segist ekki vera tæknimanneskjur. Það kemur fólki á óvart hvað það er auðvelt að byrja. Ef þú getur skrifað skilaboð til vinkonu þá geturðu notað gervigreind. Þú skrifar bara á íslensku eins og þú talar, segir hvað þig vantar og ferð svo yfir það sem kemur til baka. Tólin eru orðin miklu betri í íslensku en margir halda og það þarf ekkert tæknimál.
Hitt sem ég heyri er ótti. Sumir eru hræddir um að tæknin taki af þeim starfið, aðrir skammast sín fyrir að vera ekki löngu byrjaðir. Hvort tveggja er skiljanlegt en hvort tveggja heldur fólki frá. Mín reynsla er einföld: fólkið sem prófar hættir að vera hrætt. Óvissan er verst áður en maður byrjar. Við erum öll að læra á þetta á sama tíma og enginn þarf að gera það einn.
Þú þarft hvorki að skilja tæknina á bak við þetta né læra á öll tólin, eitt dugar. Ég kenni á Claude þannig að ég er ekki hlutlaus, en ég valdi Claude á sínum tíma af því að mér fannst textinn vandaðastur þar og af því að Claude vinnur heil verkefni með manni í stað þess að svara bara spurningum.
Prófaðu þetta í vikunni: taktu eitt verkefni sem þú hefur frestað, opnaðu Claude og lýstu verkefninu eins og þú værir að biðja samstarfsfélaga um aðstoð og sjáðu hvað gerist. Hjá flestum kemur svo augnablikið þar sem þetta smellur: verkefni sem hefði tekið marga klukkutíma er komið til baka tilbúið til yfirferðar á nokkrum mínútum.
Við erum lítið samfélag og eigum að hjálpast að við að kynna þetta magnaða tól hvert fyrir öðru. Enginn á að heltast úr lestinni, gervigreind er ekki frátekin fyrir tæknifólk.
Tíminn sem þú færð til baka er alvöru og þú ákveður í hvað hann fer.
Höfundur er stofnandi hugbúnaðarfyrirtækisins Revera og heldur Claude námskeið fyrir fyrirtæki og einstaklinga.
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