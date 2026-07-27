Finnar elska ESB Halldór Jörgen Olesen skrifar 27. júlí 2026 10:02 Svargrein við pistli í Morgunblaðinu 22. júlí 2026 Þegar ESB-aðild er rædd á Íslandi er Finnland uppáhaldshryllingssagan. Landið gekk í ESB árið 1995, tók upp evru, og glímir nú við yfir 10% atvinnuleysi. Sjáið? segja nei-menn. Þetta bíður okkar. En enginn spyr Finnana sjálfa. Hvað segja Finnar? Eurobarometer kannaði þetta í mars og apríl 2026, þegar atvinnuleysið var þegar yfir 10%. Niðurstöðurnar: 79% Finna segja að ESB veiti skjól í órólegum heimi. 83% eru sátt við lífskjör sín. 76% segja að Finnland hafi hagnaðst á ESB-aðild. Þetta er ekki frá 2015 þegar allt gekk vel. Þetta er núna, í miðri kreppu. Samt er ánægjan á ESB svona mikil. Af hverju er efnahagur Finna slæmur? Þrjú atriði sem ekkert hafa með ESB að gera: Í fyrsta lagi Rússland. Finnland átti 13 milljarða evra í viðskiptum yfir 1.340 km löng landamæri við Rússa. Þau hrundu eftir innrásina í Úkraínu. Heil 4% af vergri landsframleiðslu hvarf á einu ári. Í öðru lagi Nokia. Finnland var of háð einni atvinnugrein. Hnignun Nokia frá 2012 skildi eftir gat sem enn hefur ekki verið fyllt. Í þriðja lagi öldrun. Finnland er meðal elstu þjóða Evrópu. Færri vinna, fleiri þurfa þjónustu. S&P lækkaði horfur Finnlands í apríl 2026 og nefndi ríkisfjármál og varnarmálaútgjöld. Ekki ESB. Ekki evru. Hvað segja finnskir bændur? Í Bændablaðinu 9. júlí sl. segir framkvæmdastjóri finnsku landbúnaðarsamtakanna: „Mjög fáir bændur myndu vilja yfirgefa sambandið. Enginn betri kostur er í boði. Þess í stað reynum við að gera ESB betra.“ Ef bændur, sá hópur sem mest hefur tapað á núverandi ástandi, vilja ekki út, þá er kannski ástæða til að hlusta. Spurningin sem nei-sinnar þurfa að svara Ef ESB-aðild er orsök vandans, hvers vegna vilja 76% Finna halda henni? Og hvers vegna er engin umræða um úrsögn, jafnvel meðal þeirra sem glíma við atvinnuleysi? Svarið er einfalt: Finnarnir vita muninn á ESB og Rússalandi. Og þeir er ekki á leiðinni út. Höfundur er sérfræðingur í samstarfi og smíðaði verdbolga.net, opið mælaborð sem flokkar hvern lið verðbólgunnar eftir uppruna: ríki, erlendu eða innlendu. Viltu birta grein á Vísi? Kynntu þér reglur ritstjórnar um skoðanagreinar. Senda grein Skoðun: Þjóðaratkvæðagreiðsla um ESB-viðræður Mest lesið Varanlegar undanþágur eru möguleiki Per Ekström Skoðun Er Ísland Manchester City og ESB Sheffield United Gauti Eggertsson Skoðun Þreifað á „pakkanum“ Hlín Leifsdóttir Skoðun Upplýst lýðræði - Lærdómurinn af einni leiðréttingu Sigurður Sigurðsson Skoðun Gjaldþrotasaga flugfélaga er alvarleg áminning um skaða krónunnar Baldur Pétursson Skoðun Hverju erum við eiginlega að fórna fyrir „lægra atvinnuleysi“? Sveinn Atli Gunnarsson Skoðun Fullyrðingar utanríkisráðherra um samningssvigrúm Íslands Erna Bjarnadóttir Skoðun Kúnstin að naga blýanta Hrafnkell Tumi Kolbeinsson Skoðun Hvernig lögum við vanstillt stjórnmál? 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