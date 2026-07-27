Skoðun

Smá standard, takk

Jón Pétur Zimsen skrifar

1. Segjum nei við að fjarlægja valdið frá fólkinu og koma tugþúsundum skriffinna í Brussel á milli fólksins og valdsins. Þú kýst ekki skriffinnana í burtu.

2. Segjum nei við orkumálum ESB sem eru veikburða og þar sem orkukostnaður er margfalt meiri en á Íslandi.

3. Segjum nei við flóknu regluverki ESB sem hefur drepið ný- og verðmætasköpun í Evrópusambandinu.

4. Segjum nei við vanhugsaðri innflytjendastefnu ESB sem hefur kostað ógrynni og skapað veruleg félagsleg vandræði.

5. Segjum nei við óstjórnlegum skuldum lífeyriskerfa þjóða ESB sem hanga eins og snjóhengja yfir Evrópusambandinu og munu kalla á mikla kjararýrnun á næstu árum.

6. Segjum nei við hótunum utanríkisráðherra sem segir:

„…það munu hafa afdrifaríkar afleiðingar fyrir almenning ef „nei“ verður niðurstaðan í þjóðaratkvæðagreiðslu…“ í ágúst.

Við þekkjum viðlíka hótanir í kringum Icesave-atkvæðagreiðsluna. Og hvernig fór það?

7. Segjum nei við minna fæðuöryggi. Við sáum það glögglega að enginn er annars bróðir í leik, s.s. í fjármálahruninu og C-19-faraldrinum. Þá stóðu menn einir og landamæri lokuð.

8. Segjum nei við að koma um 70 fríverslunarsamningum í uppnám vegna viðræðna við ESB.

9. Segjum nei við að koma einstökum varnarsamningi okkar við USA í uppnám.

10. Segjum nei við að rýra málskotsréttinn, lýðræðistrygginguna, að geta kallað á þjóðaratkvæðagreiðslur eins og um Icesave án afskipta ESB.

Grikkir vildu fara sömu leið og Íslendingar en ESB-valdið kom í veg fyrir það og Grikkir voru settir á hnén þar sem þýskir og franskir bankar blóðsugu þjóðina árum saman.

11. Segjum nei við að frysta framkvæmdir og athafnir hérlendis þegar áralöng óvissa er í gangi á meðan „kíkt er í pakkann“.

12. Segjum nei við efnahagslegri stöðnun ESB.

13. Segjum nei við að senda eldhugum og baráttumönnum fyrri tíma fingurinn með því að höggva í sjálfstæði og yfirráð okkar yfir okkar málum.

14. Segjum nei við að leyfa stjórnvöldum að hunsa öll þau brýnu mál sem öskra á okkur hérlendis, s.s. lækkun vaxta og verðbólgu og menntamálin, á meðan öll athyglin fer í að ganga í Evrópusambandið.

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Með því að segja nei í ágúst erum við m.a. að segja já við:

Bestu lífskjörum í heimi skv. Sameinuðu þjóðunum.

Mesta jafnrétti í heimi.

Mesta öryggi í heimi.

Mesta jöfnuði í heimi.

Einum mesta kaupmætti (hvað við fáum fyrir peningana okkar) í heimi.

Fórnum ekki þessum mikilvægustu þáttum hverrar þjóðar fyrir minnsta stól í Evrópu.

Höfundur er þingmaður Sjálfstæðisflokksins.

Jón Pétur Zimsen Skoðun: Þjóðar­at­kvæða­greiðsla um ESB-viðræður

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