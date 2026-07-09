Tveimur mánuðum eftir kosningar leggur Sjálfstæðisflokkurinn fyrir bæjarráð Reykjanesbæjar málið „úttekt á fjármálum og stjórnsýslu Reykjanesbæjar“. Þar hefur nýr meirihluti fundið út hvernig best sé að ná fram hagræðingu, með því að ráða inn fjóra ráðgjafa bæjarstjóra. Aðstoðarmann bæjarstjóra, verkefnastjóra hagræðingaaðgerða, ráðgjafa í hagræðingarteymi ásamt því að auka við stöðu formanns bæjarráðs sem fær launahækkun upp í 50% af þingfararkaupi. Umræddur formaður verður á hærri launum en formaður bæjarráðs í Kópavogi og í Hafnarfirði.
Í stað þess að nýta fyrrum bæjarstjóra sem er á biðlaunum hjá sveitarfélaginu hefur verið ráðinn til starfa, í 10 mánuði, annar bæjarstjóri til aðstoðar. Reykjanesbær mun því til áramóta greiða þremur bæjarstjórum laun og svo tveimur frá janúar til og með apríl. Launakostnaður bara við þessa aðgerð verður um 10 milljónir á mánuði út árið 2026 en auðvitað allt í nafni hagðræðingar. Til að setja hlutina í samhengi þá var Haraldur Líndal ráðgefandi við gerð Sóknarinnar árið 2014 í tæpa þrjá mánuði en það var endurreisn sveitarfélags sem var þá í verulegum fjárhagsvanda.
Báknið sem umræddir menn ræddu ítrekað um í aðdraganda kosninganna virðist vera að blása út, en í nafni hagræðingar.
Allt í boði Sjálfstæðisflokksins í Reykjanesbæ og greitt af okkur íbúum en auðvitað mikilvægt að ná fram hagræðinu hjá sveitarfélagi sem hefur verið í þéttri endurreisn reksturs og fjármála undanfarinn áratug.
Höfundar eru Guðný Birna Guðmundsdóttir, bæjarfulltrúi Samfylkingarinnar, og Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir, bæjarfulltrúi Framsóknarflokksins.
Halldóra Fríða Þorvaldssdóttir,Guðný Birna Guðmundsdóttir skrifar
Helga Þórólfsdóttir skrifar
Guðjón Sigurbjartsson skrifar
Esther Guðjónsdótti skrifar
Ugla Stefanía Kristjönudóttir Jónsdóttir skrifar
Björn Hembre,Daníel Jakobsson,Vidar Aspehaug skrifar
Yngvi Ómar Sigrúnarson skrifar
Júlíus Valsson skrifar
Birgir Hrafn Birgisson skrifar
Eva Pandora Baldursdóttir skrifar
Hilmar Kristinsson skrifar
Sveinn Kristjánsson skrifar
Hólmfríður Jennýjar Árnadóttir skrifar
Steindór Þórarinsson skrifar
Hjálmar Bogi Hafliðason skrifar
Björg Torfadóttir skrifar
Símon Einarsson skrifar
Sara Sigmundsdóttir skrifar
Bragi Bjarnason skrifar
Arnór Sigurjónsson skrifar
Grétar H. Óskarsson skrifar
Sigurður Sigurðsson skrifar
Arnar Steinn Þórarinsson skrifar
Atli Þór Jóhannsson,Hermann Arnar Austmar,Dagný Hróbjartsdóttir,Héðinn Svarfdal Björnsson,Karen Kristine Pye,Kristófer Nökkvi Sigurðsson,Kristín Ólöf Grétarsdóttir,Salka Hauksdóttir,Sigvaldi Egill Lárusson,Stefán Þór Helgason,Stefán Karl Snorrason skrifar
Halla Hrund Logadóttir skrifar
Jón Steindór Valdimarsson skrifar
Atli Viðar Thorstensen skrifar
Páll Rafnar Þorsteinsson skrifar
Þorsteinn Másson skrifar
Kristján Logason skrifar