Íslenska fánann á ekki að nota til skemmdarverka Ugla Stefanía Kristjönudóttir Jónsdóttir skrifar 9. júlí 2026 14:32 Það hefur verið mjög undarlegt að fylgjast með þjóðfélagsumræðunni undanfarna daga í tengslum við skemmdarverkið á hinsegin fánanum við Grafarvogskirkju. Um ritvöllinn og kommentakerfin flykkist fólk sem fagnar þessu og spyr hvort íslenski fáninn sé nú orðinn að hatursglæp. Svarið við þeirri spurningu er auðvitað nei. Íslenski fáninn er fáni allra Íslendinga – hvort sem fólk er hinsegin eða ekki – og er hann auðvitað ekki haturstákn í eðli sínu. Hann táknar samstöðu Íslendinga, stolt og væntumþykju fyrir okkar þjóð, tungumáli, náttúru og menningu. Að sama skapi er hinsegin fáninn tákn samstöðu og stolts, og er fáni allra þeirra sem eru hinsegin og þeirra sem styðja hinsegin fólk, og vilja að þau fái að lifa sínu lífi eftir eigin höfði. Hinsegin fólk er órjúfanlegur hluti af okkar samfélagi og menningu, og eiga þessir fánar eiga því meira sameiginlegt heldur en öfugt. Enda blaktir íslenski fáninn við hún fyrir utan Grafarvogskirkju eins og hjá flestum kirkjum og opinberum stofnunum. Einn útilokar ekki hinn, og er það jákvætt að kirkjan sýni samstöðu og bjóði hinsegin fólk velkomið, enda hefur það ekki alltaf verið raunin. Það eru margar leiðir til að koma því á framfæri að við viljum sjá íslenska fánann víðar sem fela ekki í sér að nota hann sem skemmdarverk á hinsegin fánaverki. Hatrið felst því ekki í fánanum sjálfum, heldur hvernig hann er notaður í þessu tilfelli til að skemma verk sem var gert af samstöðu og kærleik – og elur óneitanlega á fordómum að gera slíkt. Er þetta þróun sem við viljum hérlendis? Að íslenski fáninn sé notaður sem tákn sundrungar og haturs? Það er hættuleg þróun sem við höfum séð víða erlendis, og vona ég að við leyfum ekki einstaklingum með slíkt í huga að hafa dagskrárvaldið. Fánareglur okkar eru til þess gerðar að vernda fánann okkar og sýna honum virðingu – og ætti enginn sem þykir vænt um íslenska fánann að fagna því að hann sé notaður í skemmdarverk. Það er virðingarleysi við land og þjóð. Það er staðreynd að í okkar samfélagi eru fordómar að aukast gegn hinsegin fólki, og hafa aldrei verið fleiri tilkynningar um hatursglæpi gegn hinsegin fólki og skemmdarverkum á fánum og táknum okkar. Ef að við ætlum að kenna börnunum okkar að það megi ekki skemma hluti, þá þurfum við fullorðna fólkið líka að standa við það. Það er í raun óþolandi að hinsegin fólk þurfi endalaust að sitja undir svona árásum á tilveru sína. Það er þreytandi, lýjandi og ærandi að þurfa að hlusta endalaust á fólk tjá okkur að þetta snúist bara ekkert um fordóma og hatur þrátt fyrir hið augljósa. Þetta snýst bara víst um hatur og fordóma – það skilur hver heilvita manneskja, og eigum við að segja það hátt og skýrt. Þetta er ekki í lagi. Þetta er menningarstríð sem enginn bað um. Hinsegin dagar ganga brátt í garð, sem er ein stærsta hátíð landsins. Þar höfum við öll tækifæri á að sína í verki að við sem Íslendingar viljum ekki að svona fordómar nái fótfestu í okkar samfélagi. Fögnum því frekar saman að hér geta allir Íslendingar, hinsegin eður ei, lifað í sátt og samlyndi. Sjáumst á Hinsegin dögum. Höfundur er hinsegin Íslendingur. Viltu birta grein á Vísi? Kynntu þér reglur ritstjórnar um skoðanagreinar. Senda grein Ugla Stefanía Kristjönudóttir Jónsdóttir Hinsegin Mest lesið Hver stjórnar ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur? Júlíus Valsson Skoðun Bíddu! Erum við ekki að kjósa um það sama? Yngvi Ómar Sigrúnarson Skoðun Gögnin á borðið Steindór Þórarinsson Skoðun Ég hélt að ég vissi hvað fullveldi væri Hilmar Kristinsson Skoðun Röng spurning í réttri umræðu Hjálmar Bogi Hafliðason Skoðun Stóra spurningin um íslenskt fiskeldi Björn Hembre,Daníel Jakobsson,Vidar Aspehaug Skoðun Börn fá aðeins eina bernsku Hólmfríður Jennýjar Árnadóttir Skoðun Aukin gjaldtaka vinnur gegn dreifingu ferðamanna Sara Sigmundsdóttir Skoðun Vönduð hönnun er ábyrg uppbygging Björg Torfadóttir Skoðun Markaðsverð raforku í áttfalt heimilisverð Símon Einarsson Skoðun Skoðun Skoðun Iðumálið frá upphafi frá sjónarhóli Stóru-Laxárdeildar Esther Guðjónsdótti skrifar Skoðun Íslenska fánann á ekki að nota til skemmdarverka Ugla Stefanía Kristjönudóttir Jónsdóttir skrifar Skoðun Stóra spurningin um íslenskt fiskeldi Björn Hembre,Daníel Jakobsson,Vidar Aspehaug skrifar Skoðun Bíddu! Erum við ekki að kjósa um það sama? Yngvi Ómar Sigrúnarson skrifar Skoðun Hver stjórnar ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur? Júlíus Valsson skrifar Skoðun Vantar okkur líka lesefni sem börn hafa áhuga á að velja sjálf? Birgir Hrafn Birgisson skrifar Skoðun Verum góð við hvort annað Eva Pandora Baldursdóttir skrifar Skoðun Ég hélt að ég vissi hvað fullveldi væri Hilmar Kristinsson skrifar Skoðun Umburðarlyndið sem geltir Sveinn Kristjánsson skrifar Skoðun Börn fá aðeins eina bernsku Hólmfríður Jennýjar Árnadóttir skrifar Skoðun Gögnin á borðið Steindór Þórarinsson skrifar Skoðun Röng spurning í réttri umræðu Hjálmar Bogi Hafliðason skrifar Skoðun Vönduð hönnun er ábyrg uppbygging Björg Torfadóttir skrifar Skoðun Markaðsverð raforku í áttfalt heimilisverð Símon Einarsson skrifar Skoðun Aukin gjaldtaka vinnur gegn dreifingu ferðamanna Sara Sigmundsdóttir skrifar Skoðun Svíkjum ekki gerða samninga Bragi Bjarnason skrifar Skoðun Danir ætla að verja Grænland Arnór Sigurjónsson skrifar Skoðun Já eða nei? Kosningar 29. ágúst 2026 Grétar H. Óskarsson skrifar Skoðun Þegar innviðaskuldin gjaldfellir samfélagssáttmálann Sigurður Sigurðsson skrifar Skoðun Ekki sjá eftir atkvæðinu þínu! Arnar Steinn Þórarinsson skrifar Skoðun Símafriður er kominn til að vera og það er fagnaðarefni Atli Þór Jóhannsson,Hermann Arnar Austmar,Dagný Hróbjartsdóttir,Héðinn Svarfdal Björnsson,Karen Kristine Pye,Kristófer Nökkvi Sigurðsson,Kristín Ólöf Grétarsdóttir,Salka Hauksdóttir,Sigvaldi Egill Lárusson,Stefán Þór Helgason,Stefán Karl Snorrason skrifar Skoðun Er sanngjarnt að almenningssamgöngur á landsbyggðinni séu skertar? Halla Hrund Logadóttir skrifar Skoðun Í kjörklefanum erum við ein Jón Steindór Valdimarsson skrifar Skoðun Sævar Helgi horfir heima Atli Viðar Thorstensen skrifar Skoðun Skiptir stærðin máli? Páll Rafnar Þorsteinsson skrifar Skoðun Samvinna auðlindagreina styrkir allra hag Þorsteinn Másson skrifar Skoðun Ekki ert þú nú mikill maður Kristján Loftsson Kristján Logason skrifar Skoðun Spyrjið ykkur: Fyrir hvern vinnur íslenska krónan? Þórður Snær Júlíusson skrifar Skoðun Þjóðarvarnarráðið hefur verið kallað saman af minna tilefni! Davíð Bergmann skrifar Skoðun Orðspor og ímynd bíður hnekki Haukur Hinriksson skrifar Sjá meira