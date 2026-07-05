Margir landsmenn sakna þess að hafa ekki fastan tengipunkt við heilbrigðiskerfið, ekki síst þau sem þurfa reglulega á heilbrigðisþjónustu að halda, eins og langveikt og eldra fólk. Norsk rannsókn sýndi að fólki sem hefur fastan heimilislækni farnast betur og þarf síður á innlögnum á sjúkrahús að halda. Rúmlega 50% Íslendinga hafa fastan heimilislækni samanborið við 95% í Noregi. Þetta hlutfall er því alltof lágt á Íslandi en það stendur til bóta.
Í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar segir undir lið 14 að unnið verði „að þjóðarmarkmiði um fastan heimilislækni fyrir alla landsmenn“. Í kosningastefnu Samfylkingar var þetta kynnt sem 10 ára markmið. Enda er ljóst að það mun taka sinn tíma að uppfylla markmiðið þar sem hér er umtalsverður skortur á heimilislæknum. Fjöldi þeirra er nú um 61 á hverja 100 þúsund íbúa samanborið við meðaltal Norðurlandanna sem er um 89 á hverja 100 þúsund íbúa samkvæmt lykilvísum embættis landlæknis. Þá bendir nýleg könnun sömuleiðis á þennan mönnunarvanda heimilislækna.
Á undanförnum árum hefur verið unnið að fjölgun heimilislækna og margir lagt þar hönd á plóg, ekki síst læknar sem eiga þakkir skyldar. Nú er staðan sú að fjöldi sérnámslækna í heimilislækningum hefur aldrei verið meiri. Þeir voru 38 árið 2017 en eru 120 árið 2026. Fyrir skömmu var ákveðið að efla sérnám í heimilislækningum enn frekar og í nýrri fjármálaáætlun er stutt myndarlega við sérnám lækna. Þar til bætt hefur verið úr verður eldra fólk og langveikt í forgangi varðandi skráningu á heimilislækni. Á rúmu ári hefur hlutfall fólks með fastan heimilislækni nú farið úr 85% í 95% hjá elsta hópnum á höfuðborgarsvæðinu, og úr 75% í 80% hjá 60 ára og eldri.
Nýverið voru birt til umsagnar drög að reglugerð um heilsugæslu. Reglugerðin verður liður í því að efla heilsugæsluna sem fyrsta viðkomustað notenda heilbrigðisþjónustu og að skýra kröfur til þjónustunnar.
Birting reglugerðardraganna í samráðsgátt vakti hörð viðbrögð meðal heimilislækna þar sem í þeim kemur áherslan á fastan heimilislækni ekki fram. Viðbrögð lækna við þessu – því að í reglugerðardrögunum sé ekki orðað skýrt og afdráttarlaust að einstaklingur skuli að jafnaði skráður hjá tilgreindum heimilislækni – eru skiljanleg. Fyrir liggur skýr sýn ríkisstjórnar og ráðherra eins og að ofan er rakið. Ákvæðið hefði átt að orðast …,,að jafnaði skráður hjá heimilislækni eða á þverfaglegt teymi heilbrigðisstarfsmanna“ (sjá síðar). Því er ljóst að ákvæðinu í reglugerðardrögunum verður breytt. Samráð er mikilvægt og nauðsynlegt og til þess er umsagnarferlið í samráðsgátt, þ.e. að draga fram ábendingar og athugasemdir um hvað færa megi til betri vegar. Tími til umsagna um reglugerðina verður lengdur vegna sumarleyfistíma.
Heilbrigðisráðuneytið hefur sett af stað fjölda umbótaverkefna sem hafa það að markmiði að efla heilsugæsluna. Verkefnin verða byggð á samvinnu við hagsmunaaðila og þeirri sýn að skjólstæðingar fái rétta þjónustu, á réttum tíma og þannig að þekking heilbrigðisstarfsmanna nýtist sem best. Víða er framþróun á teymisvinnu fagstétta og skipulag þannig að það ætti einnig að vera hægt að skrá skjólstæðinga hjá teymi á heilsugæslu, ekki síst meðan skortur er á heimilislæknum eins og verið hefur. Í slíku teymi eru ætíð heimililæknir og hjúkrunarfræðingur en að auki gætu verið í teymi félagsráðgjafi, klínískur lyfjafræðingur, næringarfræðingur, sálfræðingur, sjúkraþjálfari, sjúkraliði og heilbrigðisgagnafræðingur, allt eftir verkefnum og aðstæðum á hverjum stað. Þetta fyrirkomulag hefur gefið góða raun, t.d. á Akureyri, og er hugmyndin sú að allir geti átt fastan tengipunkt við heilbrigðiskerfið til að tryggja örugga og samfellda þjónustu.
Með samræmdum umbótum, m.a. á sviði stafrænnar þjónustu, fjármögnunarlíkans, skipulags, teymisvinnu og eflingar sérnáms í heimilislækningum, er ætlunin að leggja grunn að öflugri og aðgengilegri heilsugæslu til framtíðar með áherslu á gæði þjónustu og öryggi skjólstæðinga.
Höfundur er heilbrigðisráðherra.
Alma D. Möller skrifar
Signý Sigurðardóttir skrifar
Hjörtur J. Guðmundsson skrifar
Hólmfríður Jennýjar Árnadóttir skrifar
Arnar Sigurðsson skrifar
Hilmar Kristinsson skrifar
Finnur Th. Eiríksson skrifar
Þórarinn Hjaltason skrifar
Gestur Valgarðsson skrifar
Sigurður Árni Reynisson skrifar
Þórarinn Ingi Pétursson skrifar
Stefán Vagn Stefánsson skrifar
Júlíus Valsson skrifar
Elvar Örn Arason skrifar
Eggert Sigurbergsson skrifar
Ögmundur Jónasson skrifar
Guðmundur Ármann skrifar
Freyja Haraldsdóttir ,Jana Birta Björnsdóttir skrifar
Ragnar Þór Ingólfsson skrifar
Sigurborg Kr. Hannesdóttir skrifar
Þorvaldur Ingi Jónsson skrifar
Gunnar Ármannsson skrifar
skrifar
Haukur Arnþórsson skrifar
Ingrid Kuhlman skrifar
Inga Valgerður Henriksen Bergdal skrifar
Halldór Jörgen Olesen skrifar
Sigurður Friðleifsson skrifar
Margrét Valgerður Helgadóttir skrifar
Björn Ragnarsson skrifar