Íslensk stjórnvöld eiga að virða Árósasamninginn Árni Finnsson og Björg Eva Erlendsdóttir skrifa 29. júní 2026 14:00 Náttúruverndarsamtök Íslands og Landvernd umhverfissamtök hafa skrifað Þorbjörgu Sigríði Gunnlaugsdóttur, dómsmálaráðherra bréf og óskað eftir því að réttur náttúrunnar verði tryggður í íslenskum lögum, eins og vera ber og Árósasamningurinn kveður á um. Eins og staðan er í dag hafa náttúruverndarsamtök ekki þann aðgang að dómsstólum sem til þarf. Veikt aðhald dómstóla með stjórnsýslunni bitnar fyrst og fremst á náttúrunni og möguleikum félagasamtaka til að gæta að því að grundvallarsjónarmið íslensks réttarríkis séu tryggð. Davíð Þór Björgvinsson, fyrirverandi dómari við mannréttindadómstól Evrópu, skrifaði bréfið fyrir samtökin og við vonumst til þess að sjálfsögðu og réttmætu erindi okkar verði vel tekið. Árósasamningurinn á rætur sínar í Ríó-yfirlýsingunni frá 1992. Þar segir: „Raunverulegur aðgangur skal veittur að réttar- og stjórnsýslukerfum þ. á m. réttarúrræðum.” Svo er ekki á Íslandi. Í bréfi sem Davíð Þór Björgvinssno skrifaði dómsmálaráðherra fh. Landverndar og Náttúruverndarsamtaka Íslands og í bréfi hans segir m. a: … gild rök standa til þess að hafin verði vinna við endurskoðun laga nr. 91/1991 um meðferð einkamála eða annarra laga ef svo ber undir. Markmiðið ætti að vera að tryggja að viðurkennd umhverfis- og náttúruverndarsamtök geti, að uppfylltum málefnalegum skilyrðum, borið undir dómstóla lögmæti stjórnvaldsákvardana sem varða umhverfi, náttúru og loftslag og fengið um það efnislega úrlausn hvort lög hafi verið brotin. Slík breyting myndi styrkja réttaröryggi, efla aðhald dómstóla með stjórnsýslunni og án efa stuðlað að betra samræmi íslensks réttar við Árósasamninginn, þróun EES/ESB-réttar, Mannréttindasáttmála Evrópu og grundvallarsjónarmið íslensks réttarríkis. Það er því eindregin afstaða Landverndar og Náttúruverndarsamtaka Íslands að þessi þróun gefi brýnt tilefni til að endurmeta hvort gildandi íslenskar reglur um lögvarða hagsmuni og aðild að dómsmálum samrýmist þeim sjónarmiðum og skuldbindingu sem Ísland hefur tekið á sig og að ráðstafanir verði gerðar til að gera nauðsynlegar lagabreytingar til að tryggja ótvírætt að svo verði. Í niðurlagi bréfsins segir: Jafnframt skal upplýst að samtökin hafa farið þess á leit við undirritaðan að kannaður verði grundvöllur á því að höfðað verði mál fyrir dómstólum til að freista þess að fá slíkan rétt umhverfissamtaka viðurkenndan í íslenskum rétti. Við vonum auðvitað að ekki komi til þess að höfða þurfi mál. Árni Finnsson, Náttúruverndarsamtökum ÍslandsBjörg Eva Erlendsdóttir, Landvernd. Viltu birta grein á Vísi? Kynntu þér reglur ritstjórnar um skoðanagreinar. Senda grein Árni Finnsson Björg Eva Erlendsdóttir Umhverfismál Mest lesið Obb obb obb Bogi minn 698.500 kr. fyrir að breyta einum litlum flugmiða Kristján Logason Skoðun Barnamorðingjar eru velkomnir til Íslands Björn B. Björnsson Skoðun Stór-Ísrael Hjálmtýr Heiðdal Skoðun Hvalveiðar: Bláa pillan eða sú rauða? Eyþór Eðvarðsson Skoðun Vertu velkomin, Eydís! Elís Hlynur Grétarsson,Ólöf Helga Jónsdóttir,Jón Kristinn Sverrisson Skoðun Brexit og Ísland - Hvað getum við lært – og hvert eigum við að stefna? Sigurður Sigurðsson Skoðun Hvalveiðar sem vopn til að berjast gegn aðild að ESB Micah Garen Skoðun Barnahús er sameiginlegt verkefni Paola Cardenas Skoðun Sveitarfélög sem nýta gervigreind vel gætu umbreytt þjónustu sinni Gísli Rafn Ólafsson Skoðun Beðið eftir aðgerð þar sem kvóti er búinn Dóra Lind Pálmarsdóttir Skoðun Skoðun Skoðun Íslensk stjórnvöld eiga að virða Árósasamninginn Árni Finnsson,Björg Eva Erlendsdóttir skrifar Skoðun Sami hræðsluáróðurinn: EES á Íslandi 1993 og ESB í Svíþjóð 1994 Yngvi Ómar Sigrúnarson skrifar Skoðun Mannréttindi þarf ekki að endurhugsa — þau þarf að virða Alma Ýr Ingólfsdóttir skrifar Skoðun Hvalveiðar sem vopn til að berjast gegn aðild að ESB Micah Garen skrifar Skoðun Beðið eftir aðgerð þar sem kvóti er búinn Dóra Lind Pálmarsdóttir skrifar Skoðun Vandinn talaður burt Kristján Hreinsson skrifar Skoðun Stór-Ísrael Hjálmtýr Heiðdal skrifar Skoðun Barnamorðingjar eru velkomnir til Íslands Björn B. Björnsson skrifar Skoðun Hvenær verða sjóðir mikilvægari en félagsmenn? Valerio Gargiulo skrifar Skoðun Obb obb obb Bogi minn 698.500 kr. fyrir að breyta einum litlum flugmiða Kristján Logason skrifar Skoðun Viljum við kvótavæða sjókvíaeldið? Gunnlaugur Stefánsson skrifar Skoðun ESB eða efnahagsmálin, hvað á að vera forgangsverkefni ríkisstjórnarinnar? Þórir Garðarsson skrifar Skoðun Sveitarfélög sem nýta gervigreind vel gætu umbreytt þjónustu sinni Gísli Rafn Ólafsson skrifar Skoðun Vertu velkomin, Eydís! Elís Hlynur Grétarsson,Ólöf Helga Jónsdóttir,Jón Kristinn Sverrisson skrifar Skoðun Verkin tala Þorbjörg S. Gunnlaugsdóttir skrifar Skoðun Brexit og Ísland - Hvað getum við lært – og hvert eigum við að stefna? Sigurður Sigurðsson skrifar Skoðun Barnahús er sameiginlegt verkefni Paola Cardenas skrifar Skoðun Ríkisvaldið féll á lyfjaprófi Vilhjálmur H. Vilhjálmsson skrifar Skoðun Hvað fengu þau – og hvað gáfu þau eftir? Lærdómur frá löndum sem gengu í ESB Bjarndís Helena Mitchell skrifar Skoðun Hvalveiðar: Bláa pillan eða sú rauða? Eyþór Eðvarðsson skrifar Skoðun Mikilvægt framfaraskref fyrir allt landið Njáll Trausti Friðbertsson skrifar Skoðun Hver á sér fegurra föðurland? Marta Eiríksdóttir skrifar Skoðun Hvenær ætlum við að taka málefni heimilislausra alvarlega? Erla Björg Sigurðardóttir skrifar Skoðun Telur stjórnsýslu Íslands allt of litla Hjörtur J. Guðmundsson skrifar Skoðun Verður valdagræðgi Flokks fólksins honum að falli? Júlíus Valsson skrifar Skoðun Tengsl eru innviðir samfélagsins Rannveig Tenchi Ernudóttir skrifar Skoðun Kæru landar – Eigum við að hafna samningi sem við höfum ekki séð? Þorvaldur Ingi Jónsson skrifar Skoðun Börnin fyrst, en þau bíða enn Steindór Þórarinsson,Jón K. Jacobsen skrifar Skoðun Að semja við sjálfan sig Sigurjón Njarðarson skrifar Skoðun Þjóðin föst í Groundhog Day krónunnar Baldur Pétursson skrifar Sjá meira