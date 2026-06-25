Hvar mega okkar minnstu bræður borða?
Nú skortir mín skilning og orð.
Hvernig má það vera að Samhjálp sem sinnir okkar minnstu bræðrum fær rauða spjaldið korter í opnun kaffistofu sinnar á nýjum stað ?
Samhjálp missti húsnæði sitt í Borgartúni og hefur verið með aðstöðu hjá Fíladelfíu en fengu húsnæði við Grensásveg nýlega og hafa lagt í umtalsverðan kostnað við að gera það hentugt fyrir sína starfsemi sem er byggð á kærleika og umhyggju fyrir okkar minnstu bræðrum.
Strax þá byrjuðu mótmæli og undirskriftir gegn því að þessi griðarstaður utangarðsfólks flyttist á Grensásveg.
Ég skil það vel. Hver vill slíka kaffistofu í nágrenni sitt ?
Stutt er í skóla þarna og hver vill að barnið sitt mæti fólki í annarlegu ástandi eða verði vitni að átökum milli ógæfufólks sem fær mat og hlýju um stund hjá kaffistofu Samhjálpar ? Lögreglan oft kölluð á vettvang og vesenið sem við viljum ekki sjá birtist okkur óumbeðið.
Ég bý í 108 Reykjavík og skil vel áhyggjur foreldra og nágranna. Húsnæði mun kannski ekki seljast jafn vel og àður í næsta nàbýli víð kaffistofu Samhjálpar.
Það velur sér enginn að fæðast með færri spil á hendi, lenda utangátta í vitlausum félagsskap og festast í neyslu. Það kýs enginn að glíma við geðfötlun og geta ekki fótað sig og fjárfest í eigin húsnæði sem reyndar bara ríku börn samfélagsins eiga séns í. Erlendir þegnar þessa lands eiga líka oft erfitt og missa fæturna. Hvar er þá hægt að fá að borða og finna smá hlýju nema hjá kaffisölu Samhjálpar.
Þetta mikilvæga starf að gefa heitan mat og húsaskjól á köldum dögum til þeirra sem eiga ekki í annan stað að leita er einstakt. Starfið er unnið af sjálfboðaliðum og mörg fyrirtæki gefa hráefni til starfsins sem er vissulega þakkarvert. Best væri að enginn þyrfti á þessari þjónustu að halda en þangað þurfa því miður margir að leita.
Svo berast nú fréttir að úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála hafi fellt úr gildi ákvörðun byggingafulltrúa frá því í mars að gefa Samhjálp leyfi að opna nýja kaffistofu við Grensásveg. Hugmyndin var að opna nú í lok júní og hefur Samhjálp lagt í mikinn kostnað í að breyta nýja húsnæðinu til að sinna því starfi sem best. Er þetta regluverk hjá Reykjavíkurborg í lagi ?
Hvað à þetta það þýða ?
Hver ber ábyrgð á þessu?
Bind mun meiri vonir við nýjan meirihluta en þennan gjörning.
Höfundur er læknir.
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