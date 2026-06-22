Fíllinn í stofunni Eldur Smári Kristinsson skrifar 22. júní 2026 11:30 ESB atkvæðagreiðslan: Gjaldmiðillinn, auðlindirnar og hin þöglu borgararéttindi Þann 29. ágúst 2026 munu Íslendingar ganga að kjörborðinu og svara einfaldri spurningu: Á að hefja að nýju viðræður um aðild Íslands að Evrópusambandinu? Atkvæðagreiðslan er ráðgefandi – hún gefur umboð til áframhaldandi aðlögunar að sambandinu samhliða samningaferli. Hún snýst um hvort við viljum stíga næsta skref í átt að því að verða hluti af stjórnmálasambandi sem hriktir En umræðan sem hefur farið fram hingað til er eins og tekin úr handbók um hvernig á að forðast raunverulegu spurningarnar. Hún snýst að mestu leyti um gjaldmiðilinn, vaxtastig og efnahagslegan „stöðugleika“. Stuðningsmenn aðildar lofa lægri vöxtum og evru sem töfralausn. Andstæðingar benda á sveiflur krónunnar og óttast missi sjálfstæðrar peningastefnu. Báðar hliðar tala eins og aðild að ESB sé fyrst og fremst tæknilegt efnahagsmál sem leysi innlend vandamál. Þetta er villandi. Vaxtastig á Íslandi er fyrst og fremst afleiðing innlendrar stjórnunar – ríkisfjármála, verðbólguþrýstings og ákvarðana Seðlabanka Íslands. ESB-aðild breytir ekki því grundvallaratriði að ríkisstjórnir geta haldið áfram að eyða meiru en þær taka inn, eða að Seðlabankinn getur haldið áfram að bregðast við afleiðingunum með háum vöxtum. Ef ríkisstjórnin hefur gefist upp á að takast á við þessi mál með ábyrgum hætti innanlands, þá leysir Brussel það ekki. Það flytur bara ábyrgðina annað – og dregur um leið úr möguleikum Íslendinga til að leiðrétta stefnuna með kosningum. Lýðræðisflokkurinn talaði fyrir ákveðnum lausnum íslenskra heimila með því að taka húsnæðisliðinn út úr vísitölu neysluverðs, afnám verðtryggingar og þak á vaxtastig Seðlabankans. Þetta hefur ekki verið látið reyna á. Enn minna hefur farið fyrir umfjöllun um afsal fullveldis yfir auðlindum. Fiskveiðar eru grunnstoð íslensks efnahags og sjálfsmyndar. Sameiginleg sjávarútvegsstefna ESB hefur reynst mörgum strandríkjum erfið – kvótar, úthlutun og eftirlit færast til Brussel og Luxembourg. Orka, landbúnaður og nýting náttúruauðlinda eru einnig í húfi. Þetta eru ekki aukaatriði. Þetta eru spurningar um hver á Ísland – þjóðin eða sameiginlegar stofnanir sem starfa eftir reglum sem Íslendingar hafa lítið um að segja. Þrengt að borgararéttindum Það sem þó skortir mest í umræðunni er hin raunverulega djúpstæða spurning: Hvað gerist með grundvallar borgararéttindi okkar? Lýðræðið, tjáningarfrelsið og friðhelgi einkalífsins eru ekki sjálfsögð. Þau hafa verið í stöðugri þróun á Vesturlöndum – en ekki alltaf í rétta átt. Undanfarin ár hefur ESB þróað verkfæri sem eru kynnt sem vörn fyrir lýðræði en geta í raun orðið til þess að þrengja að því. Dæmi um það eru svokallaður Lýðræðisskjöldur (European Democracy Shield) og Centre for Democratic Resilience. Þessar hugmyndir eru kynntar sem svar við erlendum áhrifum, rangfærslum og „ógnum við lýðræði“. Þær eiga að sameina upplýsingar, byggja upp getu til að greina og bregðast við „óæskilegum“ frásögnum og styrkja „viðnámsþrótt“ lýðræðisins. Í orðum er þetta göfugt. Í reynd er hættan sú að slíkar stofnanir verði notaðar til að skilgreina hvað telst lögmæt skoðun og hvað ekki – oft út frá því hvort hún samræmist stefnu Brussel. Þegar ókjörnar stofnanir fá vald til að „verja“ lýðræðið gegn þjóðkjörnum fulltrúum og kjósendum sem hafa aðrar skoðanir, þá er lýðræðið sjálft í hættu. En þetta er ekki einangrað fyrirbæri. Það er hluti af stærra og kerfisbundnara neti sem oft er lýst sem NGO industrial complex og censorship industrial complex. ESB hefur byggt upp umfangsmikið kerfi fjármögnunar félagasamtaka (NGO) sem starfa sem áhrifaaðilar, lobbarar og „fulltrúar borgaralegs samfélags“. Þessi samtök fá styrki úr sameiginlegum sjóðum sambandsins til að vinna að stefnumálum eins og fólksflutningum, loftslagsstefnu, stafrænni stjórnun og „félagslegu réttlæti“. Þau taka þátt í samráði, móta tillögur og koma fram sem „óháð“ rödd – þótt fjármögnunin og hvatar þeirra séu nátengdir Brussel. Þetta skapar iðnað þar sem samtök fjölga sér, fá meiri fjármuni og viðhalda sífellt nýjum „áskorunum“ sem þarfnast meiri íhlutunar og fjármögnunar. Á sama tíma hefur myndast rits koðunariðnaður (censorship industrial complex) þar sem stjórnvöld, fjármögnuð fact-checker samtök, akademískir aðilar, fjölmiðlar og tæknifyrirtæki vinna saman að því að skilgreina, merka og takmarka „rangfærslur“ og „hatursáróður“. Reglur eins og Digital Services Act (DSA) og Code of Practice on Disinformation hafa styrkt þetta samstarf, þar sem „trusted flaggers“ og samstarfsaðilar fá forréttindi til að hafa áhrif á hvað birtist á netinu. Lýðræðisskjöldurinn og Centre for Democratic Resilience tengjast beint þessu neti. Skjalið sjálft talar um „stakeholder platform“ þar sem civil society organisations, fact-checkers og media providers eiga að taka þátt. Þannig verður hið opinbera verkfæri ESB hluti af sama iðnaði sem þegar starfar undir merkjum baráttu gegn „ógnum“. Niðurstaðan er kerfi þar sem áhrif færast frá kjósendum og þjóðþingum yfir til fjármagnaðra samtaka og óformlegra samstarfsneta sem hafa sterkan hvata til að viðhalda og auka sína eigin tilveru. Þegar „ógn við lýðræðið“ er skilgreind af þeim sem njóta fjármögnunar frá því sama kerfi sem þeir eiga að verja, þá er hættan augljós: lögmæt gagnrýni á stefnu ESB, innflytjendamál eða miðstýringu getur verið merkt sem „disinformation“ eða „foreign interference“ og þannig þaggað niður – án þess að kjósendur hafi beint um það að segja. Þögn beggja megin ærandi Af hverju ræðir hvorug hliðin þetta opinskátt? Stuðningsmenn aðildar vilja helst tala um efnahagslegan ávinning og „evrópskt samstarf“. Þeir vita að umræða um þetta iðnaðarkerfi, miðstýringu og takmörkun tjáningarfrelsis hræðir fólk. Andstæðingar hafa einbeitt sér að hefðbundnum fullveldismálum – fiskveiðum og sjálfstæði – en forðast að grafa dýpra í hvernig ESB hefur þróast í átt að kerfi sem getur takmarkað jafnvel þau réttindi sem það segist standa vörð um. Báðar hliðar virðast sammála um að halda umræðunni á yfirborðinu: peningar og kvótar, en ekki spurningin um hver á í raun réttinn til að ákveða hvað má segja, hvað má vita og hvernig lýðræðið á að virka. Íslendingar hafa lengi stært sig af sterkri lýðræðishefð, tjáningarfrelsi og virðingu fyrir einkalífi. Þessi réttindi eru ekki sjálfgefin í stóru, miðstýrðu sambandi þar sem ákvarðanir færast sífellt fjær kjósendum og þar sem fjármögnuð samtök og ritskoðunarkerfi geta haft meiri áhrif en þjóðkjörnir fulltrúar. Ef við ætlum að taka afstöðu til ESB-aðildar, þá eigum við að ræða þessi mál heiðarlega – ekki bara hvað við fáum í vasann, heldur hvað við gefum eftir af því sem gerir okkur að frjálsri þjóð. Atkvæðagreiðslan 29. ágúst snýst ekki um evru. Hún snýst um hvort við viljum halda áfram að ræða um framtíð okkar á okkar eigin forsendum – eða hvort við viljum fela lykilatriði í skugga hagfræðilegra loforða og iðnaðar sem þrengir að frelsi okkar. Lýðræðið byrjar á því að spyrja erfiðu spurningarnar. Nú er tækifæri til að gera það. Höfundur var oddviti Lýðræðisflokksins í Norðvesturkjördæmi við síðustu alþingiskosningar. Viltu birta grein á Vísi? Kynntu þér reglur ritstjórnar um skoðanagreinar. Senda grein Skoðun: Þjóðaratkvæðagreiðsla um ESB-viðræður Mest lesið Kjósa Íslendingar með fótunum? Hjálmar Vilhjálmsson Skoðun Það er mikið talað um ESB. En hver á Ísland í raun? 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