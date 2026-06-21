Þjóðargersemi

Ykkur að segja var ég mjög mótfallin því að halda útitónleika á Þingvöllum. Þó vissulega hafi þing verið haldin þar fyrr á öldum, menn verið dæmdir og konum þar drekkt.
Þingvellir eru nàttúrulegt undur í raun þar sem Evrópu og Ameríku flekarnir rekast á. Nú á dögum má reyndar segja að þessir flekar rekist verulega á í samskiptum þjóða og ógni jafnvel öryggi okkar sem byggjum land á eyjunni grænu í Atlandshafi.
Hef alltaf verið mikill Stuðmanna aðdáandi eða allt frá mínum menntaskóla árum þegar Popplag í G dúr sló í gegn og Stuðmenn spiluðu það á ráðhústorginu á Akureyri 17. júní fyrir bara 39 árum. Má það vera ? Við nýstúdentar MA vorið 1987 fórum í ógleymanlega útilegu í Vaglaskógi og þá var sungið Vor í Vaglaskógi og allir skemmtu sér fallega.
Nú á Jónsmessu þegar dagur er nánast allan sólarhringinn allt er grænt og vorið er ungt er auðvitað algjör snilld að efna til útitónleika, en á Þingvöllum er það í lagi ?
Ég hafði áhyggjur af umferð, umgengni og vanhelgun á þessum einstaka stað. En skipulagið og undirbúningur virðist hafa verið til fyrirmyndar. Ekkert rusl, enginn handtekinn og allir komust heim. Snilldin er líka sú að leyfa þeim sem ekki komust á viðburðinn að horfa. Sumir voru að vinna og aðrir áttu ekki heimangengt, en gátu horft heima í sófanum og fundið íslensku vor stemmninguna sem greinilega sveif þarna yfir völlum okkar fyrir þings staðar.
Nú þegar ég horfi á þennan viðburð þar sem forseti vor og margt af okkar helsta tónlistarfólki skemmti landanum fæ ég bara kusk í augun. Vissulega sakna ég þeirra Stuðmanna sem ekki eru lengur með í gigginu en örugglega með í andanum. Þegar erlendur kór frá 11 ríkjum sem standa sum í stríði tekur undir á íslensku. Lopapeysu klæddir kórfélagar koma fram með Stuðmönnum og Salka Sól klæðist fjallkonu búningi þegar hún syngur í stað Ragnhildar Gísladóttur, það kemur jú alltaf maður í manns stað. Jakob Frímann stendur í stafni á hljómborðinu og syngur eins og áður, kynnir inn nýtt fólk og stýrir þessu öllu af einstakri fagmennsku.
Jakob Frímann þú ert þjóðargersemi og það var í góðu lagi að halda þennan viðburð sem vonandi verður endurtekinn á Þingvöllum. Takk fyrir að fá hugmynd, framkvæma hana og leyfa öllum að njóta með frá Þingvöllum.
Höfundur er læknir.
Ebba Margrét Magnúsdóttir skrifar
Þorvaldur Ingi Jónsson skrifar
Magnea Gná Jóhannsdóttir skrifar
Rósa Líf Darradóttir skrifar
Guðmunda G. Guðmundsdóttir skrifar
Diljá Mist Einarsdóttir skrifar
Berglind Guðmundsdóttir skrifar
Sigurður Árni Reynisson skrifar
Inga Valgerður Henriksen Bergdal skrifar
Þuríður Stefánsdóttir skrifar
Ása Berglind Hjálmarsdóttir skrifar
Halldór Jörgen Olesen skrifar
Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir skrifar
Gunnar Ármannsson skrifar
Anna Soffia Kristjánsdóttir skrifar
Martha Lilja Olsen skrifar
Helgi Gunnlaugsson skrifar
Viðar Halldórsson skrifar
Guðný S. Bjarnadóttir skrifar
Yngvi Ómar Sigrúnarson skrifar
Jana Birta Björnsdóttir,Jónína Rósa Hjartardóttir skrifar
Þorbjörg S. Gunnlaugsdóttir skrifar
Ingrid Kuhlman skrifar
Hrönn Stefánsdóttir skrifar
Kristinn Sv. Helgason skrifar
Haukur Logi Jóhannsson skrifar
Hjálmar Bogi Hafliðason skrifar
Þórarinn Ingi Pétursson skrifar
Henry Alexander Henrysson skrifar
Gísli Rafn Ólafsson skrifar