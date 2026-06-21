Skoðun

Þjóðargersemi

Ebba Margrét Magnúsdóttir skrifar

Ykkur að segja var ég mjög mótfallin því að halda útitónleika á Þingvöllum. Þó vissulega hafi þing verið haldin þar fyrr á öldum, menn verið dæmdir og konum þar drekkt.

Þingvellir eru nàttúrulegt undur í raun þar sem Evrópu og Ameríku flekarnir rekast á. Nú á dögum má reyndar segja að þessir flekar rekist verulega á í samskiptum þjóða og ógni jafnvel öryggi okkar sem byggjum land á eyjunni grænu í Atlandshafi.

Hef alltaf verið mikill Stuðmanna aðdáandi eða allt frá mínum menntaskóla árum þegar Popplag í G dúr sló í gegn og Stuðmenn spiluðu það á ráðhústorginu á Akureyri 17. júní fyrir bara 39 árum. Má það vera ? Við nýstúdentar MA vorið 1987 fórum í ógleymanlega útilegu í Vaglaskógi og þá var sungið Vor í Vaglaskógi og allir skemmtu sér fallega.

Nú á Jónsmessu þegar dagur er nánast allan sólarhringinn allt er grænt og vorið er ungt er auðvitað algjör snilld að efna til útitónleika, en á Þingvöllum er það í lagi ?

Ég hafði áhyggjur af umferð, umgengni og vanhelgun á þessum einstaka stað. En skipulagið og undirbúningur virðist hafa verið til fyrirmyndar. Ekkert rusl, enginn handtekinn og allir komust heim. Snilldin er líka sú að leyfa þeim sem ekki komust á viðburðinn að horfa. Sumir voru að vinna og aðrir áttu ekki heimangengt, en gátu horft heima í sófanum og fundið íslensku vor stemmninguna sem greinilega sveif þarna yfir völlum okkar fyrir þings staðar.

Nú þegar ég horfi á þennan viðburð þar sem forseti vor og margt af okkar helsta tónlistarfólki skemmti landanum fæ ég bara kusk í augun. Vissulega sakna ég þeirra Stuðmanna sem ekki eru lengur með í gigginu en örugglega með í andanum. Þegar erlendur kór frá 11 ríkjum sem standa sum í stríði tekur undir á íslensku. Lopapeysu klæddir kórfélagar koma fram með Stuðmönnum og Salka Sól klæðist fjallkonu búningi þegar hún syngur í stað Ragnhildar Gísladóttur, það kemur jú alltaf maður í manns stað. Jakob Frímann stendur í stafni á hljómborðinu og syngur eins og áður, kynnir inn nýtt fólk og stýrir þessu öllu af einstakri fagmennsku.

Jakob Frímann þú ert þjóðargersemi og það var í góðu lagi að halda þennan viðburð sem vonandi verður endurtekinn á Þingvöllum. Takk fyrir að fá hugmynd, framkvæma hana og leyfa öllum að njóta með frá Þingvöllum.

Höfundur er læknir.

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