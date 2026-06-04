Neytendastofa hefur lagt stjórnvaldssekt að upphæð fjögur hundruð þúsund krónum á fyrirtækið Happyworld fyrir að auglýsa útsýnisflug á fisflugvélum. Aðeins megi fljúga þeim til skemmtunar og íþrótta og óheimilt er að fljúga fisflugvélum í atvinnuskyni.
Neytendastofa úrskurðaði fyrst í málinu þann 24. janúar 2025. Í úrskurðinum kemur fram að Happyworld hafi ekki svarað ítrekuðum bréfum Neytendastofu. Svör bárust eftir að úrskurðað hafði verið og samþykkti Neytendastofa að taka málið upp á ný með andmæli fyrirtækisins til hliðsjónar.
Í svörum Happyworld sagði að félagið starfaði á sviði kennslu og byði eingöngu upp á kynningar- og kennsluflug. Félagið gæti ekki borið ábyrgð á því hvernig endursöluaðilar settu upp eða orðuðu auglýsingar.
Í endurúrskurði staðfestir Neytendastofa fyrri ákvörðun sína í málinu. Sýnt hafi verið fram á með gögnum að Happyworld hafi boðið upp á útsýnisflug, gegn gjaldi, á vélknúnu fisi. Neytendastofa bannaði Happyworld því að auglýsa útsýnisflug á fisi gegn gjaldi. Sekt sé lögð á félagið vegna viðskiptahátta þess sem séu óheimilir og óréttmætir.
Þá var upphæð sektarinnar tvöfölduð frá tvö hundruð upp í fjögur hundruð þúsund krónur.