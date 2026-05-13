Það eru væntanlega flestir sammála um að það er beint samhengi á milli virkni og vellíðanar. Á hvaða aldri sem fólk er þá þroskast það, þrífst, viðheldur hæfni sinni og líður einfaldlega betur með virkni.
Með því að stunda frístundir og íþróttir fær ungt fólk tækifæri til að efla þroska sinn, hreyfifærni, félagsfærni, samkennd og þá tilfinningu sem við viljum öll öðlast – að tilheyra, vera hluti af hópi og heild. Við sem eldri erum þurfum að halda okkur í virkni til að viðhalda hreysti, hressleika og öllu því jákvæða sem virkninni fylgir.
Framsókn í Reykjavík kom á sínum tíma (2006) á frístundastyrk fyrir börn og nú nýtir mikill fjöldi barna sér þetta. Tuttugu árum síðar er kominn tími til að bæta í og viljum við því að fyrsta tómstundin fyrir 18 ára og yngri sé frí óháð kostnaði á ári. Við viljum líka bæta þjónustuna við ungt fólk og opna í því skyni ungmennahús í sem flestum hverfum. Eitt ungmennahús utan alfaraleiðar er engan veginn að sinna þeirri þörf sem er til staðar.
Í mars síðastliðnum bætti Framsókn enn við og lagði fyrir borgarstjórn tillögu um að eldri borgarar undir ákveðnum tekjumörkum fengju frístundastyrk. Tilgangurinn er að auka virkni eldri borgara, sporna við einangrun og bæta andlega, líkamlega og félagslega heilsu. Þessi tillaga var felld af meirihlutaflokkum. Sumir þeirra meirihlutaflokka sem sögðu nei við hugmyndinni um frístundastyrk fyrir eldri borgara fyrir nokkrum vikum auglýsa það nú hástöfum að þeir vilji beita sér fyrir frístundastyrk fyrir eldri borgara eins og um þeirra eigin hugmynd sé að ræða. Þessi afgreiðsla málsins er dæmi um þá ómerkilegu aðfinnslupólitík sem stunduð er af núverandi meirihlutaflokkum í borginni. Þar er kjörorðið „góðar hugmyndir eru aðeins góðar ef þær koma frá okkar flokki“ sem þýðir að margar góðar hugmyndir hafa því miður farið forgörðum undir þeirra stjórn í gegnum tíðina.
Ég er stoltur af því að vera í framboði fyrir flokk sem hefur lengi og með afgerandi hætti staðið fyrir virkni og vellíðan, því að leika sér alla ævi. Það tengir saman það sem Framsókn stendur fyrir í borginni þvert á alla þjónustu og aldursskeið.
Það er kostnaðarsamt að halda úti öflugu frístundastarfi, það þarf að skipuleggja starfið, hafa aðstöðu, mannskap og búnað og því stendur kostnaður allt of oft í vegi fyrir því að fólk sjái sér fært að leyfa börnunum að stunda frístundir eða stunda frístundir sjálft. Framsókn vill stuðla að og styðja við virkni fólks á öllum aldri; barna fram að 18 ára aldri, eldri borgara og jafnframt jaðarsetta hópa sem ekki hafa ráð á að greiða fyrir frístundastarf.
Það vakti athygli mína að nýtingin á frístundastyrk er lítil fyrir börn er í Fella- og Hólahverfinu í Efra Breiðholti. Þó ég hafi sjálfur búið í Vesturbæ Reykjavíkur meira en hálfa ævina þá þykir mér vænt um hverfið síðan ég tók snemma á tíunda áratugnum þátt í að stofna öflugt yngri flokka starf í körfubolta hjá Leikni í Efra Breiðholti. Það gefur til kynna að eitthvað sé brotið í upplýsingamiðlun til foreldra. Það er ljóst að þar má gera betur. Stór hluti hverfisins er af erlendu bergi brotið og það er ekki síður mikilvægt fyrir börn af erlendum uppruna að stunda frístundir.
Það getur haft mikið að segja fyrir börnin og fjölskyldur þeirra til að aðlagast landinu, tungumálinu og samfélaginu. Frístundastyrkur sem ekki er nýttur þýðir því virkni sem ekki á sér stað, vellíðan sem ekki skilar sér. Frístundastyrkir eru til að þeir séu notaðir í þeim tilgangi að skapa virkni og vellíðan. Framsókn vill beita sér fyrir því að koma skilaboðunum um frístundastyrki betur á framfæri í öllum hverfum.
Okkur í Framsókn langar að halda áfram á þessari braut og gera allt sem í okkar valdi stendur til að stuðla að virkni og vellíðan fyrir borgarbúa á öllum aldri. Það er algjörleg ómetanlegt.
Höfundur er í fjórða sæti á borgarstjórnarlista Framsóknar.
