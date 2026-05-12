Unga fólkið heim aftur

Ég er uppalinn á Eskifirði og þar liggja mínar rætur. Þar gekk ég í skóla, stundaði íþróttir og eignaðist mína bestu vini. Eftir útskrift frá Verkmenntaskóla Austurlands lá leið mín og kærustu minnar suður, eins og hjá svo mörgum ungum Austfirðingum.
Þegar náminu lauk fórum við að velta fyrir okkur framtíðinni. Hvar vildum við búa og stefna á að byggja upp okkar framtíð? Hvar vildum við eignast heimili og ala upp börnin okkar? Fyrir okkur var svarið skýrt – við vildum koma heim aftur.
Í dag erum við flutt heim á ný, búin að festa kaup á fasteign og eigum von á okkar fyrsta barni í sumar. Það er stór ákvörðun fyrir ungt fólk að velja sér framtíð í heimabyggð og sú ákvörðun þarf að vera raunhæfur kostur.
Við þurfum samfélag þar sem ungt fólk sér tækifæri. Þar sem hægt er að stunda gott nám og finna störf við hæfi, svo fólk sjái sér fært að koma heim aftur að loknu framhaldsnámi. Það þarf að vera hægt að byggja upp gott líf hér í Fjarðabyggð.
Til þess þurfum við að horfa á heildina.
Við þurfum fjölbreytt atvinnulíf og störf sem skapa öryggi og fyrirsjáanleika fyrir ungt fólk og fjölskyldur þeirra. Við þurfum sterka innviði, öruggar samgöngur og öfluga þjónustu. Við þurfum að standa vörð um leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla svo fjölskyldur geti treyst því að börn þeirra hafi góð tækifæri frá fyrstu árum.
Við þurfum líka samfélag þar sem fólk hefur gaman. Þar sem íþróttir, tómstundir og menning blómstra og skapa lífsgæði fyrir alla aldurshópa. Það eru nefnilega ekki bara störfin sem fá fólk til að setjast að, það er samfélagið í heild sinni.
Ég vil sjá fleiri unga Austfirðinga koma heim aftur. Fólk sem hefur farið í nám eða öðlast reynslu annars staðar, en sér framtíðina hér. Við eigum að skapa samfélag þar sem unga fólkið okkar getur byggt upp gott líf, fundið öryggi og átt bjarta framtíð.
Það er mikilvægt verkefni sem skiptir máli, það á ekki bara við fyrir okkur í dag heldur líka fyrir næstu kynslóðir. Til þess þarf skýra sýn, öfluga innviði og samfélag sem setur fólk í fyrsta sæti.
Nú sem aldrei fyrr skiptir máli að unga fólkið láti rödd sína heyrast. Nýtum kosningaréttinn laugardaginn 16. maí og tökum þátt í að móta það samfélag sem við viljum búa í, fyrir okkur sjálf og öll hin sem eftir okkur koma.
Ef við viljum tryggja að unga fólkið fái skýra rödd í samfélaginu okkar þá er X við S, Samfylkinguna og annað félagshyggjufólk í Fjarðabyggð, eini raunverulegi kosturinn.
Höfundur er í 4. sæti á lista Samfylkingarinnar og annars félagshyggjufólks í Fjarðabyggð.
Njáll Gunnlaugsson skrifar
