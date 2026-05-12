Kársnesið verður þéttbyggðasti reitur landsins

Meirihluti Kópavogsbúa er andvígur Borgarlínunni og þéttingu byggðar. Þetta segir rannsókn sem kynnt var á RÚV. Niðurstaðan kemur eflaust fáum á óvart en í oddvitaumræðum Vísis kom það skýrt fram að einungis Miðflokkurinn ætli að sporna við nýlegri þéttingarstefnu meirihlutans í Kópavogi.
Nú kynnir Kópavogsbær með stolti rammahluta aðalskipulags á vestanverðu Kársnesi. Ég hef ekki hitt einn íbúa sem tekur þessu skipulagi fagnandi og staðreyndin er að þegar framkvæmdum lýkur verður þetta þéttbyggðasti reitur Íslands. Hvers vegna er ekki hlustað á vilja íbúa?
Fossvogsbrúin mætti andspyrnu upphaflega þegar óljóst var hvort hún yrði fyrir almenna umferð og óttuðust íbúar að henni fylgdi mikil bílaumferð. Þegar tilkynnt var að hún væri einungis fyrir almenningssamgöngur, hjólandi og gangandi kom annar tónn í íbúa. Hann mun líklega breytast aftur nú þegar áformin fyrir vestanvert Kársnes eru ljós.
Gert er ráð fyrir 2 bílastæðahúsum í nálægð við brúnna og er nú búið að bæta við um þrjú hundruð íbúðum ofan á núverandi deiliskipulag, þ.m.t. íbúðir án bílastæða. Það má því fastlega gera ráð fyrir því að bílaumferð muni þyngjast verulega á svæðinu og að nemendur við Háskólann í Reykjavík keyri í Kópavog til að leggja í bílastæðahúsi og taka t.d. Hopp-hjól yfir Fossvogsbrúna. Enda á að fjarlægja 300 bílastæði við HR á næstunni.
Tækifærin á vestanverðu Kársnesi eru gríðarleg. Kópavogshöfnin og svæðið þar í kring getur orðið að mjög líflegum reit en þessi þéttingarstefna núverandi meirihluta virðist ætla að kasta því á glæ.
Við í Miðflokknum í Kópavogi leggjum mikla áherslu á skynsemi í skipulagsmálum. Bílastæði og sólarljós eiga ekki að vera lúxusvara, enda algjör óþarfi að þétta á sama máta og við höfum séð í Reykjavík.
Það er einungis eitt í stöðunni fyrir þá íbúa sem hafna slíkri þéttingu. Það er að setja X við M þann 16. maí.
Höfundur er oddviti Miðflokksins í Kópavogi
