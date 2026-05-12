Mikið hefur verið fjallað um leikskólamál í aðdraganda sveitarstjórnarkosninga en í Garðabæ búa ekki bara leikskólabörn. Í bænum búa líka unglingar, unglingar sem eiga ekki lengur greiða leið inn í framhaldsskólann í bænum, Fjölbrautaskólann í Garðabæ.
Þegar skólinn var fluttur úr Lyngásnum og nýtt húsnæði byggt var hluti framkvæmda fjármagnaður með skattfé Garðbæinga. Framan af nutu unglingar bæjarins eðlilegs forgangs að skólanum; hann var jú byggður fyrir þau og í þeirra nærumhverfi.
Á heimasíðu skólans er vitnað í stofnsamning skólans á milli menntamálaráðuneytisins og bæjarstjórnar Garðabæjar þar sem segir skýrt: „Í Garðabæ skal starfa skóli fyrir nemendur á framhaldsskólastigi er sjái um allt nám þar að loknum grunnskóla. Skólinn skal taka við framhaldsnámi sem verið hefur við Garðaskóla.“
Þrátt fyrir þetta breytti Fjölbrautaskólinn í Garðabæ um stefnu fyrir um átta árum. Unglingar úr Garðabæ sem ekki luku grunnskóla með hæstu einkunn fengu skyndilega ekki lengur aðgang að skólanum. Þeir voru sendir annað og út úr bænum, til að stunda nám sem ætti að vera aðgengilegt heima fyrir. Til samanburðar komast unglingar sem búa í Breiðholtinu nokkuð greiðlega inn í Fjölbrautaskólann í Breiðholti og í Hafnarfirði komast flestir Hafnfirðingar inn í Flensborg. Svipað gildirvítt og breytt um landið. Unglingum er ekki úthýst úr sínum heimabæ þegar framhaldsskóli er til staðar í nærumhverfinu.
Af hverju er staðan önnur í Garðabæ?
Er verið að mismuna unglingunum okkar?
Hvers vegna hafa bæjarfulltrúar ekki beitt sér af fullum þunga fyrir því að bæjarbúar fái forgang inn í framhaldsskólann í bænum?
Reglugerð um innritun nemenda í framhaldsskóla nr. 1150/2008 er skýr. Þar segir í 3. mgr. 2. gr.: „Framhaldsskóla er heimilt að veita nemendum sem eiga lögheimili í nágrenni skólans forgang að skólavist á öðrum námsbrautum en þeim er fela í sér sérhæft nám.“ Það er því bæði heimilt og eðlilegt að Garðbæingar krefjist þess að unglingar í bænum fái forgang að Fjölbrautaskólanum í Garðabæ, skólanum sem byggður var fyrir þau og að hluta til með fjármunum bæjarbúa.
Það er hlutverk bæjarfulltrúa að gæta hagsmuna allra íbúa sveitarfélagsins, ekki síst ungs fólks sem er að hefja sína menntavegferð, og krefjast úrbóta þegar ungum íbúum er úthýst úr bænum.
Miðflokkurinn í Garðabæ setur þetta mál í forgang í komandi sveitarstjórnarkosningum. Við munum beita þrýstingi og krefjast þess að unglingar í Garðabæ fái aftur greiðan aðgang að framhaldsskóla bæjarins og geti stundað sitt nám í sínum heimabæ eins og upphaflega var ætlunin. Tækifærið er núna, X-M á laugardaginn.
Höfundur skipar 5. sæti Miðflokksins í Garðabæ.
