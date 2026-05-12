Aðalskipulag Hveragerðisbæjar er ein mikilvægasta stefnumótandi áætlun sveitarfélagsins hverju sinni. Þar eru meðal annars lagðar línur um landnotkun, byggðaþróun og heildarsýn til framtíðar. Þar sem allt landsvæði sveitarfélagsins er skipulagsskylt er aðalskipulag lykilverkfæri til að móta bæjarbrag og tryggja að uppbygging samræmist bæði sérkennum staðarins og vilja íbúa.
Nýverið samþykkti bæjarstjórn aðalskipulag sem gildir til ársins 2037. Fulltrúar D-listans greiddu atkvæði gegn tillögunni, enda telja þeir að skipulagið endurspegli ekki sérstöðu bæjarins né vilja íbúa um framtíðaruppbyggingu. D-listinn mun endurskoða skipulagið og leggja áherslu á lágreista byggð. Sú endurskoðun verður gerð með virkri þátttöku íbúa, þar sem við munum raunverulega hlusta.
Fyrirhugaðar breytingar á Breiðumörk þarf að endurskoða. Þrengingar á götunni munu draga úr umferðarflæði og hafa neikvæð áhrif á aðgengi íbúa. Umferðaröryggi þarf ávallt að vera í forgrunni, sérstaklega í ljósi aukinnar uppbyggingar í dalnum sem gæti leitt til meiri umferðar um íbúðargötur. Í þessu samhengi er mikilvægt að koma Vesturmörk í framkvæmd en hún verður mikilvæg tengigata í vesturhluta bæjarins.
Áform um fækkun bílastæða og aukna áherslu á hjólastíga eru einnig atriði sem mikilvægt er að meta heildstætt. Slíkar breytingar þurfa að byggja á raunhæfri greiningu á þörfum og óskum íbúa og daglegri notkun samgöngukerfisins.
Skipulagið gerir ráð fyrir íbúabyggð á milli núverandi og fyrirhugaðs þjóðvegar. Slík staðsetning vekur eðlilegar spurningar um gæði byggðar og búsetuskilyrði. Jafnframt er gert ráð fyrir hærri byggingum en almennt tíðkast í bænum, þar sem þriggja hæða hús hafa hingað til verið undantekning.
D-listinn mun sinna ábyrgri hagsmunagæslu gagnvart Vegagerðinni og munum við kanna hvort Vegagerðin geti, í samvinnu við Hveragerðisbæ, endurskoðað legu vegarins og fært hann sunnar en nú er gert ráð fyrir.
Í ljósi þess að framkvæmdum við færslu þjóðvegarins hefur verið frestað teljum við á D-listanum mikilvægt að næsta stóra uppbyggingarsvæði bæjarins verði Sólborgarsvæðið, austan Varmár. Sá kostur hefur verið kannaður áður við góðar undirtektir og liggja þegar fyrir drög að skipulagi, sem vissulega er komið til ára sinna og þarfnast endurskoðunar.
Okkur finnst mikilvægt að öll uppbygging taki mið af þeirri lágreistu byggð og samræmdu ásýnd sem hefur einkennt Hveragerðisbæ og notið stuðnings íbúa.
Eitt af lykilatriðum í stefnu D-listans er að efla atvinnulíf meðal annars með því að tryggja nægt framboð atvinnulóða. Í fyrirliggjandi skipulagi er hins vegar verulegur skortur á slíkum lóðum. Það getur hamlað fjölbreyttri atvinnuuppbyggingu og dregið úr tækifærum til framtíðar.
Til að styrkja stoðir samfélagsins þarf markvissa stefnu um að laða að fyrirtæki og stofnanir með fjölbreytta starfsemi.
Aðalskipulag á að vera sameiginleg afurð íbúa og stjórnvalda. Því er mikilvægt að skapa breiða sátt um framtíðarsýn bæjarins. D-listinn leggur áherslu á opið samtal við íbúa um skipulagsmál og aðra þætti sem móta þróun sveitarfélagsins.
Markmiðið er skýrt; að standa vörð um sérkenni Hveragerðisbæjar og þróa bæinn áfram með yfirveguðum og ábyrgum hætti, þar sem bæjarbragur og lífsgæði íbúa eru höfð að leiðarljósi - af ábyrgð fyrir betri lífsgæði.
Höfundur er deildarstjóri í Grunnskólanum í Hveragerði og skipar 3. sæti hjá D-listanum.
