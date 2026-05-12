Samfylkingin hefur leitt leikskólauppbygginguna í borginni undanfarin átta ár og vill halda því áfram af fullum krafti. Á okkar vakt hafa átta nýir leikskólar opnað um alla borg og við erum með skýra áætlun um að byggja átta til viðbótar næstu árin og bæta við 1500 nýjum leikskólarýmum.Samhliða því þarf að auka enn fjármagn í viðhald og endurbætur núverandi leikskóla og við viljum auka það fjármagn um 10 milljarða á næsta tímabili. Við erum líka eini flokkurinn sem talar skýrt um að vilja setja 2,4 milljarða á næstu 4 árum í að bæta mönnun og starfsumhverfið í leikskólunum okkar.Það eru miklar áskoranir í leikskólamálunum enda borgin að stækka hratt og þarfir ungbarnaforeldra miklar og metnaðarmál að mæta þeim eftir bestu getu. En það er lykilatriði að gott jafnvægi sé á milli þess annars vegar að bæta húsakost og innviði leikskólanna og hins vegar að hlúa vel að starfsfólkinu sem ber hið metnaðarfulla fagstarf og menntunarhlutverk leikskólanna á herðunum.Það hefur verið og verður áfram leiðarljós okkar jafnaðarmanna í þessum mikilvæga málaflokki.
Loksins ríkisstjórn sem styður leikskólana
Ríkisstjórnin undir forystu Samfylkingarinnar hefur takið af skarið með að vilja styðja við bakið á leikskólunum með lögfestingu leikskólastigsins og sömuleiðis lögfesta rétt barna til leikskólavistar. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra hefur boðað að ríkið sé tilbúið að komið að fjármögnun leikskóla í samvinnu við sveitarfélögin og er það mikið fagnaðarefni því þannig má efla enn frekar innviði leikskólanna og bæta starfsumhverfið. Það er ekki tilviljun að ríkisstjórnin opnar faðminn gagnvart leikskólunum á vakt Samfylkingarinnar.
Uppbygging í fallegu umhverfi
Við viljum byggja leikskóla í grænu og fallegu umhverfi þar sem börnin hafa fjölbreytta möguleika til að hreyfa sig og leika úti. Þess vegna munum við opna nýjan leikskóla í Elliðaárdal í haust fyrir um 130 börn og annan í Fossvogsdalnum á næsta ári fyrir um 180 börn. Í þriðja lagi viljum við byggja leikskóla á Klambratún og nýta þar reit sem nú hýsir hverfisstöð borgarinnar til að þjóna leikskólabörnum á einu fallegasta útivistarsvæði borgarinnar þar sem eru fjölmörg tækifæri til fjölbreyttrar útivistar, hreyfingar og leikja. Leikskóli á Klambratúni er eitt sjö nýrra verkefna sem borgarráði samþykkti sl. fimmtudag að taka inn í aðgerðaáætlun Brúum bilið um leikskólauppbyggingu í borginni.
Til viðbótar verða svo byggðir leikskóla í Arnarbakka í Breiðholti, við Hlíðarenda og Nauthólsveg, í Miðborg, Völvufelli og Safamýri að ógleymdu nýju leikskólahúsnæði sem verður sérhannað til að mæta nútímalegum þörfum leikskólanna Laugasól og Sunnuás í Laugardal í stað húsnæðis sem komið er til ára sinna og borgar sig ekki að gera við.
Til viðbótar þessu erum við að stækka leikskóla með nýjum húsum sem fjölga deildum um eina eða fleiri.Þær deildir eru við leikskóla í Vesturbæ, Grafarvogi, Hlíðum, Ármúla, Breiðholti, Fossvogi, Grafarholti, Árbæ, Miðborg, Háaleiti og Laugardal.
Valið er skýrt
Í kosningunum á laugardaginn er meðal annars kosið um leikskólamál. Hægri flokkarnir vilja heimgreiðslur sem grafa undan kynjajafnrétti og fyrirtækjaleikskóla sem mismuna börnum eftir stöðu foreldra þeirra á vinnumarkaði. Ef þú vilt leikskóla þar sem öll börn hafa jafnan aðgang, áframhaldandi uppbyggingu vandaðra leikskóla í fallegu umhverfi og stöðugar umbætur í vinnuumhverfi starfsfólks og barna - þá er Samfylkingin rétti kosturinn fyrir þig. X-S!
Höfundur er frambjóðandi og borgarfulltrúi Samfylkingarinnar.
