Við eigum ótrúlega flott svæði hér innan bæjarmarkanna og þar liggja tækifærin að mínu mati til að stækka Skagakökuna til muna. Fólk keyrir í önnur bæjarfélög fyrir alls konar afþreyingu, hvort sem það er fyrir okkur fullorðna fólkið eða fyrir börnin okkar. Væri ekki gaman að snúa dæminu við? Viljum við ekki hvetja aðra til að koma til okkar? Hvernig eiga aðrir að vita af því sem við eigum ef við segjum engum frá því? Viljum við hafa þessi gæði út af fyrir okkur? Er það þess vegna sem við hugsum ekki stærra og hugsum jafnvel ekki enn betur um það sem við eigum saman? Ef gestir koma hingað að njóta gæðanna sem við sannarlega eigum og versla svo hér í heimabyggð og styðja þar með við atvinnulífið sem er hér til staðar – er þá ekki bara frábært að segja fólki frá öllu því jákvæða sem við eigum?
Væri ekki gaman
ef Merkurtún væri okkar eigin Bjössaróló? Gera svæðið upp með fallegum hætti, með tækjum sem ná til krakkanna og fara í alvöru andlitslyftingu? Það mætti skilgreina fótboltavöllinn betur með tilvísunum í alvöru hetjur úr sögu ÍA. Það mætti búa til svæði fyrir fjölskyldur til að koma saman og eiga notalegar stundir eða svæði þar sem auðvelt er að halda barnaafmæli utandyra. Það væri hægt að loka báðum inngöngum með hliðum og gera þetta svolítið fjölskylduvænt og fallegt.
Væri ekki gaman ef Skógræktin væri okkar eigin Hellisgerði og okkar eigin Jólaskógur? Þetta væri ekki flókið i framkvæmd, því við sem samfélag getum sameinast um að búa til alvöru aðventuveislu þar sem ljósin fá að lifa, jólasögur hengdar upp á völdum stöðum, kórar syngja á aðventusunnudögunum fjórum þar sem stemningin eykst með hverjum sunnudeginum nær jólum. Börn allsstaðar af landinu vilja koma í Jólaskógræktina á Akranesi! Af hverju ekki? Okkar börn geta notið enn frekar því þau búa nálægt Jólaskógræktinni og hafa því forskot á sæluna! Seljum ristaðar möndlur og heitt súkkulaði með kósý jólatónlist í gangi allar aðventuhelgarnar og jafnvel á völdum virkum aðventukvöldum. Svo ég tali nú ekki um okkar besta Jón í Miðvogi sem getur verið að selja og sýna jólatré í fötum, tröpputré og allt sem því fylgir. Þetta er alveg stöngin inn úr víti dæmi og enginn í marki.
Væri ekki gaman ef svæðið við höfnina væri stútfull af lífi og menningu? Ég hvet ykkur til að standa fyrir ofan höfnina, líta yfir svæðið og reyna svo að segja ykkur sjálfum að þetta sé ekki dauðafæri til að skora þriggja stiga körfu með engan varnarmann fyrir framan ykkur og engin pressa frá áhorfendum í sal! Við skorum þennan þrist með því að byggja upp skemmtilegt og líflegt svæði þarna með veitingastað/kaffihúsi og lífi þar í kring – frábært útsýni yfir eitt fallegasta svæði landsins. Horfið bara út á hafið og ímyndið ykkur!
Væri ekki gaman ef Guðlaug, staðsett við okkar allra besta Langasand, fengi upplyftinguna sem hún þarf til að verða heimsfrægt lón? Í það minnsta heimsfrægt á Íslandi! Ef þið getið fundið lón með jafn fögru útsýni þá hnippið þið í mig. Þetta er frábær staðsetning og sem teymi eru Guðlaug og Langisandur vanmetin auðlind Akraness! Þvílík fegurð á einum bletti. Byggjum upp Guðlaugu með alvöru klefum þar sem hægt er að skola almennilega af sér, jafnvel byggja upp frekari innviði sem ýta undir að við getum auglýst og markaðsett þessa snilld sem við búum að hér á Skaganum!
Væri ekki gaman ef jafn margir myndu skoða Langasand og fara að skoða Rauðasand? Fáum ferðamanninn hingað að skoða Langasand á sólríkum sumardegi. Tökum myndir, sendum þær út og fögnum þessari strandlengjuveislu. Langisandurinn er og verður alltaf okkar en ég sé ekkert að því að monta okkur aðeins af honum og gera enn meira en við erum að gera.
Væri ekki gaman ef við ættum enn barnvænni sundlaug með frábærri sambyggðri innilaug sem hægt er að selja til ferðamanna og íbúa úr öðrum sveitarfélögum? Ég ætla ekki að ljúga og þykjast vita nógu mikið um hvað þarf nákvæmlega til að þetta verði að veruleika og þetta er vissulega það erfiðasta/kostnaðarsamasta í framkvæmd af öllum hugmyndunum í þessum pistli. En engu að síður eitthvað sem við þyrftum að velta upp og ætti að vera hluti af stærri markaðsherferð bæjarins. Þetta er lýðheilsumál fyrst og fremst og við getum öll notið góðs af, hvort sem það er sundfélagið, skólasamfélagið, endurhæfing eða almenn lýðheilsa. Aðstaðan þarf að sjálfsögðu að vera hönnuð með aldraða, fatlaða og hreyfihamlaða í huga því við viljum að við öll getum notið. Við viljum vera með allt upp á tíu í íþrótta- og velferðarsamfélaginu okkar og það má í það minnsta láta sig dreyma.Væri ekki gaman að hrinda framkvæmanlegum og skemmtilegum hugmyndum af stað og markaðssetja bæinn innan sem utan bæjarmarka? Við viljum gera hlutina vel til að ásýndin út á við sé góð en aldrei gleyma því að við þurfum ekki síður að hafa hana góða inn á við og fyrir okkur sjálf. Vegna þess að þó að við fáum fleiri ferðamenn eða gesti hingað þá munu það alltaf verða við Skagamenn sem vonandi nýtum okkar auðlindir mest sjálf. Finnum saman gleðina og leiðina til þess að láta hlutina ganga upp.
Væri ekki gaman að setja X við C laugardaginn 16. maí næstkomandi og leyfa okkur öllum að dreyma um enn betra samfélag?
Höfundur situr í 3.sæti á lista Viðreisnar á Akranesi.
