Þegar verið er að ræða þjónustu við fatlaða einstaklinga er jafn mikilvægt að ræða það sem vel er gert og það sem betur má fara í málefnium fatlaðra.Ég hef búið í Garðabæ frá barnsaldri og nú sem foreldri fatlaðs einstaklings.
Ég hef áratuga reynslu af þjónustu bæjarins við málefni fatlaðra. Allt frá leikskólagöngu að framhaldskólanámi höfum við fengið frábæra þjónustu. Við foreldrar fórum nýjar meðferðarleiðir fyrir einhverfa sem bærinn sýndi skilning og sveigjanleika. Bærinn tók jafnframt þátt í kostnaði vegna þeirrar þjónustu.
Sonur okkar er nú fullorðinn einstaklingur og bíður eftir að komast í sértækt íbúðarúrræði. Á meðan hann bíður hefur bærinn boðið upp á mikilvægan undirbúning fyrir sjálfstæða búsetu með reglulegri dvöl á áfangaheimili, tvær vikur í hverjum mánuði. Markmið þeirrar þjónustu er að undirbúa hann fyrir að flytja að heiman og efla sjálfstæði hans. Hann stundar vinnu með stuðningi. Jafnframt hefur hann notið frábærrar liðveislu. Þessi þjónusta hefur verið veitt af starfsfólki velferðarsviðs sem ávallt hefur lagt sig fram að sinna þeim skyldum sem bæjarfélagið hefur gagnvart fötluðum. Öll þessi þjónusta hefur reynst syni mínum afar vel og veitt honum öryggi, aukin lífsgæði og færni sem hann hefur öðlast.
Það er einnig mikilvægt að nefna að frá því núverandi meirihluti tók við stjórn bæjarins hefur verið tekið myndarlega til í málaflokknum. Við finnum að lögð hefur verið aukin áhersla á málefni fatlaðs fólks og unnið markvisst að því að stytta og eyða biðlistum sem snúa að þessum viðkvæma hópi. Það var mjög áhugavert að vera í rýnishóp á vegum bæjarins, þar sem rætt var um þjónustu og hvað betur mætti gera í þessum málaflokki. Það er ánægjulegt að sjá að ábendingum sem komu þar fram hefur verið hrundið markvisst í framkvæmd af núverandi meirihluta. Má þar nefna undirbúning sem hafin er við opnun félagsmiðstöðvar fyrir fötluð ungmenni í bænum. Þá hefur stjórnendum Garðabæjar einnig tekist að byggja íbúðarkjarna fyrir 7 einstaklinga og setja af stað annan slíkan á þessu eina kjörtímabili og stytta svo um munar þann biðlista sem hefur verið.
Reynsla okkar er sú að hjá núverandi meirihluta bæjarins mætum við skilningi og að aukinn kraftur hefur verið settur í málaflokkinn. Það skiptir máli að þeir sem stjórna og starfsfólk bæjarins fái að heyra þegar þeirra vinna skilar raunverulegum árangri í lífi fólks.Við erum þakklát fyrir þá þjónustu sem sonur okkar hefur fengið í gegnum árin og vonum að núverandi meirihluti fái umboð til að halda áfram á sömu braut með áherslu á virðingu, stuðning og raunverulegum tækifærum fyrir fatlað fólk til þátttöku og sjálfstæðis.
Höfundur er móðir einhverfs einstaklings.
