Í mínum huga hefur Reykjavík alltaf verið háskólaborg. Eða eins og Dagur B. Eggertsson, fyrrverandi borgarstjóri, sagði oft: „Það eru til tvenns konar borgir: deyjandi borgir og háskólaborgir!“
Frá árinu 2017 hafa rúmlega 900 námsmannaíbúðir verið byggðar í Reykjavík og um 750 til viðbótar eru ýmist í byggingu eða fyrirhugaðar á næstu misserum. Margar þessara íbúða á vegum Félagsstofnunar stúdenta sá ég rísa á minni háskólagöngu og hafði síðar aðkomu að, með beinum eða óbeinum hætti, í gegnum störf mín sem forseti Stúdentaráðs Háskóla Íslands. Ég var til dæmis nýbyrjuð í háskólanum þegar uppbygging 244 íbúða á Vísindagarðasvæðinu (Mýrargörðum) var komin á fullt skrið árið 2017 og fylgdist með þeim rísa á daglegri leið minni þar hjá, allt þar til þær voru teknar í notkun árið 2020. Árið 2021 fögnuðum við í Stúdentaráði svo nýrri viðbyggingu við Gamla garð, þar sem bættust við 69 herbergi. Sama ár fékk ég þann heiður að taka þátt í ferli FS og Háskóla Íslands vegna kaupa á Hótel Sögu, þar sem nú eru 111 íbúðir. Með því allra síðasta sem ég gerði sem forseti var að vera viðstödd undirritun viljayfirlýsingar árið 2022 um stúdentaíbúðir við Vatnsstíg, þar sem nú hafa 14 einstaklingsherbergi nýlega verið tekin í notkun.
Þessi umfangsmikla uppbygging stúdentagarða hefði ekki átt sér stað nema vegna góðs samstarfs Reykjavíkurborgar við HÍ og FS, Háskólann í Reykjavík og Byggingafélag námsmanna. Samstarfið við borgina gekk vel vegna pólitísks vilja þeirra sem hafa stýrt henni á liðnum kjörtímabilum. Það endurspeglar þá forgangsröðun Samfylkingarinnar að húsnæðisuppbygging sé að hluta óhagnaðardrifin og þjóni fjölbreyttum hópum.
Uppbyggingin í Vatnsmýrinni gekk reyndar ekki alltaf snurðulaust fyrir sig - og í þeim tilfellum var brýnt að eiga trausta bakhjarla. Það kom nefnilega fyrir að forysta stúdentahreyfingarinnar hafði aðrar áherslur en stjórnsýsla háskólans, eða HÍ aðrar fyrirætlanir en FS. Stúdentaráð naut hins vegar ávallt ótvíræðs stuðnings FS - og öfugt! Auk þess reyndist gott samstarf við borgarstjóra og meirihluta borgarstjórnar, með Samfylkinguna í fararbroddi, nauðsynlegt. Verkefnunum var ýtt áfram í sameiningu og það skipti sköpum að Samfylkingin í Reykjavík sýndi vilja í verki með því að vera eina sveitarfélagið á höfuðborgarsvæðinu sem studdi uppbyggingu námsmannaíbúða með lóðaúthlutunum.
Aðsókn á stúdentagarða FS er enn í dag mikil og telur biðlistinn 724 manns. Stofnunin bíður eftir því að geta reist um 380 íbúðir, þar á meðal á nýjum lóðum í Nýja Skerjafirði í
Vatnsmýrinni. Það eru áform um rúmlega 180 fjölskylduíbúðir fyrir stúdenta, innan svæðis þar sem gert er ráð fyrir íbúðum fyrir allt að þrjú þúsund manns. Þarna eru mikil tækifæri sem brýnt er að nýta og það væri hagur allra að leysa úr þeirri flóknu stöðu sem hefur tafið uppbyggingu svæðisins. Það er önnur saga sem er óþarfi að rekja hér, en ég nefni til að undirstrika þörfina fyrir áframhaldandi uppbyggingu stúdentagarða og óhagnaðardrifins húsnæðis, sem og mikilvægi náins samstarfs ríkis og sveitarfélaga í þágu íbúa.
Stefna Samfylkingarinnar er að styðja afdráttarlaust áfram við fjölbreytt búsetuform. Við lítum svo á að aðgangur námsfólks að húsnæði í nálægð við skóla og á viðráðanlegu verði sé lykilforsenda þess að jafna aðgengi að námi óháð búsetu, um leið og slíkt eflir mannlíf í hverfum borgarinnar. Þess vegna skiptir máli hver stýrir Reykjavík og hvaða framtíðarsýn ræður för í skipulags- og húsnæðismálum.
Kjósum Samfylkinguna í Reykjavík og höldum því til streitu að byggja borg sem styður við daglegt líf, tryggir fjölbreytt húsnæði fyrir alla hópa og hefur grunnþjónustu innan seilingar. Borg sem hvetur til samveru og útivistar og hverfi sem iða af lífi og gleði. Þitt atkvæði skiptir máli til að tryggja það.
Höfundur skipar 9. sæti á lista Samfylkingarinnar fyrir borgarstjórnarkosningarnar 16. maí næstkomandi.
