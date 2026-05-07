Skólamál eru eitt mikilvægasta verkefni sveitarfélaganna. Í skólunum mótast framtíðin, þar læra börnin okkar að lesa, reikna og skapa en ekki síður að vera hluti af samfélagi, eignast vini, takast á við áskoranir og finna styrkleika sína.
Við þurfum að ræða um skólamál sem langtímafjárfestingu í börnum, fjölskyldum og samfélaginu öllu. Góður skóli verður til með öflugu starfsfólki, skýrri sýn, góðum aðbúnaði, snemmtækri íhlutun og þeirri pólitísku ákvörðun að setja börnin í forgang.
Við í Framsókn í Hafnarfirði viljum halda áfram að byggja upp öflugt skólakerfi þar sem öll börn fá tækifæri til að njóta sín. Við viljum mæta fjölbreyttum þörfum barna með meiri stuðningi og sterkari þjónustu. Markmiðið er að hvert barn finni að það tilheyri skólasamfélaginu og sé viðurkennt á sínum eigin forsendum.
Þar sem grunnurinn er lagður
Leikskólinn er fyrsta skólastigið og þar hefst formleg skólaganga barnsins. Leikskólar eru menntastofnanir og ein mikilvægasta fjárfesting samfélagsins.
Við í Framsókn viljum fjölga stöðugildum í leikskólum til að mæta styttingu vinnuvikunnar og tryggja að börn fái þá faglegu þjónustu sem þau þurfa. Við viljum einnig endurskoða rýmisþörf fyrir hvert barn í leikskólum. Börn þurfa gott rými til að leika, læra, hvílast og þroskast. Starfsfólk þarf aðstæður sem gera því kleift að sinna starfinu af fagmennsku.
Skólalóðir eru í forgangi og nú verður farið í stórátak í endurbótum á leik- og grunnskólalóðum. Skólalóðir eiga að hvetja til hreyfingar, leiks, sköpunar og samskipta. Þær eiga að vera öruggar, fjölbreyttar og lifandi. Sama á við um innivistina. Hljóðvist, loftgæði og lýsing hafa áhrif á líðan barna og starfsfólks alla daga. Þetta eru grunnforsendur góðs skólastarfs.
Á leikskólum sjá fagfólk og foreldrar oft fyrst merki um að barn þurfi aukinn stuðning. Snemmtæk íhlutun er ein besta fjárfesting sem sveitarfélag getur ráðist í. Hún dregur úr álagi síðar meir, bætir líðan barna og skapar betri vinnuaðstæður fyrir starfsfólk.
Við þurfum að halda áfram að byggja upp leikskóla þar sem börnin fá sterkan grunn, foreldrar finni öryggi og starfsfólk upplifir að það hafi tíma, rými og stuðning til að sinna starfinu sínu vel. Með því eykst vellíðan, veikindafjarvistum starfsfólks fækkar og starfsandinn verður betri.
Grunnskólinn, frístundaheimilin og félagsmiðstöðvarnar
Grunnskólinn er hornsteinn í lífi barna. Þar verja þau stórum hluta dagsins í heil 10 ár. Þess vegna skiptir öllu máli að grunnskólarnir okkar séu vel mannaðir, vel studdir og í stakk búnir til að mæta börnum á þeirra forsendum.
Í Hafnarfirði eru um 4.000 börn og ungmenni í grunnskólum bæjarins. Þótt heildarfjöldi nemenda hafi lítið breyst síðustu ár hefur stuðningur við þá verið aukinn. Börn eiga ekki að þurfa að bíða eftir því að vandinn verði orðinn of stór áður en gripið er inn í. Snemmtæk íhlutun á að vera rauður þráður í öllu skólastarfi. Þegar barn þarf stuðning, hvort sem það er námslegur, félagslegur, hegðunartengdur eða tilfinningalegur þá skiptir tíminn máli. Því fyrr sem við hjálpum því meiri líkur eru á að barninu líði betur, nái betri tökum á skólagöngunni og fjölskyldan öll finni fyrir meiri öryggi. Mikilvægt er að samfella sé á milli leik- og grunnskólans og að börn sem þurfa auka stuðning í leikskóla haldi áfram að fá stuðning þegar barnið kemur í grunnskólann.
Við þurfum að halda þessari vinnu áfram. Við þurfum að tryggja öfluga sérkennslu og samfellu í þjónustu við börn sem er útfærð útfrá þörfum þeirra. Við viljum efla sértæk úrræði innan bæjarins og halda áfram að byggja upp fjölbreytt net sérdeilda og stuðningsúrræða. Ný úrræði í Áslandsskóla og Hraunvallaskóla eru dæmi um mikilvægar aðgerðir þar sem leitast er við að mæta börnum betur innan heimabyggðar. Slík uppbygging skiptir máli. Hún styður börnin, fjölskyldurnar og skólana. Fulltrúi farsældar er kominn í alla grunnskóla og er mikil ánægja bæði hjá starfsfólki skóla, foreldra og ekki síst nemendanna með þessa góðu viðbót við úrræði grunnskólans.
Frístundaheimili og félagsmiðstöðvar eru innan grunnskólanna. Þar fá börn og ungmenni tækifæri til að rækta félagsfærni, prófa sig áfram, finna áhugamál og tilheyra hópi. Við viljum fjölga stöðugildum í félagsmiðstöðvum og styrkja forvarnastarf með þátttöku foreldra, meðal annars með því að efla Götuvitann. Öflugt frístunda- og félagsstarf er forvörn, félagslegt öryggisnet og oft staðurinn þar sem börn finna röddina sína.
Við þurfum líka að horfa til starfsfólksins. Starfsfólk skólanna bera uppi kerfið á hverjum degi. Þegar við fjárfestum myndarlega í skólakerfinu, aukum stuðning og eflum snemmtæka íhlutun þá erum við ekki aðeins að styðja börnin. Við erum líka að bæta vinnuumhverfi starfsfólks. Betri mönnun, skýrari verkferlar og meiri faglegur stuðningur eykur vellíðan á vinnustað, dregur úr veikindum og bætir starfsandann. Þegar börnin fá stuðning fyrr þá verður álagið minna síðar. Það finna allir, börnin, foreldrarnir og starfsfólkið.
Börnin fyrst
Skólamál snúast á endanum um forgangsröðun. Við í Framsókn í Hafnarfirði setjum börn og fjölskyldur í forgang. Við viljum efla leik- og grunnskóla, tryggja aukinn stuðning við fjölbreyttar þarfir nemenda, bæta innivist og aðstöðu, styrkja frístundaheimili og félagsmiðstöðvar og halda áfram að byggja upp öflugt forvarnastarf. Við viljum skólakerfi sem grípur börn snemma, styður starfsfólk vel og skapar traust milli heimila, skóla og sveitarfélags.
Þetta er fjárfesting sem skilar sér í sterkari börnum, öruggari fjölskyldum, betri líðan, betri starfsanda, minni veikindum vegna álags og öflugra samfélagi.
Þegar við fjárfestum í börnum þá fjárfestum við í Hafnarfirði til framtíðar.
Ásdís Jóhannesdóttir, grunnskólakennari og á lista Framsóknar.
Lena Karen Sveinsdóttir, deildarstjóri í grunnskóla og á lista Framsóknar.
Valdimar Víðisson, fyrrverandi skólastjóri, oddviti Framsóknar og bæjarstjóri.
