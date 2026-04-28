Skoðun

Pólitísk for­gangs­röðun í þágu allra Kópa­vogs­búa

Sigurður Kári Harðarsson skrifar

Núna eru um þrjár vikur til sveitarstjórnarkosninga. Núverandi meirihluti undir forystu Sjálfstæðisflokks og Framsóknar hefur verið mjög áberandi í fjölmiðlum upp á síðkastið þar sem fulltrúar hans tala um hversu frábær þjónustan í bænum sé og hvernig samráð við íbúa hafi ráðið ríkjum á yfirstandandi kjörtímabili. Þegar rýnt er í stöðuna teiknast upp allt önnur mynd; mynd sem gengur í berhögg við þann málflutning. Nýtt minnisblað velferðarnefndar Kópavogsbæjar dregur upp dökka mynd af stöðu mála þar sem fjöldi manns bíða eftir lögbundinni þjónustu.

Lögbundinn þjónusta sett á ís

Í stuttu máli snýst vandinn um fjárskort og forgangsröðun, sem hefur leitt til þess að mikilvæg lögbundin þjónusta er sett á ís. Þrátt fyrir að bærinn viðurkenni vandann heldur bæjarstjóri því fram að Kópavogsbær veiti viðunandi þjónustu. Þetta er dæmi um pólitíska forgansröðun; bærinn hefur bolmagn til þess að sinna þessum lögbundnu verkefnum.

Í minnisblaðinu kemur fram að í Kópavogsbæ bíða 115 einstaklingar eftir einstaklingsstuðningi. Eins og staðan er í dag er starfsfólk einungis ráðið inn fyrir einstaklinga í flokki 1 á meðan þjónustuþurfi einstaklingar á biðlistum sem tilheyra flokkum 2 og 3 fá ekki þjónustu. Það liggur ekki fyrir hvenær Kópavogsbær mun saxa á biðlista flokka 2 og 3 því þar skortir fjármagn.

Það kemur undirrituðum spánskt fyrir sjónir að heyra bæjarstjóra í Sprengisandi monta sig af því að hafa skorið niður og bætt þjónustu þegar biðlistar eftir stuðnings- og stoðþjónustu fyrir fullorðið fatlað fólk hafa tvöfaldast milli ára, frá 16 upp í 32. Það er ekki mikill sómi af því að státa sig af þjónustu bæjarins þegar lögbundin grunnþjónusta er fjársvelt.

Vafasöm forgangsröðun

Höfum það hugfast að núverandi forgangsröðun, þar sem viðkvæmustu hóparnir sitja á hakanum, er ekki náttúrulögmál. Meint gott gengi í ársreikningi dugar skammt þegar íbúum Kópavogs er neitað um nauðsynlega lögbundna þjónustu sem þeir þurfa til að geta lifað sinn dag.

Þessu munum við í Samfylkingu að breyta. Það er sárt að það þurfi að vera sérstakt kosningamál að veita lögbundna þjónustu til þess að gera Kópavogsbúum kleift að athafna sig í hversdagsleikanum en það er einmitt það sem við munum koma til með að gera. Tryggjum að breytingar á þjónustunni verða unnar í samráði við notendur hennar enda eru það þau sem þekkja kerfið best og veitum lögbundna þjónustu. Það verður að vera gott að búa í Kópavogi fyrir alla íbúa Kópavogs.

Höfundur skipar 11. sæti á lista Samfylkingarinnar í Kópavogi.

Samfylkingin Kópavogur

