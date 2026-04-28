Þann 16. maí kjósum við ekki aðeins um fulltrúa til að stýra Kópavogsbæ næstu ár, heldur um stefnu, hugarfar og framtíðarsýn. Við kjósum um hvort við ætlum að sitja hjá eða taka skref fram á við. Kjörorð Sjálfstæðisflokksins í Kópavogi eru skýr: Kópavogur í sókn.
En hvað þýðir það í raun?
Að vera í sókn er ekki bara slagorð – það er ákvörðun. Það er hugarfar sem felur í sér að þora þegar aðrir hika, að taka frumkvæði í stað þess að bíða og að móta framtíðina í stað þess að láta aðstæður móta okkur.
Að vera í sókn þýðir að byggja upp samfélag þar sem lífsgæði íbúa eru í forgrunni. Samfélag sem einfaldar daglegt líf, styður við fjölskyldur og tryggir sterka og áreiðanlega grunnþjónustu. Það þýðir líka að reka bæinn af ábyrgð – halda fasteignagjöldum í lágmarki og tryggja hagkvæman rekstur sem skilar sér til íbúa.
Sókn felst í því að fjárfesta í því sem skiptir mestu máli. Öflugir skólar eru hornsteinn samfélagsins, þar sem árangur og velferð nemenda fara saman. Þjónusta við barnafjölskyldur þarf að vera stöðug og traust, þar sem Kópavogsmódelið heldur áfram að þróast með þarfir fólks í huga.
Við viljum samfélag þar sem vellíðan er ekki aukaatriði heldur leiðarljós – þar sem lýðheilsa er í forgrunni fyrir alla aldurshópa og þar sem aðstæður styðja við hreyfingu, útiveru og virkni í daglegu lífi.
Að vera í sókn þýðir líka að daglegt líf gangi upp. Samgöngur þurfa að vera raunhæfar og skilvirkar, þannig að fólk komist leiðar sinnar án óþarfa flækjustigs. Um leið viljum við efla samfélagsandann með viðburðum og bæjarhátíð árlega sem tengir íbúa saman og styrkir samkennd.
Framsýni skiptir sköpum. Við ætlum að byggja upp lifandi miðbæjarkjarna í Hamraborg og Smáranum, efla menningar- og lýðheilsukjarna í efri byggðum og þróa aðlaðandi útivistarsvæði fyrir fjölskyldur. Skipulag, húsnæði, skólar og innviðir eiga að vera skrefi á undan – ekki á eftir.
Að vera í sókn er líka að sækja tækifæri. Við viljum laða að nýjar hugmyndir, fyrirtæki og fjárfestingu sem styrkir samfélagið og skapar fleiri tækifæri fyrir íbúa. En sókn felur jafnframt í sér ábyrgð: að taka skynsamlegar, sjálfbærar ákvarðanir sem tryggja jafnvægi og traustan rekstur til framtíðar.
Við ætlum ekki að vera varfærin eða stöðnuð. Við ætlum að vera ákveðin, horfa fram á við og móta framtíð Kópavogs af krafti – þannig að bærinn verði áfram eftirsóknarverður fyrir allar kynslóðir.
Þann 16. maí er valið skýrt: Kópavogur í sókn.
Höfundur er bæjarstjóri og oddviti Sjálfstæðisflokksins í Kópavogi.
