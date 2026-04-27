Akureyri stendur á tímamótum. Samþykkt hefur verið þingsályktunartillaga þess efnis að Akureyri verði skilgreind sem svæðisborg, sem felur í sér viðurkenningu á hlutverki Akureyrar sem þjónustukjarna fyrir mun stærra svæði en bæjarmörkin ein og sér ná yfir. Það hlutverk er brýnt að efla.
Í samtölum við hagaðila bæði innan Akureyrar og um allt Norðurland, hefur komið skýrt fram að erlendir fjárfestar leggja ríka áherslu á grunninnviði þegar þeir kanna tækifæri á svæðinu. Meðal algengustu spurninga þeirra eru: Hvar er næsti háskóli? Hvar er næsta sjúkrahús? Hvar er næsti alþjóðaflugvöllur?Hér hefur Akureyri miklu hlutverki að gegna og ber mikla ábyrgð á því að þessir innviðir séu í lagi.
Háskólar, sjúkrahús og flugvellir eru á ábyrgð ríkisins, ekki sveitarfélaga. Þegar ákvarðanir eru teknar fjarri og þekking á staðbundnum aðstæðum gjarnan mismikil, skiptir öflug hagsmunagæsla á Alþingi höfuðmáli.
Slík hagsmunagæsla hefur verið lítt áberandi undanfarið. Á því geta verið skýringar, hagsmunagæsla er ekki alltaf háð opinberlega. Sú staða er hins vegar óhjákvæmilega veik að einn stærsti sveitarstjórnarflokkur Akureyrar til margra ára virðist hafa litla sem enga tengingu við Alþingi og þar með takmarkaðar leiðir til samtals og áhrifa.
Viðreisn hefur haft á sér yfirbragð höfuðborgarflokks og oft fengið ákúrur fyrir að hirða lítt um landsbyggðirnar, gjarnan ranglega. Þegar grannt er skoðað er mikil gerjun í gangi með því að öflug svæðisfélög eru að rísa upp víða um land og það er algerlega ljóst á þeirri þróun sem er að eiga sér stað innan flokksins að Viðreisn ætlar sér að verða verðugur flokkur allra landsmanna. Í þeirri vegferð mun flokksforystan ekki komast upp með neitt annað en að hlusta grannt eftir því sem frá Akureyri kemur.
Viðreisn á Akureyri mun leggja sérstaka áherslu á að vera sterk rödd sveitarfélagsins gagnvart ríkisvaldinu og vinna markvisst að því að standa vörð um og efla lykilinnviði til framtíðar.
Höfundur er sjúkraþjálfari, frv. formaður Félags sjúkraþjálfara og skipar 7. sæti á framboðslista Viðreisnar á Akureyri fyrir bæjarstjórnarkosningar þann 16. maí 2026.
