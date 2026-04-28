Íslensk stjórnmál og samfélagsumræða árið 2026 einkennast um of af varnarbaráttu. Við ræðum um hvernig eigi að „laga“ kerfi sem eru löngu sprungin, hvernig eigi að „þétta“ byggð í kringum gamlar deilur og hvernig eigi að fjármagna innviði sem eru þegar orðnir úreltir á teikniborðinu. Reykjavík, okkar sögulega höfuðborg, er orðin gísl eigin vaxtarverkja. Umferðaröngþveiti, húsnæðisokur og hnignandi innviðir eru farnir að éta upp það dýrmætasta sem við eigum: Tíma okkar, andlega heilsu og hamingju.
En hvað ef við hættum að horfa niður á tærnar á okkur og lítum til sjóndeildarhringsins? Lausnin á kerfislægri sjálfheldu Íslands liggur ekki í fleiri göngum undir gamlar götur, heldur í því að þora að teikna upp nýja framtíð. Sú framtíð heitir Leirársveit. Með því að reisa nýja borg og sælureit á þessu einstaka svæði – tengda höfuðborgarsvæðinu með nútímalegum samgöngum undir Kollafjörð og beint á Sandskeið – getum við skapað efnahagslega sprengju og lífsgæði sem eiga sér enga hliðstæðu á heimsvísu.
Við skulum tala hreint út um efnahaginn. Núverandi áætlanir um innviðauppbyggingu í Reykjavík, svo sem Borgarlínu og Sundabraut í sinni gömlu mynd, hljóða upp á mörg hundruð milljarða króna. Þetta eru fjármunir sem munu, þegar upp er staðið, aðeins viðhalda óbreyttu ástandi. Með því að færa þungamiðju uppbyggingarinnar í Leirársveit breytum við leikreglunum.
Í Leirársveit er landið víðáttumikið og aðgengilegt. Með því að úthluta þar lóðum á kostnaðarverði getum við boðið ungu fólki og fjölskyldum húsnæði á verði sem er 40-50% lægra en þekkist í Reykjavík. Þetta er ekki bara félagslegt réttlæti; þetta er efnahagsleg vítamínsprauta. Þegar tugir milljarða króna á ári losna úr húsnæðisvöxtum og færast yfir í neyslu, nýsköpun og menningu, verður til hagvöxtur sem mun draga vagninn fyrir alla þjóðina. Þetta er „sprengjan“ sem mun gera Ísland að öflugasta efnahagssvæði Norðurlanda.
Hamingja er órjúfanlega tengd umhverfi okkar. Leirársveit býður upp á náttúrufegurð sem gerir hvern vinnudag að upplifun. Ímyndið ykkur að búa í borg þar sem loftið er alltaf tært, vatnið kemur beint úr ósnortnum lindum og hitaveitan nýtir sjóðandi orku jarðar án þess að skaða umhverfið.
Nýja borgin yrði hönnuð sem „20-mínútna samfélag“, þar sem leikskólar, skólar, vinnustaðir, stofnanir og útivist eru í göngufæri. Við myndum byggja nýja leikskóla og skóla með nýjustu tækni, lausa við myglu og hannaðir meðal annars fyrir skapandi nám. Með því að flytja innanlandsflugið og miðstöðvar ríkisins í þetta nýja undraland, losum við um þrýstinginn á Reykjavík og búum til nýja menningarmiðstöð. Hér yrðu reist ný hótel með fjallasýn, baðlón sem nýta jarðvarmann og ævintýragarðar sem yrðu hannaðir í takt við íslenska náttúru. Þetta yrði staður þar sem fólk alls staðar að úr heiminum myndi þrá að búa. Hreint loft, hrein orka og hreint vatn í náttúru Íslands.
Lykillinn að þessu er samgöngubyltingin. Með því að leggja göng undir Kollafjörð og tengja þau við nýja umferðarmiðstöð á Sandskeiði, búum við til hringtengingu sem tekur þungaumferðina út úr íbúðahverfum Reykjavíkur. Suðurland, Reykjanes, Vesturland og nýja miðlæga borgin í Leirársveit verða eitt samfellt og skilvirkt atvinnusvæði.
Ferðatími fólks styttist gríðarlega. Tími sem áður fór í biðraðir á Miklubraut færist nú yfir í samveru með fjölskyldunni, hreyfingu í hreinni náttúru eða nýsköpun í vinnunni. Þegar við tölum um að gera Ísland að áhugaverðasta stað í heimi til að búa á, þá erum við að tala um þetta: Jafnvægið milli hátækni, öflugs efnahags og algjörrar nálægðar við ósnortna náttúru.
Við getum ekki beðið lengur. Undirheimar pólitíkurinnar og hagsmunaverktakar munu berjast gegn þessu, því þeir hagnast á skortinum og þrengslunum í Reykjavík. En við verðum að spyrja okkur: Á hagnaður fárra að ráða lífshamingju heillar þjóðar?
Svarið er nei. Með því að ráðast í uppbyggingu í Leirársveit erum við að taka völdin aftur. Við erum að segja að Ísland eigi að vera okkar land og fremst í flokki, ekki bara í tölfræði, heldur í raunverulegum lífsgæðum. Þetta yrði borg þar sem fegursta fólk heims nýtur hamingju í fegursta umhverfi heims.
Ef við leggjum lauslegt mat á heildarávinninginn af því að fylgja þessari sýn fram yfir gömlu Sundabrautar- og Borgarlínuáætlanirnar, þá blasir við:
Þetta er ekki bara borgarbygging; þetta er þjóðarvakning. Við höfum auðlindirnar, við höfum þekkinguna og við höfum landið. Það eina sem vantar er hugrekkið til að rjúfa handritið og byrja að skrifa nýja kafla í sögu Íslands.
Leirársveit er ekki bara draumur. Hún er lausnin á öllum helstu vandamálum okkar samtíma. Hún er staðurinn þar sem Íslendingar munu, eina ferðina enn, finna þá einstöku hamingju sem fylgir því að búa í sátt við landið og sjálfa sig.
Getur það nokkuð orðið fullkomnara?
Höfundur er byggingaverkfræðingur - talsmaður framtíðarinnar og telur að mesta áhættan í dag sé fólgin í því að gera ekki neitt.
