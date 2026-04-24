Skoðun

Ungt fólk þarf að vita hvar bjargræðin liggja

Sigrún Jónsdóttir skrifar

Of mikið af ungu fólki í Hafnarfirði fær hjálp of seint. Ekki vegna þess að hjálpin sé ekki til staðar heldur vegna þess að þau hvorki vita af þjónustunni né hvar hana er að finna.

Hvar er hjálp að finna?

Þetta sá ég með eigin augum þegar ég sat í stjórn Bergsins – headspace sem styður við ungmenni sem glíma við kvíða, þunglyndi og erfiðar aðstæður. Sum þeirra koma snemma og fá mikilvægan stuðning. Önnur koma seint- og jafnvel ekki. Það sem skiptir þetta unga fólk máli er að vita hvar það getur leitað sér hjálpar.

Grípum unga fólkið núna

Hugmyndafræði Bergsins er einföld. Opnar dyr, engar tilvísanir og stuðningur þegar þörfin er til staðar. Í Hafnarfirði sjáum við hvað þetta skiptir máli. Þegar Bergið var í ungmennahúsinu Hamrinum gátu ungmenni gengið beint inn og nýtt sér þjónustuna. Þegar starfsemin færðist í minna sýnilegt húsnæði dró úr aðsókn. Það þarf ekki alltaf ítarlegar rannsóknir og greinagerðir: þegar það er auðvelt að leita sér hjálpar - þá gerist það.

Opnar dyr verða að nýtast

Þess vegna ákvað ég að fara í pólitík. Ef við ætlum að taka andlega heilsu ungs fólks alvarlega þurfum við að tryggja að þjónustan sé þar sem þau eru – sýnileg og aðgengileg í þeirra nærumhverfi. Það er ekki flókið. Það er einföld ákvörðun.

Viðreisn í Hafnarfirði vill styrkja stoðþjónustu í skólum, efla forvarnir og fjölga sérfræðingum. En það sem skiptir ekki síður máli er að þjónusta fyrir ungt fólk sé í þeirra nærumhverfi þannig að þau geti strax leitað sér hjálpar.

Tíminn skiptir máli

Munurinn á því að grípa inn í snemma eða seint er ekki smár. Við vitum hvað virkar og höfum séð það í framkvæmd. Spurningin er hvort við ætlum að gera það.

Höfundur skipar 5. sæti á lista Viðreisnar til bæjarstjórnarkosninga í Hafnarfirði.

